Đến 30/8, có 94 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (marrgin).

Theo đó, HoSE đã bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm ADG của CTCP Clever Group, DRH của DRH Holdings, DXS của Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Service), HAS của Hasisco, SBV của Siam Brothers Việt Nam, TDC của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và TTE của Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

Nguyên nhân các mã này bị cắt margin là do hầu hết các cổ phiếu trên có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023 là số âm, trừ ADG bị cắt margin do BCTC bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Cụ thể: ADG báo lãi hơn 6 tỷ, giảm 76% so với cùng kỳ (25,4 tỷ đồng) do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế trong nước nói riêng và thế giới nói chung đều gặp khó khăn dẫn đến công ty thắt chặt/hạn chế chi phí marketing dẫn đến doanh thu hợp nhất trên BCTC công ty mẹ lẫn hợp nhất giảm lần lượt 32% và 27%. Ngoài ra do thay đổi chính sách tài chính cũng dẫn đến doanh thu hoạt tài chính giảm 23% - trong khi các loại chi phí như quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính đều tăng so với cùng kỳ.

Cũng trong báo cáo soát xét bán niên 2023, bên kiểm toán nếu các vấn cần cần nhấn mạnh gồm:

Một là, Công ty hiện đang sở hữu các lô trái phiếu của Công ty TNHH Saigon Glory từ mã SGL-2020.01 đến SGL-2020.04 với số dư tại thời điểm 30/06/2023 là 53.362.669.811 đồng. Các mã trái phiếu này phát hành từ năm 2020, có thời gian đáo hạn là 12/06/2023, 18/06/2023, 19/06/2023, 22/06/2023 và 28/07/2023 và được Công ty TNHH Saigon Glory cam kết mua lại không chậm hơn thời điểm 12/06/2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Saigon Glory vẫn chưa thực hiện mua lại hay thanh toán khoản gốc và lãi đến hạn của các mã trái phiếu nêu trên do chưa đạt được thỏa thuận điều chỉnh liên quan đến tiến độ thanh toán gốc và lãi suất của trái phiếu với những người sở hữu trái phiếu.

Hai là, Công ty đang sở hữu lô trái phiếu cùa Công ty CP Đầu tư Tân Thành Long An với số dư tại thời điểm 30/06/2023 là 50.000.000.000 đồng. Các lô trái phiếu có kỳ hạn 05 năm, ngày phát hành 20/05/2021, ngày đáo hạn 20/05/2026: lãi trái phiếu trả định kỳ 6 tháng/lần, lãi suất không thấp hon 10%/năm. Tuy nhiên trong kỳ, Công ty CP Đầu tư Tân Thành Long An đã chậm thanh toán lãi ngày 22/05/2023 và tài sản đảm bão cùa lô trái phiếu này đang bị phong tỏa để điều tra do có liên quan đến vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trong khi đó, cổ phiếu DRH của Công ty Cổ phần DRH Holdings ghi nhận lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2023 là -38,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 4,92 tỷ).

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng nêu vấn đề cần nhấn mạnh: Nhóm Công ty chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đến hạn thanh toán đã cam kết với các trái chủ tại các hợp đồng trái phiếu với giá trị lần lượt là 166.015.000.000 đồng và 15.610.887.362 đồng. Theo ý kiến của bên Kiểm toán với điều kiện này, cùng với các vấn đề khác được trình bày tại Thuyết minh số 2.6, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm Công ty.

Thuyết minh 2.6 của DRH.

Còn DXS của Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh ghi nhận lỗ tại BCTC công ty mẹ là 57,7 tỷ - cùng kỳ lãi hơn 298 tỷ đồng. Theo giải trình từ DXS, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất và công ty mẹ chuyển từ lãi trong 6/2022 sang lỗ ở cùng kỳ năm 2023 là do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản dẫn đến doanh thu bán hàng sụt giảm mạnh.

Tương tự, HAS của Hasisco báo lỗ trên BCTC công ty mẹ là -3,1 tỷ đồng - cùng kỳ lỗ 472 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -2,48 tỷ đồng - trong khi hồi đầu năm là +2,23 tỷ đồng;



- Mã SBV của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam bị cắt margin do lỗ trên BCTC công ty mẹ là -18,54 tỷ đồng, lỗ tăng mạnh so với cùng kỳ (-2,3 tỷ đồng);



- Mã TDC của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bị căt margin do lỗ sau thuế của công ty mẹ là -321,8 tỷ - cùng kỳ lãi 21,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -286 tỷ;



Cuối cùng, mã TTE của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh bị cắt margin do lỗ trên công ty mẹ là -7,8 tỷ - cùng kỳ lãi gần 6,4 tỷ đồng.

Như vậy tính đến ngày 30/8, số mã bị cắt margin trên HOSE tăng lên 94 mã và tăng 18 mã so với con số mà HOSE công bố hồi đầu quý 3/2023.