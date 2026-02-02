Doanh nghiệp khối kỹ thuật, xây dựng cần tuyển nhiều kỹ sư

Nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín khối kỹ thuật - xây dựng - hạ tầng - công nghệ - kinh tế tham gia Ngày hội việc làm 2026 có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn, tuyển ngay sinh viên sắp tốt nghiệp, mới ra trường và cựu sinh viên, chủ yếu là các kỹ sư...

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Đại học Thủy lợi trong ngày 1/2 vừa tổ chức Chương trình Open Day và Ngày hội việc làm – JobFair 2026 cho sinh viên Thủ đô.

Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác kết nối cung - cầu lao động, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động, sinh viên đang học tập và sinh sống trên địa bàn TP. Hà Nội tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp, đặc biệt là việc làm bán thời gian trong dịp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng kịp thời nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh trước và sau Tết.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định, dịp Tết Nguyên đán và sau Tết là thời điểm nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động. Do đó, đơn vị đã phối hợp với nhà trường tổ chức Ngày hội việc làm 2026 với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gần 2.000 chỉ tiêu. Các vị trí tuyển dụng bao gồm cả lao động làm việc toàn thời gian và bán thời gian.

Các vị trí việc làm đa dạng như thu ngân, bán hàng, làm việc tại các trung tâm vui chơi giải trí, đóng gói sản phẩm. Đây là cơ hội tốt để sinh viên, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh có thể tận dụng thời gian nghỉ Tết để làm việc tại doanh nghiệp có thu nhập và trang bị được kỹ năng.

Về thu nhập, hơn 600 chỉ tiêu có mức từ 15 triệu đồng trở lên mỗi tháng, với các vị trí như kinh doanh, công nghệ thông tin, quản lý, kỹ sư, giám sát, trưởng – phó phòng, người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao. Bên cạnh đó, trên 700 chỉ tiêu có thu nhập từ 10 – 15 triệu đồng/tháng, dành cho các vị trí kế toán, nhân viên văn phòng, giáo viên, kho vận.

Các vị trí việc làm thời vụ - bán thời gian hoặc dành cho sinh viên mới ra trường, người lao động phổ thông ở các vị trí công việc tập sự, đơn giản chưa yêu cầu chuyên môn cao, mức thu nhập phổ biến được chi trả từ 7 - 10 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín khối kỹ thuật - xây dựng - hạ tầng - công nghệ - kinh tế có nhu cầu tuyển số lượng lớn, tuyển ngay sinh viên sắp tốt nghiệp, mới ra trường và cựu sinh viên.

Đơn cử như: Delta Group - tuyển kỹ sư xây dựng, QS, QA/QC, kỹ sư hiện trường; FECON - tuyển kỹ sư địa kỹ thuật, nền móng, kỹ sư dự án; Coteccons - tuyển kỹ sư xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ sư tập sự; Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng - tuyển kỹ sư xây dựng, giao thông, hạ tầng; Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - tuyển kỹ sư thi công, kỹ thuật hiện trường; Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - tuyển kỹ sư xây dựng, kỹ sư công trình; Công ty Cổ phần SCI E&C - tuyển kỹ sư xây dựng, thực tập sinh.

Ngoài ra, còn có các vị trí tuyển dụng khác như: Cơ khí chế tạo máy, kỹ thuật ô tô; quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính; kỹ sư xây dựng, thủy lợi, giao thông; kỹ sư cơ điện, hạ tầng kỹ thuật; kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ thuật số, chuyển đổi số; thực tập sinh, kỹ sư tập sự, sinh viên mới tốt nghiệp.

Theo ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sông Đà 5, hiện đơn vị này đang cần tuyển nhiều sinh viên sắp ra trường và đã tốt nghiệp để làm việc cho 8 dự án trong nước và tại Lào. Các vị trí cần tuyển bao gồm kỹ sư, công nhân xây lắp, công nhân cơ khí, lái xe, thợ điện và nhân sự quản lý. Công ty áp dụng các chính sách như: hỗ trợ tiền xe, chỗ ở, bữa ăn tập thể và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho người lao động.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu tìm việc bán thời gian dịp Tết Bính Ngọ 2026, tại Ngày hội việc làm còn có hơn 200 chỉ tiêu việc làm bán thời gian dành cho sinh viên, người lao động làm việc tại các vị trí nhân viên phục vụ, nhân viên pha chế, nhân viên lễ tân, nhân viên thu ngân, nhân viên tiếp thực, nhân viên bán hàng…