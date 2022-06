Khi hoạt động bán lẻ kết hợp với văn hóa Web3 tại Salvatore Ferragamo

Theo Vogue Business, các thương hiệu và nhà bán lẻ thời trang đang tích cực thử nghiệm cách kết hợp NFT trong trải nghiệm thực tế. Trong khi thương hiệu Selfridges trưng bày và bán NFT trong cửa hàng ở London thì Fred Segal trưng bày bộ sưu tập NFT ở Los Angeles, còn Philipp Plein thì vừa mở một cửa hàng mới ở London, trang bị đầy đủ phòng trưng bày NFT và các giao dịch tiền điện tử.

Sau Gucci và Prada, Salvatore Ferragamo đang tung ra bộ sưu tập NFT đầu tiên của mình. Thương hiệu thời trang cao cấp có trụ sở chính tại Florence, Ý đã lắp đặt một gian hàng NFT – nơi khách hàng ghé qua có thể tùy chỉnh tác phẩm nghệ thuật với các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như màu sắc, các hoạt tiết và hoa văn trừu tượng thông qua màn hình cảm ứng và tạo video trong gian hàng với tác phẩm nghệ thuật, được đúc tại chỗ dưới dạng NFT trên Ethereum thông qua OpenSea.

Ferragamo cũng đã đưa các sản phẩm vật chất vào trải nghiệm công nghệ tại cửa hàng. Màn hình cảm ứng cho phép khách truy cập tùy chỉnh và mua giày thể thao 6R3ENE nam và nữ với giá 1.150 đô la. Khi khách truy cập tự pha trộn và kết hợp màu sắc, đôi giày được hiển thị trong một màn hình ảnh ba chiều ba chiều giống như ảnh thực. Sau khi đặt hàng, đôi giày được sản xuất và gửi tới cho khách hàng trong vài tháng.

Thương hiệu đang hướng tới thử nghiệm cách thức xa xỉ và các dịch vụ Web3 để thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Ông Daniella Vitale, Giám đốc Điều hành khu vực Bắc Mỹ của Ferragamo, dự đoán rằng việc cá nhân hóa sản phẩm và sản xuất theo yêu cầu có thể mở rộng sang các danh mục sản phẩm khác của thương hiệu. Tương tự như việc mới đây, thương hiệu Rebecca Minkoff đã công bố dự án NFT mới nhất của mình, bao gồm các đặc quyền vật lý, kỹ thuật số và trải nghiệm, bao gồm cả vé tuần lễ thời trang. Vì thế, ông Vitale cho rằng những người hâm mộ thời trang vẫn khao khát những sản phẩm vật lý có thực.

Cửa hàng được đặt tại một khu vực nổi tiếng với năng lượng trẻ trung, cho thấy thương hiệu đang hướng tới thử nghiệm cách thức xa xỉ và các dịch vụ Web3 để thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi hơn. Salvatore Ferragamo đang làm việc với nghệ sĩ kỹ thuật số Shxpir (phát âm là Shakespeare) để tạo ra các đặc điểm và yếu tố hình ảnh cho các NFT. Shxpir là người tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số 3D ảo giác với các yếu tố siêu thực. Hiện tại, quan hệ đối tác với Shxpir cũng bao gồm một bộ sưu tập 200 áo thun và 150 áo nỉ có in tác phẩm nghệ thuật, có giá từ 350 đô la, và số tiền thu được sẽ dành tặng cho tổ chức LGBTQ có tên The Center ở New York.

Shxpir không xa lạ gì với các NFT thời trang cao cấp, anh cũng đã làm việc với Coach trong tháng này để phát triển các NFT ba chiều đầy màu sắc có túi xách Coach. Ông Daniella Vitale đã chia sẻ lý do tại sao thương hiệu chọn hợp tác với nghệ sỹ này: “Shxpir phản ánh năng lượng của Thành phố New York và Soho. Anh ấy có thể khơi gợi sự kết hợp giữa sự tinh tế với sự sang trọng theo cách mà không nhiều người khác có thể làm được”. Hiện cửa hàng đang giới hạn bộ sưu tập khai trương xuống còn 256 NFT để khởi đầu nhưng sẵn sàng mở rộng khái niệm hơn nữa trong tương lai.

Trong thông cáo báo chí, Ferragamo gọi gian hàng NFT của mình là một trải nghiệm đa giác quan “kết hợp thế giới của Web3 và bán lẻ trực tiếp”. “Một trong những mục tiêu chính mà chúng tôi đặt ra với dự án NFT là biến nó trở thành trải nghiệm đặc biệt dành cho khách hàng. Ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm về NFT hoặc nếu bạn không có ví điện tử, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết,” ông Vitale cho biết.

Đây cũng không phải là bước chân đầu tiên của Salvatore Ferragamo vào thế giới kỹ thuật số. Năm 2021, thương hiệu này đã hợp tác với Obsess - nền tảng phần mềm thực tế ảo và tăng cường giúp các công ty khởi chạy trải nghiệm ảo và cửa hàng điện tử tương tác. Theo đó, cửa hàng ảo có tên "House of Gifts" của Salvatore Ferragamo đã cho phép khách hàng “dạo chơi” trong biệt thự kỹ thuật số trưng bày các sản phẩm của thương hiệu Ý.