Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 23-29/11/2025: Anh tăng thuế kỷ lục, dự báo giá vàng tăng mạnh

Tuần qua chứng kiến loạt diễn biến đáng chú ý, từ kế hoạch ngân sách mới của Anh có thể đẩy gánh nặng thuế lên mức cao kỷ lục, các tín hiệu bi quan hơn về thị trường bất động sản Trung Quốc, cho đến những thông tin mới về đàm phán thương mại giữa các nền kinh tế lớn...

Dưới đây là những diễn biến nổi bật của kinh tế thế giới trong tuần từ ngày 23 đến ngày 29/11/2025 do VnEconomy điểm lại:

Anh công bố kế hoạch ngân sách mới

Ngày 26/11, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves công bố kế hoạch ngân sách mới, dự kiến tăng thu thuế thêm 26 tỷ bảng, đưa gánh nặng thuế tại nước này mức cao kỷ lục, chủ yếu để tăng chi phúc lợi và củng cố ngân sách dự phòng. Kế hoạch tăng thuế nhắm tới hầu hết các đối tượng, bao gồm cả người lao động, người giàu và doanh nghiệp.

Dự báo giá vàng tăng mạnh

Trong báo cáo công bố tuần qua, ngân hàng Deutsche Bank nâng dự báo giá vàng bình quân năm 2026 lên 4.450 USD/oz, với biên độ 3.950-4.950 USD/oz, dựa trên kỳ vọng dòng vốn bền vững từ ngân hàng trung ương và các quỹ ETF.

Trung Quốc mua thêm đậu tương Mỹ

Ngày 25/11, ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc đã chi khoảng 300 triệu USD để mua thêm ít nhất 10-15 lô đậu tương Mỹ (mỗi lô 60.000-65.000 tấn) giao tháng 1/2026, dù giá đậu tương Mỹ hiện cao hơn hàng Brazil.

Động thái này cho thấy thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu cải thiện khi Bắc Kinh nối lại mua đậu tương sau thời gian gián đoạn. Washington đánh giá Trung Quốc về cơ bản vẫn "đúng tiến độ" với cam kết mua 87,5 triệu tấn đậu tương Mỹ trong 3,5 năm tới.

Indonesia điều tra tôm và giày dép xuất khẩu nhiễm phóng xạ

Theo nguồn tin của tờ báo Financial Times, Indonesia đang điều tra vụ nhiễm phóng xạ cesium-137 tại khu công nghiệp ModernCikande ở Tây Java, được cho là bắt nguồn từ một nhà máy luyện kim phế liệu, ảnh hưởng tới 22 nhà máy gồm cơ sở chế biến tôm và xưởng sản xuất giày cho Nike, Adidas.

Trung Quốc muốn lập liên minh đất hiếm

Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) tại Nam Phi tuần qua, Trung Quốc đề xuất thành lập một liên minh quốc tế về “khoáng sản xanh” để hợp tác phát triển và quản lý chuỗi cung ứng các khoáng sản quan trọng như đất hiếm, lithium, graphite.

Kinh tế Mỹ được dự báo lạc quan

Khảo sát NABE với 42 chuyên gia cho thấy dự báo tăng trưởngGDP Mỹ năm 2026 được nâng lên khoảng 2%, nhờ tiêu dùng cá nhân và đầu tư doanh nghiệp được kỳ vọng đủ bù đắp phần lớn tác động tiêu cực từ các thuế quan mới.

Tín hiệu bi quan mới về thị trường bất động sản Trung Quốc

Cuộc khủng hoảng địa ốc tại Trung Quốc xuất hiện thêm các tín hiệu bi quan như “ông lớn” Vanke rơi vào nguy cơ tái cơ cấu nợ, giá nhà tiếp tục giảm mạnh và ngân hàng ồ ạt thanh lý tài sản thế chấp.

Trong đó, ChinaVanke Co. xin hoãn thanh toán trái phiếu nội tệ 2 tỷ nhân dân tệ đáo hạn ngày 15/12, khiến trái phiếu và cổ phiếu lao dốc, nhiều mã bị tạm ngừng giao dịch

Mỹ có thể bỏ thuế thu nhập

Ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết nguồn thu lớn từ thuế nhập khẩu sau khi ông áp thêm nhiều mức thuế 10-50% lên hàng nhập khẩu có thể cho phép chính phủ Mỹ giảm mạnh, thậm chí xóa bỏ hoàn toàn thuế thu nhập trong vài năm tới.

Đàm phán thương mại Mỹ - Ấn Độ khả quan

Đàm phán thương mại Mỹ - Ấn Độ đang ở giai đoạn “nước rút”, trọng tâm là giảm các mức thuế quan mới lên hàng hóa Ấn Độ. Thứ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agarwal cho biết New Delhi kỳ vọng chốt “gói đầu tiên” của Hiệp định Thương mại song phương (BTA) với Mỹ trước cuối năm 2025, cùng với đó là một “thỏa thuận khung” ngắn hạn để xử lý ngay các mức thuế Mỹ đang áp lên hàng Ấn Độ.

Ấn Độ - Canada nối lại đàm phán thương mại

Ấn Độ và Canada nhất trí nối lại đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) sau hai năm đình trệ vì căng thẳng ngoại giao, với mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên khoảng 50 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự và thỏa thuận cung cấp uranium dài hạn.

Công ty dược đầu tiên đạt vốn hóa 1 nghìn tỷ USD

Eli Lilly trở thành hãng dược đầu tiên trên thế giới đạt vốn hóa 1 nghìn tỷ USD, nhờ cổ phiếu tăng gần 40% từ đầu năm và doanh số thuốc giảm cân như Mounjaro và Zepbound tăng hơn gấp đôi trong quý 3/2025.

Airbus thu hồi khẩn cấp 6.000 máy bay

Ngày 28/11, Airbus thông báo triệu hồi khẩn cấp khoảng 6.000 máy bay dòng A320 - tương đương một nửa số A320 đang hoạt động trên toàn cầu - để khắc phục lỗi phần mềm điều khiển bay có thể khiến máy bay chúi mũi nhẹ dù đang ở chế độ tự động.

Việc cài lại phiên bản phần mềm cũ dự kiến mất khoảng 2 giờ cho mỗi tàu bay, có thể gây chậm hoặc hủy chuyến trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới cho biết việc sửa lỗi sẽ hoàn tất trong ngày 29-30/11 nên hoạt động khai thác về cơ bản không bị xáo trộn lớn.