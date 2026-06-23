Đoán định về tác động của AI, thử thách đối với Chủ tịch Fed

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng định hình tương lai nền kinh tế toàn cầu.
Đối với ông Kevin Warsh, Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), một thách thức là đoán định những tác động của AI đối với tăng trưởng và lạm phát để đưa ra quyết định lãi suất cho phù hợp.
Tình trạng của nền kinh tế Mỹ khi ông Warsh trở thành người đứng đầu Fed có thể được nhìn nhận theo hai cách, và cả hai đều xoay quanh sự phát triển của AI.
Một mặt, AI đang thúc đẩy nhu cầu trong nền kinh tế thông qua việc đầu tư vào xây dựng các trung tâm dữ liệu, nguồn điện năng, các cơ sở sản xuất chip, cùng xu hướng tăng dữ dội của giá cổ phiếu công nghệ.
Mặt khác, câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong một kịch bản, lợi ích từ năng suất sẽ đến đủ sớm và đủ lớn để Fed có thể giữ nguyên chính sách và chờ đợi cho tới khi có các số liệu phản ánh chân thực và đầy đủ tác động của AI. Với kịch bản này, khả năng cung cấp hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế sẽ bắt kịp với nhu cầu, và giá cả sẽ ổn định.
BÀI HỌC CỦA THẬP NIÊN 1990
Nhưng trong một kịch bản khác, lợi ích từ năng suất là có thật nhưng còn xa vời trong tương lai, trong khi nhu cầu đã tăng ngay ở hiện tại, dẫn đến nguy cơ nền kinh tế trở nên quá nóng.
Ông Warsh có thể rút ra hai bài học từ những gì đã xảy ra vào thập niên 1990, thời ông Alan Greenspan - người vừa qua đời vào ngày 22/6 ở tuổi 100 - làm chủ tịch Fed.
Năm 1996, ông Greenspan đã không có bất kỳ hành động chính sách gì để phản ứng với một nền kinh tế đang tăng trưởng bùng nổ. Ông đặt cược rằng tăng trưởng nhanh sẽ không gây ra lạm phát, và ông đã đúng. Sự tăng trưởng đó kéo dài nhiều năm, và ông được ca ngợi là vị “nhạc trưởng tài ba”.
Tuy nhiên, đến năm 1999, ông Greenspan quyết định rằng câu chuyện đã thay đổi. Để kiềm chế lạm phát khi thị trường chứng khoán tăng vọt và thị trường lao động ngày càng thắt chặt, ông đã tăng lãi suất trong một năm, kết thúc bằng vụ vỡ bong bóng dot-com.
Chính quyền Trump đã ca ngợi Fed của năm 1996, và đó cũng là phiên bản Fed mà ông Warsh từng mô tả mà ông mong muốn sẽ điều hành - một ngân hàng trung ương có đủ tự tin để hành động ít hơn.
Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ hiện tại có thể đang đưa ông vào tình thế của Fed năm 1999. Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), bộ phận ra quyết sách trong Fed, hiện tại cũng không thực sự hiểu rõ về những gì đang diễn ra. Fed đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần vừa rồi, nhưng trong dự báo lãi suất “dot plot” cập nhật trong lần họp này, gần một nửa số quan chức FOMC dự báo Fed sẽ phải tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay, và phần còn lại không cho rằng phải tăng lãi suất.
Khi được hỏi liệu AI hiện đang đóng góp nhiều hơn cho nhu cầu hay nguồn cung, ông Warsh cho biết nhu cầu dễ đo lường hơn nguồn cung. Điều này phù hợp với chủ trương của ông là nói càng ít càng tốt về động thái tiếp theo của Fed, muốn Fed không tiết lộ ý định chính sách.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 17/6, hơn một lần ông Warsh nhấn mạnh rằng "tăng trưởng mạnh mẽ do năng suất dẫn dắt không phải là điều chúng tôi sợ hãi, mà là điều chúng tôi chào đón". Đó là bản năng của năm 1996.
Trước khi chính thức đảm nhiệm ghế chủ tịch Fed, ông Warsh đã công khai lập luận đó. Trên kênh Fox Business vào mùa thu năm ngoái, ông bày tỏ lo ngại rằng Fed có thể sắp mắc "sai lầm lớn thứ sáu hoặc thứ bảy" nếu thắt chặt trong một giai đoạn bùng nổ năng suất mà lẽ ra nên để sự bùng nổ đó tiếp diễn. Lý do mà ông đưa ra là những lợi ích của AI sẽ chưa xuất hiện trong dữ liệu chính thức trong vài năm, vì vậy, trong lúc chờ đợi số liệu, Fed có thể sẽ nhầm lẫn một sự bùng nổ lành tính với tình trạng quá nóng của nền kinh tế, dẫn tới có hành động thắt chặt lãi suất, bóp nghẹt sự tăng trưởng mà lẽ ra sẽ giúp kiềm chế giá cả.
HAI LOẠI BÙNG NỔ TĂNG TRƯỞNG
Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho rằng một cuộc bùng nổ năng suất chỉ làm dịu giá cả nếu sự gia tăng năng suất đó đến bất ngờ. Một cuộc bùng nổ mà ai cũng thấy trước lại có tác dụng ngược lại. Mọi người sẽ chi tiêu dựa trên kỳ vọng thu nhập tương lai trước khi thu nhập đó thực sự đến, và dẫn tới một nền kinh tế quá nóng.
Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee là người quyết liệt nhất khi đưa ra lập luận rằng những gì đang diễn ra hiện nay là loại bùng nổ thứ hai. Tại một hội nghị ở Stanford vào tháng trước, ông đã trình bày một mô hình về thời điểm một cuộc bùng nổ năng suất cho phép ngân hàng trung ương giữ nguyên chính sách và khi nào buộc phải tăng lãi suất.
Ông lập luận rằng một cuộc bùng nổ mà ai cũng dự báo được từ trước sẽ kéo nhu cầu đến sớm hơn, trước khi năng suất thực sự tăng. Khi đó, nếu chờ đợi cho tới khi có dữ liệu cuối cùng, Fed sẽ buộc phải thắt chặt mạnh hơn so với việc hành động sớm. "Cuối cùng, sẽ phải tăng lãi suất nhiều hơn so với việc tăng lãi suất ngay từ sớm”, ông nói.
Cách giải thích này chỉ đúng trong trường hợp mọi người đều lường trước cuộc bùng nổ đang đến, và ông Goolsbee cho rằng hiện nay, ai cũng kỳ vọng sự bùng nổ của năng suất nhờ AI. Các cuộc khảo sát ý kiến các nhà kinh tế, chuyên gia công nghệ và công chúng đều phản ảnh kỳ vọng mức đóng góp tăng trưởng năng suất của AI ở mức khoảng 1 điểm phần trăm mỗi năm trong một thập kỷ, với phần lớn sự tăng trưởng đó vẫn còn ở phía trước. Theo logic của mô hình này, sự bùng nổ đó đòi hỏi lãi suất cao hơn ở hiện tại, thay vì lãi suất giảm.
Cũng theo cách lập luận của ông của Goolsbee, một cuộc bùng nổ năng suất sẽ chỉ vô hại khi năng suất âm thầm tăng và làm dịu lạm phát. Nhưng hiện nay, nền kinh tế đang cho thấy dấu hiệu ngược lại. Chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu AI đang đẩy giá đất, giá điện và giá chip tăng lên, cũng như tiền lương cho thợ điện và giá các thiết cần thiết khác. Tuần vừa rồi, Apple tuyên bố sẽ tăng giá sản phẩm do chi phí tăng.
ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY KHÁC THẬP NIÊN 1990
Cũng tại hội nghị ở Stanford, Thống đốc Fed Christopher Waller đã có ý rằng lập luận của Goolsbee có một lỗ hổng.
Ông cho rằng sự tăng trưởng quá nóng mà ông Goolsbee đề cập - là mọi người chi tiêu hôm nay dựa trên sự giàu có mà họ kỳ vọng sẽ đến - chỉ trở thành hiện thực nếu họ có thể vay mượn dựa trên kỳ vọng đó. Nhưng trên thực tế, nhiều người không thể vay mượn như thế để chi tiêu. Nhiều hộ gia đình chỉ có thể chi tiêu trong khoảng những gì họ kiếm được, vào lúc họ kiếm được, còn những người khác điều chỉnh chi tiêu rất chậm chạp. Nếu người tiêu dùng không chi tiêu thoải mái dựa trên kỳ vọng về sự giàu có trong tương lai, tất cả áp lực lạm phát từ sự bùng nổ năng suất được dự báo sẽ bị chặn lại - ông Waller nói.
Vào những năm 1990, ông Greenspan đã gặp được điều kiện thuận lợi để giữ nguyên lãi suất mà không dẫn tới lạm phát tăng vọt. Hàng hóa và lao động rẻ từ nước ngoài khi đó đã làm giảm lạm phát, và thâm hụt ngân sách của Mỹ cũng thu hẹp. Fed thời ông Warsh không có được những điều kiện đó.
Và cuối cùng, ông Warsh muốn một Fed ít phát tín hiệu hơn về đường đi của chính sách. Nhưng cơ chế hiện tại mà ông không hài lòng - tức là các quan chức Fed thường phát tín hiệu trước về lãi suất - đã được xây dựng vào năm 1999, khi Fed lần đầu tiên bắt đầu báo hiệu một đợt tăng trước sắp tới vì không muốn làm thị trường bất ngờ.
Liệu ông Warsh có rơi vào tình huống tương tự hay không sẽ tùy thuộc vào bản chất của nền kinh tế Mỹ bây giờ.
Nếu đúng là nền kinh tế Mỹ đang ở trong tình trạng như chính quyền ông Trump miêu tả, có lẽ ông Warsh sẽ không bao giờ cần phải báo hiệu trước các động thái chính sách tiền tệ của Fed.
Nhưng nếu thực tế nền kinh tế Mỹ không giống những gì Nhà Trắng vẫn nói, ông sẽ phải chọn giữa một bên là báo hiệu các đợt tăng lãi suất theo cách mà Fed đã làm từ năm 1999 - thông lệ mà ông đang muốn bãi bỏ - và một bên là giữ im lặng và để thị trường phải ra sức đoán xem ông sẽ đi bao xa, và nhanh như thế nào.
Nồng độ asen và các kim loại nặng được phát hiện trong sông Mekong và các phụ lưu tại miền Bắc Thái Lan đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới. Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng ô nhiễm có thể lan xuống hạ lưu, đe dọa hệ sinh thái, nguồn thủy sản và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam…
Eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới, đang đứng trước nguy cơ ùn tắc khi có tới hơn 400 con tàu lớn đang chờ đợi để đi qua...
SpaceX, công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành, vừa mất 400 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch...
Ngày thứ Hai (22/6), Mỹ đã cho phép Iran bán dầu trở lại trên thị trường quốc tế, qua đó nới lỏng các lệnh trừng phạt đã kéo dài nhiều thập kỷ...
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/6) trong trạng thái không đồng nhất của ba chỉ số chính, khi cổ phiếu công nghệ bị xả mạnh và trong lúc nhà đầu tư chờ một báo cáo lạm phát quan trọng sắp được công bố trong tuần này...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...