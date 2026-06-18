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5 điểm chính của cuộc họp Fed đầu tiên thời Chủ tịch Kevin Warsh

An Huy

18/06/2026, 09:19

Theo đánh giá của giới phân tích, tân Chủ tịch Kevin Warsh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mở ra một kỷ nguyên mới về chính sách tiền tệ khi khép lại cuộc họp ngày 16-17/6...

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp báo ngày 17/6 tại Washington DC - Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp báo ngày 17/6 tại Washington DC - Ảnh: Reuters.

Tuy giữ nguyên lãi suất, Fed đưa ra tín hiệu cứng rắn đồng thời khởi động một kế hoạch cải tổ đầy tham vọng về cách thức ra quyết định và truyền đạt thông tin tới thị trường trong thời gian tới.

Dưới đây là 5 điểm chính được rút ra từ tuyên bố sau cuộc họp của Fed và buổi họp báo ngày 17/6 của ông Warsh - người bắt đầu đảm nhiệm vị trí nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới vào cuối tháng 5 vừa qua - theo tổng hợp của hãng tin CNBC:

Thứ nhất, lãi suất không thay đổi nhưng sự cứng rắn đã gia tăng.

Các thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed - đồng thuận về việc giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5-3,75% trong lần họp này. Tuy nhiên, trong dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm “ (dot plot) cập nhật hàng quý, có 9 trong số 19 thành viên FOMC tin rằng Fed cần tăng lãi suất trong năm nay.

Mức trung vị của dự báo lãi suất quỹ liên bang vào cuối năm nay là 3,8%, tăng từ mức 3,4% đưa ra trong “biểu đồ dấu chấm” hồi tháng 3. Điều này có nghĩa là FOMC nhận thấy khả năng Fed có thể phải tăng lãi suất ít nhất 1 lần, với lượng tăng 0,25 điểm phần trăm, trong năm nay.

9 thành viên FOMC khác dự báo lãi suất đi ngang hoặc giảm ít nhất 1 lần.

Thứ hai, ông Warsh không đưa ra dự báo về lãi suất.

Trước cuộc họp lần này của Fed, đã có nhiều đồn đoán rằng Chủ tịch Warsh sẽ không đưa ra dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm”. Trong buổi họp báo sau khi Fed họp xong, ông Warsh xác nhận thông tin này. Trước đây, ông đã từng bày tỏ không đồng tình với sự “hướng dẫn trước” về lãi suất như vậy, cho rằng cách làm này có thể cản trở việc hoạch định chính sách trong tương lai.

“Ủy ban có thông lệ là các thành viên sẽ đệ trình những dự báo này, và tôi đã khuyến khích các đồng nghiệp của mình tiếp tục làm như vậy. Tuy nhiên, tôi đã không đưa ra bất kỳ dự báo nào của riêng mình, và điều này phù hợp với quan điểm lâu nay của tôi về Tóm tắt Dự báo kinh tế (SEP) tại Fed, ít nhất là với cấu trúc hiện tại”, ông Warsh nói.

Thứ ba là vấn đề cải tổ Fed.

Từ trước khi nhậm chức, ông Warsh đã cam kết sẽ tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng tại Fed. Bước đi đầu tiên của ông là tuyên bố thành lập 5 tổ công tác được giao nhiệm vụ nghiên cứu về các vấn đề gồm cách thức truyền đạt thông tin của Fed tới thị trường, bảng cân đối kế toán của Fed, nguồn dữ liệu mà Fed dựa vào để đưa ra các quyết định chính sách, năng suất và việc làm, tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mang tính đột phá khác, và cách tiếp cận của Fed với lạm phát.

Thứ tư là sự cứng rắn về lạm phát.

Tại buổi họp báo, ông Warsh đã có hơn chục lần sử dụng cụm từ “ổn định giá cả”. Đối với một vị Chủ tịch Fed từng bày tỏ quan điểm nghiêng về giảm lãi suất, cách thể hiện này của ông Warsh được đánh giá là cứng rắn tới mức đáng ngạc nhiên. Ông cũng không ngần ngại bày tỏ quyết tâm “rõ ràng và đồng nhất” của ông và FOMC về đưa lạm phát về tầm kiểm soát.

Và thứ năm là chủ trương ngắn gọn trong cách truyền đạt chính sách tiền tệ tới thị trường.

Ông Warsh cam kết sẽ cải tổ cách truyền đạt thông tin từ Fed tới thị trường, với bước đi đầu tiên là rút ngắn tuyên bố sau cuộc họp. Trước đây, các tuyên bố sau cuộc họp chính sách của Fed thường dài hơn 300 từ, bao gồm những từ ngữ và cách diễn đạt đòi hỏi nhà đầu tư phải nghiền ngẫm. Giờ đây, tuyên bố sau cuộc họp của Fed chỉ có vỏn vẹn 130 từ, ngắn gọn và rõ ràng.

Theo hãng tin Reuters, việc rút gọn tuyên bố sau cuộc họp của Fed báo hiệu sự trở lại với định dạng tương tự như dưới thời cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan và phản ánh rõ ràng việc ông Warsh không muốn truyền đạt thông tin quá rộng rãi về những gì sắp xảy ra, cũng như mong muốn của ông để thị trường tài chính hoạt động với ít đầu vào hơn từ ngân hàng trung ương.

Tại họp báo, ông Warsh nói rằng hướng dẫn về tương lai không "phù hợp" với tình hình kinh tế hiện tại. "Tôi không thể đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về những gì chúng tôi sẽ làm tiếp theo,.Tin tốt là Fed sẽ lại họp sau 6 tuần nữa”, ông nói.

“Những thay đổi trong tuyên bố chính sách của Fed là rất sâu sắc. Số từ của tuyên bố giảm mạnh và mức độ khiêm tốn về định hướng đường đi của chính sách cho thấy rủi ro hai chiều đối với động thái chính sách tiền theo”, nhà kinh tế trưởng Thomas Simons của ngân hàng đầu tư Jefferies nhận xét với Reuters.

“Ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng Fed đã mở ra một kỷ nguyên mới về chính sách tiền tệ tại Mỹ”, ông Rick Rieder, trưởng bộ phận thu nhập cố định tại công ty BlackRock, nói với CNBC.

“Ông Warsh muốn tạo ra ấn tượng đầu tiên về mình là một ‘nhà cải cách’. Hãy chờ xem điều này sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian tới. Về triển vọng chính sách tiền tệ, việc đoán định về Fed sẽ trở nên khó hơn”, ông Dario Perkins, người đứng đầu bộ phận vĩ mô toàn cầu của công ty TS Lombard, đánh giá.

Trong dự báo kinh tế cập nhật hàng quý của Fed, triển vọng lạm phát Mỹ năm 2026 được điều chỉnh tăng lên 3,6% từ mức 2,7% trước đó. Lạm phát năm 2027 được dự báo giảm xuống 2,3%, phù hợp với ngôn từ trong tuyên bố của Fed cho rằng giá cả cao là do gián đoạn nguồn cung - vấn đề mà thông thường sẽ sớm qua đi.

Dự báo tăng trưởng kinh tế 2026 được điều chỉnh giảm nhẹ còn 2,2% từ 2,4%, và tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ kết thúc năm 2026 ở mức 4,3%, thấp hơn so với mức 4,4% đưa ra trong dự báo hồi tháng 3.

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Từ khóa:

chính sách tiền tệ fed Kevin Warsh lãi suất ngân hàng trung ương thế giới

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