Doanh nghiệp nâng lương để giữ chân lao động trước giá cả tăng cao

Nhật Dương

13/05/2026, 11:31

Gần 50% vị trí tuyển dụng tại Hà Nội trong tháng 4 nằm ở dải 10 - 20 triệu đồng/tháng, cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động nâng sàn thu nhập để thu hút nhân tài và phù hợp với mặt bằng giá cả tại Thủ đô...

Doanh nghiệp trao đổi với người lao động trong quá trình tuyển dụng. Ảnh: N.D.

Dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho thấy trong tháng 4 vừa qua, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp tiếp tục xu hướng tăng, đặc biệt là trong nhóm ngành công nghiệp – dịch vụ.

Tháng 4 là thời điểm bắt đầu mùa du lịch và dịch vụ hè, các doanh nghiệp tại các quận trung tâm đẩy mạnh tuyển dụng lao động dịch vụ. Đồng thời, các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố vẫn duy trì nhu cầu nhân lực lớn cho sản xuất để kịp tiến độ đơn hàng quý 2. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn khoảng 55 nghìn vị trí.

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin 10.765 chỉ tiêu tuyển dụng của 1.330 thông tin việc làm trống, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành như: Bán buôn, bán lẻ và hoạt động dịch vụ khác; công nghiệp chế biến chế tạo – xây dựng; dịch vụ du lịch và lữ hành.

Các vị trí nhà chuyên môn bậc cao, bậc trung và nhân viên trợ lý văn phòng là những nhóm nghề được săn đón nhiều nhất, cho thấy các doanh nghiệp Hà Nội đang ưu tiên tuyển dụng đội ngũ nòng cốt để vận hành bộ máy văn phòng và kỹ thuật.

Ở hướng ngược lại, nhu cầu tuyển dụng các vị trí lao động giản đơn, nhân viên dịch vụ và bán hàng có xu hướng chậm lại, có thể do xu hướng tinh gọn nhân sự, ưu tiên lao động có thể thực hiện đa nhiệm các công việc.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong tháng 4 cũng chuyển dịch mạnh sang lao động có bằng cấp chuyên môn. Nhóm có trình độ từ trung cấp trở lên chiếm khoảng 2/3 tổng nhu cầu tuyển dụng, cho thấy yêu cầu về bằng cấp là ưu tiên tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật vẫn ở mức cao, thể hiện cơ hội vẫn mở rộng với nhiều người lao động.

Về mức lương, phân khúc chủ đạo là từ 10 – 20 triệu đồng (chiếm 47,6%); mức lương trên 20 triệu đồng chiếm 14,6%...

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định, trong bối cảnh mặt bằng chi phí sinh hoạt tại Thủ đô có xu hướng tăng, mức lương dưới 10 triệu đồng hiện nay rất khó để giữ chân người lao động. Việc gần 50% vị trí tuyển dụng nằm ở dải 10 - 20 triệu đồng cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động nâng sàn thu nhập để thu hút nhân tài, và phù hợp với mặt bằng giá cả tại Thủ đô.

Ở góc độ người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng nhận thấy, tháng 4 là thời điểm họ có xu hướng tìm kiếm các cơ hội việc làm mới để gia tăng thu nhập. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng khởi động lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều vị trí việc làm trống, đặc biệt ở nhóm lao động phổ thông và nhân viên văn phòng.

Ước tính trên địa bàn thành phố, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm khoảng 35 nghìn người.

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin trên 2.600 hồ sơ người tìm việc của người lao động tại Trung tâm, cho thấy mức lương mong muốn của người lao động chủ yếu từ 5 đến 10 triệu đồng, tập trung chủ yếu vào vị trí lao động phổ thông và nhân viên mới đi làm.

Mức lương từ 10 – 20 triệu đồng chiếm 36,1%, cho thấy sự chuyển dịch lao động sang các ngành giá trị cao như công nghệ, dịch vụ. Mức lương trên 20 triệu đồng chiếm 2,8%, tập trung ở lĩnh vực công nghệ, tài chính, quản lý...đòi hỏi kỹ năng cao. Điều này cho thấy sự thận trọng về thu nhập kỳ vọng của người lao động trước tình hình kinh tế hiện tại.

Trình độ chuyên môn kỹ thuật của người tìm việc tập trung chủ yếu ở nhóm có trình độ đại học trở lên chiếm 35,8%, thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt của lao động có trình độ chuyên môn cao.

Tiếp đến là nhóm chưa qua đào tạo, tập trung vào các công việc như công nhân bốc xếp hàng hóa, tạp vụ, nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng. Tuy nhiên, các nhóm lao động có trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng lại chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn, tạo ra sự thiếu hụt lao động có tay nghề kỹ thuật bậc trung.

Nhìn chung, xu hướng tìm việc của người lao động đang tập trung ở hai cực: hoặc là có bằng cấp chuyên môn cao, hoặc là không có bằng cấp.

