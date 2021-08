Tuần lễ thời trang New York Xuân Hè 2022 yêu cầu “hộ chiếu vaccine”

Cho đến nay, các nhà thiết kế đã công bố tham gia New York Fashion Week sắp tới bao gồm Rodarte, Moschino, Tom Ford, Ulla Johnson và Peter Do... Bên cạnh các show diễn thực tế, một số thương hiệu tiếp tục chọn hình thức livestream trực tuyến (ví dụ PH5, Badgley Mischka) hoặc chỉ có lịch tham quan showroom được book sẵn (3.1 Phillip Lim, Helmut Lang, Rebecca Minkoff).

Tuần lễ thời trang New York năm nay đang nâng cao các yêu cầu khi Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Hoa Kỳ (CFDA) làm việc cùng với IMG để đảm bảo rằng chỉ những người đã tiêm chủng mới có thể tham dự sự kiện. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi thành phố New York quy định người dân sẽ phải có chứng nhận tiêm chủng để được vào phòng tập gym, nhà hàng và các không gian trong nhà khác.

Theo đó, bất kỳ ai tham dự các buổi trình diễn sẽ phải xuất trình chứng nhận đã tiêm phòng và khách dưới 16 tuổi sẽ chỉ được phép tham dự với kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Một phát ngôn viên làm việc với lịch trình của NYFW chia sẻ với Business of Fashion: “Cùng nhau, chúng tôi khuyến khích ngành công nghiệp và mọi người tôn trọng và thực hiện đúng yêu cầu để bảo vệ sự an toàn của cộng đồng thời trang tháng 9 này”.

Một thông tin bên lề cho biết, New York Fashion Week tháng 9 tới đây thu hút tới hơn 80 thương hiệu tham gia.

Đối với những người chưa được tiêm chủng, IMG cung cấp mốc thời gian lưu ý rằng 2/8 là ngày cuối cùng nhận liều vaccine Pfizer hoặc Moderna đầu tiên. 23/8 là hạn chót để tiêm liều thứ hai. Người tham dự cần hoàn thành toàn bộ liệu trình ít nhất 14 ngày trước khi tuần lễ thời trang khai mạc.

Trong một bản ghi nhớ của công ty quản lý người mẫu IMG Models gửi cho các nhà thiết kế dự định tham gia NYFW, có nội dung như sau: “Việc tuân thủ nghiêm ngặt sẽ được thực thi, và ban tổ chức có quyền từ chối bất cứ cá nhân hay tổ chức nào không thực hiện đúng yêu cầu.”

IMG Models cũng đã thông báo cho các nhà thiết kế, cho thấy việc tiêm chủng là bắt buộc. Công ty quản lý cho biết họ chịu trách nhiệm thực thi quy tắc đối với tất cả nhân viên, nhà thầu cũng như người mẫu, quảng cáo viên và nghệ sĩ trang điểm. Hai người dẫn chương trình sẽ quyết định các quy tắc khác liên quan đến sức khỏe như yêu cầu về khẩu trang trong những tuần tới.

Cùng với chiến dịch tiêm vaccine, các tuần lễ thời trang tái khởi. Bắt đầu từ Paris với mùa Haute Couture Thu Đông 2021, làn sóng lạc quan này lan rộng đến Tuần lễ thời trang New York Xuân Hè 2022.

Tuy Mỹ đã chính thức trở về với cuộc sống bình thường hóa hậu đại dịch, biến thể Delta của virus Covid-19 vẫn hoành hành tại một số tiểu bang, đặc biệt là các khu vực có tỉ suất tiêm vaccine thấp. Trước tình hình này, một vài tiểu bang chính thức tái áp dụng luật đeo khẩu trang trên phố cho cả người đã và chưa tiêm vaccine.

Bàn về sự ảnh hưởng của biến thể Delta đối với The Shows, IMG Models cho biết họ đang thảo luận liên tục với bang và thành phố New York. Họ cũng xem xét hướng dẫn an toàn của CDC với các chuyên gia sức khỏe nội bộ hàng ngày. Nếu cần thiết, họ sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Do đó, hiện tại, lịch diễn vẫn được CFDA ghi chú “có thể sẽ thay đổi”.

New York Fashion Week luôn là nơi đón đầu và tạo ra các xu hướng thời trang của giới mộ điệu và các tín đồ thời trang.

Được biết, CFDA sở hữu và quản lý Fashion Calendar, bao gồm lịch NYFW chính thức. IMG là nhà tổ chức và điều hành chính thức của sự kiện và trung tâm chính thức của NYFW: The Shows. Chương trình diễn ra chủ yếu tại Spring Studios cùng các địa điểm khác.

Sau Tuần lễ thời trang New York, thông thường sẽ là lần lượt các tuần lễ thời trang tại London, Milan, và Paris… - hiện còn chưa rõ có được tổ chức như thông lệ hay không.