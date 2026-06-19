Thứ Sáu, 19/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran bị hoãn, eo biển Hormuz đối mặt nguy cơ đóng cửa trở lại

Hoài Thu

19/06/2026, 18:05

Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ sáng thứ Sáu thông báo cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ - Iran đã bị “hoãn”, nhưng không nêu lý do. Cơ quan này cho biết Thụy Sỹ vẫn sẵn sàng tạo điều kiện cho đối thoại giữa hai nước, trong khi công tác chuẩn bị tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock vẫn tiếp tục được triển khai.

Trước đó, Mỹ cho biết Phó tổng thống JD Vance, người dẫn đầu phái đoàn nước này, sẽ chưa lên đường tới châu Âu để tham gia đàm phán trực tiếp với Iran. Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, người dự kiến dẫn đầu phái đoàn của Tehran, cũng được cho là chưa rời Iran để tới Thụy Sỹ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến cuộc đàm phán bị trì hoãn. Tuy nhiên, diễn biến này xảy ra sau khi quân đội Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn giao tranh trong đêm tại miền Nam Lebanon. Trước đó, Iran đã yêu cầu lệnh ngừng bắn tại Lebanon phải là một phần trong thỏa thuận tạm thời mà Tehran và Washington đạt được trong tuần này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Israel liên quan đến Lebanon cũng đang gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong các cuộc điện đàm, cáo buộc ông Netanyahu suýt làm đổ vỡ biên bản ghi nhớ với Iran trong tuần này khi leo thang tấn công tại Lebanon.

Israel khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lực lượng ở các khu vực biên giới cho đến khi chắc chắn lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, vốn là tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố, không còn là mối đe dọa đối với các cộng đồng ở miền Bắc Israel.

Washington và Tehran trước đó dự kiến thảo luận về một “thỏa thuận cuối cùng” tại Thụy Sỹ dựa trên biên bản ghi nhớ vừa đạt được. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết cuộc đàm phán bị trì hoãn do các vấn đề hậu cần, đồng thời khẳng định phái đoàn Mỹ sẵn sàng lên đường ngay khi điều kiện cho phép.

Theo biên bản ghi nhớ, Mỹ sẽ dỡ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, còn Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn trong thời gian diễn ra vòng đàm phán mới. Vòng đàm phán này dự kiến kết thúc trong vòng 60 ngày, nhưng thời hạn có thể được gia hạn nếu cần.

Mục tiêu của hai bên là đạt thỏa thuận hạn chế hoạt động làm giàu uranium của Iran, có thể trong một thập kỷ hoặc lâu hơn. Thỏa thuận cũng có thể yêu cầu Tehran phá hủy hoặc pha loãng lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao mà nước này đang nắm giữ.

Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran từ ngày 28/2, với lý do cần ngăn Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran lâu nay bác bỏ cáo buộc này, dù nước này đã làm giàu uranium ở mức cao hơn nhiều so với nhu cầu của các nhà máy điện hạt nhân.

Cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng qua đã khiến giá năng lượng tăng vọt và đẩy lạm phát toàn cầu lên cao. Một số đồng minh của Mỹ như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar cũng bị Iran tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Các bên tham chiến đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 8/4, nhưng thỏa thuận này trở nên mong manh trong những tuần gần đây, khi lực lượng Iran và Mỹ nhiều lần đụng độ.

Nhiều chuyên gia hạt nhân cho rằng thời hạn 60 ngày là quá ngắn để Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Tehran, do vấn đề này rất phức tạp và mang tính kỹ thuật cao. Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc, trong đó có Mỹ, từng mất khoảng 2 năm đàm phán mới hoàn tất. Ông Trump thường xuyên chỉ trích thỏa thuận này và đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran bắt đầu đưa ra các lập trường đàm phán, ông Vance và ông Trump tìm cách bác bỏ những chỉ trích cho rằng Tehran đang chiếm ưu thế. Các chỉ trích này đến từ một số đồng minh chính trị của ông Trump cũng như từ phía Israel.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ báo New York Times được công bố hôm thứ Năm (18/6), ông Vance khẳng định Chính phủ Mỹ đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu. Theo ông, nếu ông Trump nhận thấy mục tiêu của giới lãnh đạo Israel không còn phù hợp với lợi ích của người dân Mỹ, Tổng thống Mỹ sẽ chọn theo đuổi lợi ích của Mỹ.

Ông Vance cũng tìm cách giảm bớt lo ngại rằng Iran sau này có thể áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Nếu xảy ra, động thái này có thể biến tuyến hàng hải quan trọng - vốn được nhiều bên coi là vùng biển quốc tế - trở thành một nguồn thu cho Tehran.

“Chúng tôi tin rằng các tuyến hàng hải quốc tế nên được miễn phí qua lại. Các nước trong khu vực sẽ cùng xây dựng một khuôn khổ an ninh phù hợp cho eo biển Hormuz trong tương lai. Nếu tuyến hàng hải then chốt này này không được mở trở lại, sẽ không có thỏa thuận cuối cùng”, ông Vance phát biểu.

Hiện chưa rõ các diễn biến mới nhất sẽ tác động thế nào đến eo biển Hormuz. Hoạt động hàng hải qua tuyến đường này đã tăng trở lại sau khi Tổng thống Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký thỏa thuận tạm thời theo hình thức điện tử hôm thứ Tư (17/6).

Tuy nhiên, theo dữ liệu theo dõi tàu biển do tin Bloomberg tổng hợp, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz dường như đã giảm vào sáng thứ Sáu, chỉ một ngày sau khi hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải này tăng mạnh nhờ cam kết dỡ phong tỏa của Mỹ và Iran.

Vào sáng thứ Sáu, không có tàu chở dầu nào được ghi nhận rời khỏi Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, một tàu chở dầu thô cỡ rất lớn xuất hiện trở lại ngoài khơi thủ đô Muscat của Oman, cho thấy tàu này có thể đã đi qua eo biển Hormuz. Một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng có mối liên hệ với Iran và một tàu chở sản phẩm dầu mang cờ Na Uy cũng đã đi vào qua eo biển này.

Trong khi đó, 4 tàu chở dầu thô cỡ rất lớn đang đầy hàng dường như đang tiến gần eo biển Hormuz. Hai tàu có mối liên hệ với Ấn Độ bắt đầu di chuyển về phía eo biển vào thứ Sáu, trong khi hai tàu khác đi về phía Đông trong Vùng Vịnh để đến gần tuyến hàng hải này hơn.

Trong một báo cáo gửi khách hàng, công ty đánh giá rủi ro hàng hải Marisks cho rằng việc vòng đàm phán đầu tiên không thể diễn ra theo kế hoạch là bước lùi đối với nỗ lực ổn định khu vực.

Theo Marisks, nếu các hoạt động ngoại giao không sớm được nối lại, môi trường an ninh nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động, trong khi các bên liên quan đến vận tải biển vẫn phải đối mặt với nhiều bất định.

Tàu Tenzan được ghi nhận tiến gần eo biển Hormuz vào cuối ngày thứ Năm trước khi tắt tín hiệu theo dõi. Con tàu hiện di chuyển trong Vịnh Oman. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy siêu tàu chở dầu này đang chở gần 1,8 triệu thùng dầu thô Das Island.

Trước đó, thị trường từng tỏ ra lạc quan hơn. Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận tạm thời được ký hôm thứ Năm, các tàu chở tổng cộng gần 10 triệu thùng dầu đã được ghi nhận ở bên ngoài eo biển Hormuz hoặc đang đi qua tuyến hàng hải này. Trong số đó có các tàu chở dầu thuộc sở hữu của Saudi Arabia, lần đầu xuất hiện kể từ khi chiến tranh bắt đầu hơn 3 tháng trước.

Khoảng 40 tàu chở dầu thô cỡ rất lớn, chở tổng cộng gần 80 triệu thùng dầu thô không phải của Iran, vẫn sẵn sàng rời Vịnh Ba Tư nếu điều kiện đi lại an toàn được khôi phục. Nhóm này bao gồm 4 tàu đang hướng về phía eo biển Hormuz.

Giá dầu tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu. Lúc 7h09 sáng tại London, giá hợp đồng tương lai dầu Brent giao dịch ở mức 80,46 USD/thùng. Dù vậy, giá dầu vẫn giảm khoảng 8% trong tuần này, khi giới giao dịch kỳ vọng việc mở lại eo biển Hormuz sẽ giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng nghiêm trọng.

So với thời điểm đầu năm, giá dầu thô hiện vẫn cao hơn khoảng 30%. Theo các chuyên gia, dòng chảy dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz có thể mất nhiều tháng, thậm chí lâu hơn, mới trở lại bình thường.

Ngoài ra, Mỹ và nhiều nước khác đã rút kho dự trữ dầu chiến lược với tốc độ kỷ lục để kiềm chế giá trong thời chiến. Việc bổ sung trở lại các kho dự trữ này sẽ làm tăng nhu cầu dầu toàn cầu.

Trước đó, ông Trump cho biết áp lực trên thị trường năng lượng toàn cầu là một trong những yếu tố khiến ông quyết định ký biên bản ghi nhớ với Iran.

“Nếu eo biển Hormuz bị đóng, thế giới có thể không có dầu trong nhiều tháng. Khi bom đạn còn rơi, eo biển này sẽ tự động đóng lại. Đó là kiểu diễn biến có thể gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu”, Tổng thống Mỹ nói với Axios, trang tin chuyên theo dõi chính trị và chính sách của Mỹ.

Giải phóng tài sản Iran, bài toán khó đối với Tổng thống Trump?

16:00, 19/06/2026

Giải phóng tài sản Iran, bài toán khó đối với Tổng thống Trump?

Những thay đổi khó đảo ngược của kinh tế thế giới sau chiến tranh Mỹ - Iran

11:36, 17/06/2026

Những thay đổi khó đảo ngược của kinh tế thế giới sau chiến tranh Mỹ - Iran

Tổng thống Trump: Mỹ vẫn có thể tái khởi động chiến tranh Iran

13:55, 18/06/2026

Tổng thống Trump: Mỹ vẫn có thể tái khởi động chiến tranh Iran

Từ khóa:

đàm phán hạt nhân eo biển Hormuz Iran Mỹ thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Giải phóng tài sản Iran, bài toán khó đối với Tổng thống Trump?

Giải phóng tài sản Iran, bài toán khó đối với Tổng thống Trump?

Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...

Indonesia đối mặt rủi ro lớn nếu MSCI hạ xếp hạng thị trường

Indonesia đối mặt rủi ro lớn nếu MSCI hạ xếp hạng thị trường

Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...

Đồng yên Nhật mất giá: Cảnh báo, can thiệp, tăng lãi suất đều không có tác dụng

Đồng yên Nhật mất giá: Cảnh báo, can thiệp, tăng lãi suất đều không có tác dụng

Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...

Trung Quốc bổ sung công suất điện mặt trời nhiều hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới

Trung Quốc bổ sung công suất điện mặt trời nhiều hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới

Trong năm 2025, sản lượng điện mặt trời của Trung Quốc tăng thêm 336 terawatt-giờ (TWh), cao hơn tổng mức tăng của toàn bộ phần còn lại của thế giới...

Lãi suất vay mua nhà trả góp ở châu Âu

Lãi suất vay mua nhà trả góp ở châu Âu

Có một khoảng cách lên tới hơn 2 điểm phần trăm về lãi suất vay thế chấp nhà giữa thị trường có mức lãi suất thấp nhất và cao nhất trong eurozone...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

“Người Thời báo” trong dòng chảy trao truyền giá trị

eMagazine

“Người Thời báo” trong dòng chảy trao truyền giá trị

Từ bệ phóng thông tin kinh tế đến làm chủ công nghệ lõi, vươn tầm quốc tế

eMagazine

Từ bệ phóng thông tin kinh tế đến làm chủ công nghệ lõi, vươn tầm quốc tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran bị hoãn, eo biển Hormuz đối mặt nguy cơ đóng cửa trở lại

Thế giới

2

Kỹ sư Việt có khả năng thực hiện gần như toàn bộ chuỗi giá trị thiết kế chip

Kinh tế số

3

Quảng Trị tăng tốc các dự án giao thông động lực

Hạ tầng

4

Tiết kiệm thời gian khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Dân sinh

5

Huế tăng tốc nâng chỉ số du lịch, hướng đến nhóm dẫn đầu cả nước

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy