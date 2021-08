Dior Menswear Xuân Hè 2022: Những anh chàng hip hop lịch lãm

Rapper 29 tuổi được coi là biểu tượng mới cũng như tạo sự ảnh hưởng mạnh mẽ và là thần tượng của thế hệ Z tạo ra những trào lưu trên mạng xã hội.

Phải nói rằng Travis giống như là khách mời hàng ghế đầu hơn là người cùng đứng sau mang những hình ảnh trong tưởng tượng của mình vào một sáng tạo của một nhà mốt trứ danh. Thế giới thay đổi, streetwear và hip-hop đã dần dần được vay mượn, đi vào, và giờ đây, đóng một vai trò rất quan trọng đối với thời trang cao cấp như một xu hướng tất yếu không bao giờ lỗi thời.

Với Dior, sự tham gia của Travis vào bộ sưu tập 2022 không phải lần đầu tiên văn hoá đường phố gây ảnh hưởng lên nhà mốt Pháp. Chính xác hơn, Dior đã “xuống phố” một cách ngoạn mục khi tung ra bản collab với Nike: Air Jordan 1 High x Dior “Air Dior” vừa bụi mà lại rất high fashion với màu xanh nhạt mê hoặc. Tuy vậy, sự xuất hiện của Travis Scott luôn đủ nóng để gây bão mạng xã hội và thu về hàng loạt khán giả trực tuyến trẻ tuổi cho show diễn.

Mặc dù trên thực tế, việc in logo “Dior Cactus Jack” (biệt danh cũng như tên gọi của hãng thu âm do Travis thành lập) cũng sẽ đạt được một hiệu quả doanh thu nhất định nhưng rapper trẻ đã chọn tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế, kể cả việc ngồi vào chiếc máy may công nghiệp và tập may những mẫu thử đầu tiên. Ngay trước khi show diễn bắt đầu, Dior đẩy sự hào hứng của số đông lên cao hơn khi tung video ngắn quay lại cảnh Travis tự cắt, pin cố định và khâu từng phần của trang phục lại với nhau, một quá trình đòi hỏi sự chú tâm thực sự.

Kim Jones giải thích, đó không chỉ là quần áo mà là sàn diễn và âm nhạc, một tập hợp của loạt phong cách rất Travis Scott, bảng màu độc đáo ấy cũng những bộ đồ chính tay rapper sẽ lựa chọn cho bản thân cũng như phản ảnh thành quả sáng tạo của Travis trong lĩnh vực chủ đạo: âm nhạc tài hoa và bay bổng.

Bộ sưu tập ra mắt trong bối cảnh xen kẽ của những cây xương rồng to lớn gai góc của Texas – quê hương của Travis trên nền bầu trời nhuộm hồng tím, những bụi cây xương rồng xanh ngắt và màu nâu ngọt mềm mại của đất, kết hợp phá cách với hoa lá trong khu vườn ký ức nhẹ nhàng của Christian Dior.

Phom dáng nghiêng hẳn về sự tối giản với những chiếc áo nhiều chất liệu và quần vải mềm hay bó mà, không ôm sát quá. Hình in cũng là một yếu tố đáng chú ý. Ngoại trừ những mẫu hoạ tiết lấy cảm hứng từ Texas và những cồn cát, Travis sử dụng họa tiết Toile De Jouy của Dior với một chút sự biến tấu khi thêm hình vẽ cây xương rồng vào hệ thống đường nét tinh xảo, đồng thời, tất cả những hình in xuất hiện trên áo len dệt kim đều đươc thực hiện hoàn toàn thủ công.

Sự xuất hiện của hoạ tiết monogram Christian Dior được biến tấu với 2 ký tự CJ (Cactus Jack) cũng gây chú ý không kém, mẫu monogram trông lạ mà quen xuất hiện trên những chiếc áo gile dệt kim, phụ kiện da thuộc và áo sweater oversied đa phần là sản phẩm do Travis tự vẽ minh họa.

Với BST phụ kiện đi kèm, những chiếc túi John Galliano’s Saddle kinh điển vốn đang rất hot của hãng khoác lên một diện mạo hoàn toàn mới với tay cầm kim loại và phần thân túi được tách đôi càng tăng thêm hiệu ứng cao bồi. Màu xanh neon xuất hiện từ những chiếc áo khoác parka và vest tới loạt ví cầm tay, phụ kiện màu nổi xuất hiện xen kẽ cùng những chiếc tote bag cỡ lớn, mũ bucket in monogram được dự đoán sẽ là những item được săn tìm.

Bộ sưu tập cũng có sự xuất hiện của những chiếc áo với họa tiết vẽ tay đến từ nghệ sĩ thị giác đương đại George Condo. Những item này sẽ được Dior đấu giá và toàn bộ lợi nhuận sẽ được dùng cho việc xây dựng quỹ học bổng dành cho thế hệ nhà thiết kế trẻ tương lai. Vốn được Travis Scott lập ra từ trước để hỗ trợ những sinh viên nghèo tại trường nghệ thuật Parsons. Anh nói, đó là một sức ép quá lớn khi mang gánh nợ hàng trăm ngàn USD trên vai. Với sự tham gia của Dior, sức lan toả của quỹ sẽ lớn hơn đến với cộng đồng thời trang trên khắp thế giới.