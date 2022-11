Điện lực Hải Phòng nỗ lực số hóa toàn diện để phục vụ người dân, doanh nghiệp

Theo báo cáo sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng/ 2022 của EVN Hải Phòng. Trong 3 quý đầu năm 2022, PC Hải Phòng thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện nguồn điện ổn định, phụ tải duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức thấp.

HOÀN THIỆN CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Lũy kế 09 tháng năm 2022 sản lượng điện thương phẩm của công ty ước đạt 5.870 triệu kWh tăng 4,76% so cùng kỳ năm 2021, đạt 71,79% kế hoạch. Giá bán điện bình quân, lũy kế 9 tháng, toàn Công ty đạt 1.812,24 đ/kWh, tăng 6,27 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2021, giảm 0,26 đ/kWh so với KH năm 2022.

Tính đến hết tháng 9/2022. số vụ sự cố trên lưới điện trung, hạ áp do công ty quản lý là 251 vụ, giảm 102 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty đã hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 với giá trị 91,039 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch cả năm. Dự kiến, năm 2023 công ty sẽ đăng ký sửa chữa lớn 21 hạng mục với giá trị khoảng 51,262 tỷ đồng. Trong đó có 11 hạng mục 110kV giá trị 18 tỷ đồng, 10 hạng mục trung hạ thế và khác giá trị 33,262 tỷ đồng.

Đặc biệt, đối với nhiệm vụ thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty, trong 9 tháng năm 2022, PC Hải Phòng đã khai thác và vận hành tốt các phần mềm dữ liệu cũng như số hóa các quy trình thuộc 3 lĩnh vực gồm tài chính kế toán (6 nhóm quy trình), kinh doanh dịch vụ khách hàng (6 nhóm quy trình) và kỹ thuật – an toàn (5 nhóm quy trình).

Các hoạt động dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao, đảm bảo thực hiện 14 chỉ tiêu, cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, trực tuyến toàn công ty đạt tỷ lệ 100% kế hoạch Tổng công ty giao 100%.

Kết quả triển khai thanh toán không dùng tiền mặt của công ty đạt 92,84% tăng 7,7% so với kế hoạch năm. Kết quả thanh toán trích nợ tự động có 89.366/513.336 khách hàng trong tháng 9, đạt tỷ lệ 17,41%. Tính chung 9 tháng/2022 tỷ lệ khách hàng trích nợ tự động đạt 16,84%.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, PC Hải Phòng vẫn đang nỗ lực đóng điện các dự án lưới điện quan trọng để tăng cường nguồn cấp, tránh quá tải các thiết bị trên lưới đặc biệt vào cao điểm hè, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ đóng điện các dự án trên địa bàn Hải Phòng.

TIẾP TỤC VƯỢT KHÓ HẬU ĐẠI DỊCH

Trên thực tế, suốt thời gian từ khi dịch bùng phát toàn cầu và 3 quý đầu năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của PC Hải Phòng cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng đại dịch, kinh tế thế giới chao đảo, tranh chấp địa chính trị, chiến tranh bùng phát, giá dầu, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao....

Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo PC Hải phòng đã có nhiều triển khai thiết thực, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc công ty tham gia trao đổi, thảo luận, tập trung vào nhiều vấn đề cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

Tình hình sự cố lưới điện; kết quả thực hiện độ tin cậy cung cấp điện; công tác sửa chữa lớn lưới điện; ưu, nhược điểm và hiệu quả sau khi chuyển các TBA 110kV không người trực; công tác ghi chỉ số các khách hàng chuyên dùng; đánh giá công tác quản lý vận hành - kiểm tra giám sát mua bán điện nhằm thực hiện giảm tổn thất điện năng phía hạ áp 9 tháng đầu năm, giải pháp hiệu quả giảm tổn thất điện năng hạ áp 3 tháng cuối năm 2022; giải pháp quản lý vận hành tụ bù được hiệu quả trên lưới điện; công tác kiểm tra sử dụng điện và dịch vụ khách hàng; đánh giá sự hài lòng khách hàng…

Bí thư đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Hải Phòng Nguyễn Hữu Hưởng cho biết, trong thời gian còn lại của năm 2022 Đảng ủy, cấp ủy các cấp trong công ty sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục một số hạn chế, khó khăn còn tồn tại như: triển khai nhanh và hiệu quả các hội nghị ngành điện gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương; khắc phục tình trạng chậm trễ báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty.

Ông Hưởng chia sẻ “ Trước mắt, công ty sẽ cố gắng triển khai nhanh một số dự án do vướng thủ tục về vốn vay và khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tập trung đẩy mạnh, phát huy mọi nguồn lực để triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2022”.