Đất Xanh Group khẳng định không liên quan đến Đất Xanh Long An và 2 đối tượng bị công an truy tìm

Mới đây, ngày 26/10/2021, Công an tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm 2 đối tượng Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Cẩm Hồng liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh, do Công ty TNHH MTV Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư.

Liên quan đến sự việc này, Tập đoàn Đất Xanh chiều 10/11 chính thức lên tiếng và cho rằng, doanh nghiệp này đã sử dụng thương hiệu có liên quan tới Tập đoàn Đất Xanh và gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn. Hiện tại, Đất Xanh có hơn 70 công ty thành viên nhưng không hề có sự liên quan nào đến pháp nhân Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An hay 2 đối tượng đang được Công an tỉnh Long An truy tìm.

Trước đó, vào tháng 10/2019, Đất Xanh cũng đã tiến hành các thủ tục pháp lý khởi kiện Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An để bảo vệ thương hiệu Đất Xanh và uy tín của công ty. Đồng thời, tháng 12/2020, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 22 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh theo kiến nghị khởi tố của UBND tỉnh Long An.

"Chúng tôi đang khẩn trương thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết gửi đến cơ quan chức năng, kiên quyết bảo vệ hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn Đất Xanh trước những hành vi mạo danh, xâm phạm", đại diện Đất Xanh nhấn mạnh.

Nói thêm về vụ án lừa đảo của Công ty TNHH MTV Đất Xanh Long An, Theo điều tra của Cơ quan chức năng, ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành Kết luận thanh tra số 3784 về việc thanh tra toàn diện đối với Dự án Chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh-Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An (Đất Xanh Long An) làm chủ đầu tư.

Trong quá trình thanh tra, đoàn Thanh tra phát hiện Đất Xanh Long An có hành vi vi phạm pháp luật như: thực hiện kinh doanh bất động sản khi chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, tại dự án này Đất Xanh Long An chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên công ty chưa có quyền của người sử dụng đất theo Điều 168, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 và thông báo đủ điều kiện bán của Sở Xây dựng tỉnh Long An.

Hai đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An truy tìm - Nguồn: Công an tỉnh Long An.

Tuy nhiên, Đất Xanh Long An đã ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp cho nhiều khách hàng. Đây là hành vi lừa dối khách hàng để thu tiền của người mua đất, có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều 174 của Bộ Luật hình sự.

Ngày 01/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 22, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra.

Cơ quan chức năng đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, xác minh tại nơi cư trú 02 đối tượng có liên quan trên nhưng không xác định được đối tượng hiện đang ở đâu.