Thứ Năm, 18/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump: Mỹ vẫn có thể tái khởi động chiến tranh Iran

Đức Anh

18/06/2026, 13:55

Mỹ và Iran ngày thứ Tư (17/6) công bố văn bản thỏa thuận tạm thời do tổng thống hai nước ký nhằm chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc tấn công, thậm chí nhằm vào quan chức Iran, nếu Tehran không thực hiện đúng cam kết...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi sẽ ném bom dữ dội nếu họ vi phạm thỏa thuận. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn họ tôn trọng thỏa thuận”, ông Trump nói về Iran tại một cuộc họp báo tại thượng đỉnh G7.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tìm cách đạt một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong 60 ngày tới. Ông Trump kỳ vọng tiến trình này sẽ giúp mở ra hòa bình ở Trung Đông và kéo giá dầu đi xuống.

Trước đó, ông Trump cũng cảnh báo: “Nếu tôi không hài lòng, nếu họ không hành xử đúng, chúng tôi sẽ quay lại ném bom ngay lập tức”.

Phía Iran không đáp trả những cảnh báo mới từ ông Trump. Thay vào đó, Tehran tập trung ăn mừng thỏa thuận và công bố các bức ảnh được cho là văn bản đầu tiên có chữ ký của cả tổng thống Mỹ và tổng thống Iran kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập năm 1979.

“Những gì chúng tôi tìm cách đạt được bằng hành động quân sự, chúng tôi đã đạt được thông qua đàm phán với kết quả lớn hơn nhiều. Hai cách tiếp cận này hoàn toàn không thể so sánh”, ông Mohammad Baqer Qalibaf nói.”, ông Mohammad Baqer Qalibaf, trưởng đoàn đàm phán Iran, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước. Thỏa thuận với Mỹ bao gồm việc giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Ngay trong ngày đầu tiên, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, 86 tuổi, cùng một số lãnh đạo quân sự Iran bị ám sát. Cuộc chiến sau đó nhanh chóng lan rộng thành xung đột khu vực, khiến hơn 7.000 người thiệt mạng, chủ yếu tại Iran và Lebanon.

Xung đột cũng đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lạm phát và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng nguồn cung lương thực tại các nước đang phát triển.

Thỏa thuận gồm 14 điểm giữa Mỹ và Iran sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn được công bố hồi tháng 4 thêm 60 ngày, bao gồm cả tại Lebanon. Khoảng thời gian này nhằm tạo điều kiện để hai bên đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng.

Giới chức Mỹ và Iran cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký bản ghi nhớ bằng tiếng Anh và tiếng Farsi theo hình thức điện tử. Bộ Ngoại giao Iran cho biết thỏa thuận đã có hiệu lực từ ngày thứ Tư.

Ông Trump ký thỏa thuận ngay trước bữa tối long trọng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles. Đây cũng là nơi từng diễn ra lễ ký Hiệp ước Versailles, văn kiện chính thức khép lại Thế chiến thứ nhất

Thỏa thuận cũng đề cập đến việc khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải “không thu phí” qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ phong tỏa của Mỹ đối với các hải cảng Iran, miễn trừ các lệnh trừng phạt của Mỹ, giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran và thành lập quỹ đầu tư 300 tỷ USD để tái thiết Iran sau chiến tranh.

Giá dầu tiếp tục giảm trong ngày thứ Tư trước triển vọng eo biển Hormuz được mở lại. Đây là tuyến hàng hải hẹp nằm giữa Iran và Oman, nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Giá hợp đồng tương lai dầu Brent có lúc giảm xuống dưới 80 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tuy nhiên, giá dầu sau đó phục hồi hơn 1% sau khi ông Trump đe dọa có thể nối lại các cuộc tấn công.

Theo thỏa thuận, Iran cũng cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân, tái khẳng định lập trường mà nước này đã duy trì trong nhiều thập kỷ. Tehran đồng ý để Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát quá trình pha loãng kho uranium đã làm giàu tại nước này. Tuy nhiên, Iran vẫn bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc đưa lượng uranium này ra khỏi lãnh thổ nước này.

Dù vẫn đưa ra những cảnh báo cứng rắn, ông Trump dường như chưa đạt được nhiều mục tiêu mà ông từng đưa ra khi quyết định phát động chiến tranh. Ngược lại, so với thời điểm trước khi bị tấn công, Iran hiện tiến gần hơn nhiều tới khả năng được nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Bên cạnh đó, kho uranium làm giàu ở mức cao của nước này chưa bị bàn giao. Năng lực tên lửa đạn đạo của Iran chưa bị phá hủy. Tehran cũng chưa chấm dứt việc hỗ trợ các lực lượng chống lại Israel như Hezbollah tại Lebanon.

Ông Trump cũng rút lại cam kết từng đưa ra hồi tháng 2 rằng Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ tên lửa của Iran và “san phẳng ngành công nghiệp tên lửa” của nước này.

“Tôi cho rằng nếu các nước khác có tên lửa, thì sẽ hơi bất bằng nếu Iran không được sở hữu một số tên lửa”, ông Trump nói với báo giới tại Paris sau khi rời cuộc gặp thượng đỉnh G7.

Cuộc gặp thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra tại thị trấn Evian-les-Bains của Pháp. Địa điểm này nằm bên bờ hồ Geneva, cách nơi phía Mỹ cho biết dự kiến tổ chức lễ ký chính thức thỏa thuận với Iran tại Thụy Sỹ vào thứ Sáu (19/6) khoảng một giờ lái xe. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ khả năng sẽ có thêm một lễ ký tại Thụy Sỹ. Trả lời kênh tin tức IRIB, ông Baghaei nói rằng tổng thống hai nước đã ký thỏa thuận, vì vậy “sẽ không có lễ ký nào được tổ chức tại Thụy Sỹ”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu có cùng quan ngại với Mỹ về chương trình hạt nhân Iran, nhưng chưa bao giờ ủng hộ quyết định phát động chiến tranh của ông Trump. Họ cũng lo ngại Iran đã có thêm lợi thế đàm phán sau khi trụ vững trước các cuộc tấn công của Mỹ và khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố chung sau thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo G7 gồm Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản, Italy, Canada và Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Lebanon. Thỏa thuận Mỹ - Iran cũng yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch giữa Israel và Hezbollah - lực lượng được Iran hậu thuẫn. 

Giao tranh tại Lebanon đã giảm nhưng chưa chấm dứt kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hôm Chủ nhật (14/6). Israel không tham gia đàm phán và hiện vẫn có quân đội kiểm soát miền Nam Lebanon. Nước này tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng vũ lực.

Những thay đổi khó đảo ngược của kinh tế thế giới sau chiến tranh Mỹ - Iran

11:36, 17/06/2026

Những thay đổi khó đảo ngược của kinh tế thế giới sau chiến tranh Mỹ - Iran

Iran nối lại xuất khẩu dầu ngay sau thỏa thuận với Mỹ

10:16, 17/06/2026

Iran nối lại xuất khẩu dầu ngay sau thỏa thuận với Mỹ

Những tài sản có thể hưởng lợi khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình

11:32, 16/06/2026

Những tài sản có thể hưởng lợi khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Từ khóa:

chiến tranh Iran Iran Mỹ thế giới Tổng thống Trump

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Trung Quốc xây dựng cơ chế đánh giá tác động của AI tới thị trường việc làm

Trung Quốc xây dựng cơ chế đánh giá tác động của AI tới thị trường việc làm

Động thái này cho thấy bài toán khó mà Chính phủ Trung Quốc đang đối mặt khi vừa muốn đẩy nhanh phát triển AI, vừa phải bảo vệ lực lượng lao động hơn 700 triệu người - lớn nhất thế giới.

Chính quyền Tổng thống Trump chi gần 800 triệu USD để hủy thêm hợp đồng điện gió ngoài khơi

Chính quyền Tổng thống Trump chi gần 800 triệu USD để hủy thêm hợp đồng điện gió ngoài khơi

Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chi gần 800 triệu USD để chấm dứt quyền phát triển một số dự án điện gió ngoài khơi của công ty năng lượng Invenergy, có trụ sở tại Chicago...

IEA: Thế giới sắp chuyển từ cú sốc nguồn cung dầu sang thừa mứa dầu?

IEA: Thế giới sắp chuyển từ cú sốc nguồn cung dầu sang thừa mứa dầu?

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ chuyển sang trạng thái thừa cung trong năm 2027, sau khi phục hồi từ cú sốc gián đoạn cung ứng do việc eo biển Hormuz đóng cửa gây ra...

Mỹ âm thầm để cơ chế miễn trừ trừng phạt dầu Nga hết hiệu lực

Mỹ âm thầm để cơ chế miễn trừ trừng phạt dầu Nga hết hiệu lực

Trả lời phóng viên bên lề cuộc gặp thượng đỉnh G7 tại Pháp, ông Trump không nói rõ liệu Mỹ có tái áp đặt trừng phạt đối với dầu Nga hay không. Ông chỉ cho biết Washington “đang xem xét việc đó” và tiếp tục theo dõi đà giảm của giá dầu...

Giới đầu tư đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD

Giới đầu tư đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD

Đặt cược vào sự mạnh lên của đồng USD trên thị trường tương lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2018, đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lần đầu tiên công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10

Thị trường

2

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng nghe dân nói"

Tiêu điểm

3

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) : Cần làm rõ khái niệm "giúp sức" để tránh hiểu nhầm và lạm quyền

Dân sinh

4

Chủ nghĩa xa xỉ đương đại trong một máy pha cà phê

Nhà

5

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thường quốc tế tại hội nghị sữa toàn cầu 2026

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy