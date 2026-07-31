Tình trạng gián đoạn lưu thông tại eo biển Hormuz qua một biểu đồ

Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi Mỹ và Israel không kích Iran ngày 28/2/2026. Dù hoạt động vận tải từng phục hồi trong các giai đoạn ngừng bắn, số tàu qua tuyến hàng hải này vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường...

Sử dụng dữ liệu của Kpler, UN Global Platform và PortWatch, đồ họa thông tin dưới đây thể hiện số lượt tàu chở dầu qua eo biển Hormuz theo trung bình động 7 ngày. Trong hai tháng đầu năm 2026, lưu lượng dao động khoảng 35-65 lượt mỗi ngày, tương đối sát diễn biến của năm 2025.

Tình hình thay đổi nhanh chóng sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran ngày 28/2. Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz bắt đầu bị gián đoạn vào đầu tháng 3, khiến số lượt tàu chở dầu giảm từ hơn 60 lượt mỗi ngày xuống gần như bằng 0.

Lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần vào tháng 4 chỉ giúp hoạt động vận tải phục hồi nhưng ở mức hạn chế. Lưu lượng tàu tăng nhẹ nhưng vẫn chủ yếu ở mức dưới 10 lượt mỗi ngày, thấp hơn rất nhiều so với khoảng 45-70 lượt ghi nhận trong cùng giai đoạn năm 2025.

Một đợt phục hồi rõ rệt hơn bắt đầu sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn có phạm vi rộng hơn vào ngày 8/6. Việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ ngày 17/6 tiếp tục thúc đẩy đà phục hồi, đưa số lượt tàu qua eo biển lên khoảng 15-16 lượt mỗi ngày vào đầu tháng 7

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đổ vỡ ngày 8/7. Các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thương mại kéo theo hành động quân sự và biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, khiến lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz một lần nữa giảm mạnh.

Ngay cả trong các giai đoạn phục hồi, số tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường khoảng 1.500 lượt mỗi tháng, cho thấy hoạt động lưu thông chưa trở lại bình thường.

Tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu trước chiến tranh, cho thấy hoạt động thương mại năng lượng toàn cầu đặc biệt dễ bị tổn thương trước biến động tại khu vực này.