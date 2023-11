Đang là “vua”, vì sao đồng USD rớt xuống đáy 6 tháng?

Mới hồi tháng 10, đồng USD còn đang là “vua” khi được giới đầu tư toàn cầu tranh mua và các đồng tiền chủ chốt khác, cũng như hầu hết đồng tiền của các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, đều đồng loạt mất giá sâu so với bạc xanh. Nhưng chỉ sau chưa đầy 1 tháng, cục diện tỷ giá tiền tệ trên thị trường tài chính quốc tế đã có sự thay đổi chóng mặt, khi đồng USD trượt dốc, mở đường cho các đồng tiền khác hồi phục.

Nguyên nhân nằm ở sự thay đổi trong kỳ vọng của giới đầu tư về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phiên giao dịch ngày 29/11 tại thị trường châu Á, tỷ giá USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng rưỡi, khi thị trường tin rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ bắt đầu suy yếu và Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2024.

Chỉ số Dollar Index có lúc giảm còn 102,6 điểm, thấp nhất kể từ trung tuần tháng 8, nâng tổng mức giảm trong vòng 1 tháng trở lại đây lên gần 4%. Tháng 11 này đang trên đà trở thành tháng mất giá mạnh nhất của đồng USD kể từ đầu năm tới nay.

Đầu tháng 10, Dollar Index đạt ngưỡng 107 điểm, cao nhất gần 1 năm. Đợt giảm gần đây khiến đồng USD chuyển sang trạng thái giảm nếu so với thời điểm đầu năm, với mức giảm hơn 0,8% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần như 100% Fed có đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6/2024. Khả năng ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới tiến hành cắt giảm lãi suất vào các thời điểm sớm hơn cũng đang tăng lên. Chẳng hạn, khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 3 là 33%, vào tháng 5 là 65%, so với mức tương ứng 21% và 50% vào đầu tuần này - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Các số liệu thống kê của Mỹ gần đây cho thấy lạm phát giảm nhanh hơn dự báo và thị trường lao động-việc làm có biểu hiện yếu đi. Những số liệu này là cơ sở để thị trường dịch chuyển kỳ vọng từ cho rằng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn sang Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, đồng thời cho rằng chu kỳ tăng lãi suất này của Fed đã khép lại ở mức 5,25-5,5%.

Ngày 28/11, những kỳ vọng này gia tăng thêm sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller - một nhà hoạch định chính sách tiền tệ vốn có quan điểm cứng rắn - phát tín hiệu có thể giảm lãi suất trong những tháng sắp tới. “Nếu lạm phát tiếp tục giảm “trong vài tháng nữa, trong 3 tháng, 4 tháng hoặc 5 tháng… chúng tôi có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất”, ông nói.

“Đồng USD đã bật tăng mạnh mẽ trong mùa hè năm nay, khi kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mà các nền kinh tế lớn khác của thế giới đuối sức. Giờ đây, đồng USD tăng giá không phải vì kinh tế châu Âu hay Trung Quốc đã tốt lên, mà bởi kinh tế Mỹ cũng có dấu hiệu suy yếu”, chiến lược gia trưởng Marc Chandler của công ty Bannockburn Forex nhận định với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, không phải tất cả các số liệu kinh tế Mỹ đều đang xấu đi. Số liệu công bố ngày 28/11 cho thấy chỉ số sản xuất của Fed chi nhánh Richmond sụt giảm xuống mức âm, nhưng niềm tin tiêu dùng tăng lên và giá nhà cũng tăng.

Dù vậy, đồng euro tăng giá lên mức 3 tháng rưỡi so với USD, đạt 1,1009 USD đổi 1 euro. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD đạt cao nhất gần 3 tháng, với 1,2685 USD tương đương 1 bảng.

So với đồng yên, tỷ giá USD sáng nay có lúc giảm 0,8%, còn 147,49 yên đổi 1 USD. Đồng tiền của Nhật Bản đang tiếp tục hồi phục sau khi giảm về gần mốc 152 yên đổi 1 USD trong tháng 11 này.

So với đồng franc Thuỵ Sỹ, đồng USD giảm 0,2%, về mức 0,8762 franc đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9.

Tỷ giá đôla Australia so với USD đạt mức cao nhất 6 tháng ở 0,6665 USD tương đương 1 đôla Australia.

Tương tự, tỷ giá đôla New Zealand so với USD đạt cao nhất kể từ tháng 8, với 0,6147 USD tương đuong 1 đôla New Zealand.