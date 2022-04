Đoàn khách Mỹ 126 người đến Hội An sau hơn 2 năm du lịch "đóng băng" vì Covid-19

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, vào lúc 14h00 ngày 05/4/2022, đoàn khách quốc tế từ Mỹ đầu tiên gồm 126 người sẽ đến tham quan Hội An sau hơn hai năm ngành du lịch bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đoàn khách tham quan Hội An lần này thông qua công ty Asia Charm Travel từ ngày 04/4 đến ngày 07/4/2022, lưu trú tại khách sạn Hội An Silk Marina và sẽ đi tham quan một số nơi như: tham quan sông Thu Bồn, làng chài Duy Hải,Trà Nhiêu, làng mộc Kim Bồng, rừng dừa Cẩm Thanh (tour 2 giờ) và về tham quan phố cổ Hội An. Theo lịch trình, đoàn khách cũng sẽ di chuyển bằng thuyền tham quan làng gốm Thanh Hà.

Được biết, sau thời gian dài thực hiện giãn cách bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đoàn khách quốc tế đầu tiên 50 người nhiều quốc tịch khác nhau đã trở lại Quảng Nam thăm phố cổ Hội An vào ngày 20/11/2021. Từ đó đến nay chính quyền thành phố Hội An cùng với nhân dân đã tập trung sức lực, kiện toàn cơ sở vật chất để chuẩn bị cho ngành du lịch Hội An bước vào chặng đường mới.

Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mỗi ngày Hội An đón khoảng một ngàn lượt khách đến tham quan khu phố cổ. Nhiều du khách lựa chọn đến Hội An đúng vào dịp Năm du lịch quốc gia ở Quảng Nam để thăm quan, trải nghiệm những di tích, công trình kiến trúc, thiên nhiên, cảnh sắc của cũng như các hoạt động lễ hội diễn ra sau thời gian dài bị “giam chân” vì đại dịch.

Cùng với chính sách mở cửa lại đường bay quốc tế trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3, sân bay quốc tế Đà Nẵng đã mở lại đường bay quốc tế với một số quốc gia, đã có nhiều đoàn Famtrip và Presstrip là đại diện các công ty lữ hành, báo chí và blogger của các nước đến thành phố Đà Nẵng và Hội An vào những ngày cuối tháng 3 vừa qua. Gần đây nhất, đoàn Famtrip Thái Lan đã đến tham quan phố cổ Hội An vào chiều ngày 03/4/2022, đặc biệt có MC, diễn viên, ca sĩ người Thái Lan, Flute Chinnapat.

Theo dự kiến, ngày 07/4, thành phố Hội An sẽ đón 50 khách, quốc tịch Đức do Công ty Du lịch miền Á Đông (Easia Travel) tổ chức... Những đoàn khách đến Hội An trong thời gian gần đây sẽ tạo cú hích, tiền đề cho những đoàn khách khác cũng như tạo niềm tin về sự hồi sinh của ngành Du lịch Quảng Nam nói riêng và ngành Du lịch Việt Nam nói chung, đồng thời tiếp tục tạo dựng hình ảnh “Hội An là điểm đến an toàn, thân thiện, ấn tượng”.