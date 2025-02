Đầu năm kinh tế Ninh Bình tăng trưởng nhẹ

UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị thường kỳ để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2025.

Trong tháng 1/2025, sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt mức tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 4,3%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng 1/2025 của Ninh Bình ước đạt gần 8,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ với tất cả các nhóm hàng hóa đều tăng cao như: nhóm lương thực, thực phẩm tăng 26,3%; vật phẩm, văn hóa giáo dục tăng 28,5%; nhiên liệu khác tăng 26,7%; hàng may mặc tăng 21%; dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ tăng 24,6%; hàng hóa khác tăng 30,7%...

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng của Ninh Bình đạt trên 303,7 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 1/2025 của Ninh Bình đạt hơn 1.043 tỷ đồng, đạt 5,1% dự toán, bằng 55% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 987,55 tỷ đồng, đạt 4,9% dự toán, bằng 74,4% so với cùng kỳ.

Du lịch tiếp tục được đẩy mạnh, số lượt khách đến các điểm tham quan du lịch tại tỉnh này trong tháng 1/2025 đạt trên 1,6 triệu lượt; doanh thu trên 2.100 tỷ đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, toàn tỉnh đón trên 700 nghìn lượt khách du lịch, tăng 17% so với dịp Tết năm 2024, doanh thu ước đạt gần 1.100 tỷ đồng. Ninh Bình thuộc tốp 8 tỉnh có doanh thu du lịch cao nhất cả nước.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu HĐND tỉnh này họp ban hành nghị quyết về cơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện trước ngày 20/2/2025.

Đối với đầu tư công, đặc biệt quan tâm đến kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhất là 2 khu công nghiệp Phú Long và Gia Viễn. Ban quản lý Khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ để tạo không gian dư địa. Một số dự án trọng tâm sẽ quyết tâm thực hiện theo kế hoạch đã đề ra để tạo điểm nhấn cảnh quan như: cải tạo bờ sông Vân; cầu Trà...

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, hoàn thiện và xây dựng kịch bản tăng trưởng cho cả năm, đồng thời rà soát theo từng quý, từng tháng để có thể điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh như đã đề ra; căn cứ các quy định của pháp luật, kiên quyết khẩn chương cùng các huyện thành phố triển khai thực hiện thu hồi các dự án chậm tiến độ.

Ban quản lý đô thị thành phố Hoa Lư cùng với Sở Văn hóa, nghiên cứu xây dựng đề án để đặt tên đường, phố, các công trình của thành phố Hoa Lư; xây dựng các biển hiệu các khu di sản mang tính thân thiện, ấn tượng; quản lý các hoạt động lễ hội đầu năm.