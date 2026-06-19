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Triển vọng lãi suất Fed gây đảo lộn tỷ giá nhiều đồng tiền

A An Huy

Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Sự dịch chuyển theo hướng "diều hâu" của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đảo ngược một trong những giao dịch mạnh nhất trên thị trường ngoại hối trong năm nay - theo tờ báo Financial Times.

Trong những tuần gần đây, các đồng tiền như peso Argentina và krone Na Uy đã chịu áp lực mất giá khi thị trường bắt đầu định giá lãi suất Mỹ cao hơn, làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản bằng đồng USD. Tại cuộc họp đầu tiên của mình với tư cách là người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã từ bỏ khuynh hướng bấy lâu nay của Fed là nghiêng về giảm lãi suất. Các nhà giao dịch trên thị trường tương lai hiện đang kỳ vọng từ nay đến cuối năm, Fed sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Ông Rushabh Amin, nhà quản lý danh mục đầu tư đa tài sản tại công ty Allspring Global Investments, cho biết: “Kỳ vọng về sự thay đổi theo hướng cứng rắn trong chính sách lãi suất của Mỹ đang định hình lại thị trường tiền tệ”. Ông bổ sung rằng sự thay đổi này đang làm suy yếu các đồng tiền vốn hưởng lợi từ giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) với lãi suất kỳ vọng cao hơn.

Đồng real của Brazil, đô la Australia và won Hàn Quốc đã giảm hơn 2% so với đồng USD trong tháng qua, trong bối cảnh sự sụt giảm trên diện rộng bao gồm cả những đồng tiền như ringgit Malaysia và đôla Canada. Đồng krone của Na Uy đã giảm hơn 4%.

Với khả năng cạnh tranh lớn hơn để thu hút dòng vốn không ổn định, lợi suất trái phiếu Mỹ điều chỉnh theo lạm phát cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của mọi tài sản khác từ vàng đến cổ phiếu. Ông Shaniel Ramjee, đồng giám đốc đầu tư đa tài sản tại công ty Pictet, nhận xét: “Tăng trưởng kinh tế ở Mỹ đang khá mạnh và chúng tôi đã thấy lợi suất thực của Mỹ khá vững chắc. Sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ so với những gì mọi người nghĩ vài tháng trước thực sự là điều gây bất ngờ”, ông nói.

Đồng đôla Australia, real Brazil và krone Na Uy đã tăng gần 10% so với đồng USD trong thời gian kể từ đầu năm nay cho đến cuối tháng 5, khi cuộc chiến ở Trung Đông đẩy giá hàng hóa lên cao và các nhà đầu tư vẫn chủ yếu kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ có vẻ đang suy yếu.

Tuy nhiên, thị trường tương lai lãi suất Mỹ hiện đang định giá một hoặc hai đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed vào cuối năm nay. Sau khi biến động trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, đồng USD đã tăng trong 1 tháng qua khi cuộc xung đột kéo dài và tốc độ lạm phát ở Mỹ đã vượt quá 4%.

Các đồng tiền giảm giá đã ảnh hưởng nhiều đến khẩu vị của nhà đầu tư đối với giao dịch "carry trade" được cấp vốn bằng đồng USD, mà trong đó, họ vay với lãi suất tương đối thấp của Mỹ để mua tài sản của các quốc gia có lợi suất cao hơn, chẳng hạn như Brazil, nơi lãi suất cơ bản hiện là 14,25%.

Ông Lee Hardman, nhà kinh tế tiền tệ cao cấp tại ngân hàng MUFG, cho biết: “Lãi suất Mỹ tăng lên và đồng USD mạnh hơn đã kích hoạt sự đảo ngược từ một số giao dịch ‘carry trade’ phổ biến”.

Sự xáo trộn trên thị trường chứng khoán toàn cầu cũng đã ảnh hưởng đến đồng tiền của các thị trường mới nổi theo những cách khác nhau. Đồng won Hàn Quốc đã bị bán tháo trong bối cảnh biến động lớn trên thị trường chứng khoán tăng trưởng nóng của nước này, với một số nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh kéo dài của cổ phiếu các nhà sản xuất chip Samsung và SK Hynix - yếu tố kéo căng giới hạn rủi ro tập trung của các nhà đầu tư tổ chức.

Trong khi đó, đồng tiền của một số nước nhập khẩu năng lượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến Iran lại tăng giá trong tháng 6 này, bao gồm rupee Ấn Độ, rupiah Indonesia và peso Philippines, do ngân hàng trung ương của các quốc gia này đã tăng lãi suất hoặc, trong trường hợp của Ấn Độ là tăng cường dòng vốn bằng cách tạo điều kiện cho các ngân hàng vay ở nước ngoài.

Bất chấp đợt bán tháo gần đây, các nhà quản lý quỹ đang chỉ ra dự trữ ngoại hối cao hơn, các biện pháp thắt chặt tài khóa tương đối và chính sách tiền tệ đáng tin cậy hơn tại các thị trường mới nổi. Những thay đổi theo chiều hướng tích cực này diễn ra sau khi đợt tăng lãi suất của Mỹ lần trước đã đẩy nhiều quốc gia vào khủng hoảng trong các năm 2022 và 2023.

Ông Ramjee nói: “Trong dài hạn, bảng cân đối kế toán ở các thị trường mới nổi vẫn có thể trở nên tốt hơn so với các thị trường phát triển, đặc biệt là Mỹ. Về lâu dài, chính sách tiền tệ chính thống đã được thiết lập ở nhiều thị trường mới nổi sẽ tiếp tục tồn tại”.

Chỉ số trái phiếu nội tệ thị trường mới nổi của JPMorgan đã tăng 2% trong năm nay. Các đợt cắt giảm lãi suất của Fed kể từ năm 2024 và sự thoái lui của đồng USD trong năm ngoái đã giúp thúc đẩy một đợt tăng giá dài hạn của trái phiếu và tiền tệ thị trường mới nổi. Cùng với đó, nhiều quốc gia trong số này cũng giữ lãi suất tương đối cao, thu hút các nhà đầu tư.

Ông Kurt Knowlson, nhà quản lý danh mục đầu tư nợ thị trường mới nổi tại công ty Aviva Investors, nhận xét: “Đối với tôi, điều đáng chú ý là đây là cú sốc năng lượng đầu tiên không dẫn tới một đợt bán tháo tiền tệ trên diện rộng ở các thị trường mới nổi. Sự đáng tin cậy của chính sách đã phát huy tác dụng. Không còn một chiến lược giao dịch thị trường mới nổi nào phù hợp cho tất cả nữa”.

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