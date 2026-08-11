Doanh thu của TSMC tăng mạnh nhờ nhu cầu chip AI

Nhu cầu con chip phục vụ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) duy trì ở mức cao giúp doanh thu tháng 7 của TSMC tăng mạnh hơn dự báo. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo doanh thu hàng tháng của ngành bán dẫn có thể biến động lớn…

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới có trụ sở tại Đài Loan, ngày thứ Hai (10/8) công bố doanh thu tháng 7 đạt 467,58 tỷ đài tệ, tương đương 14,5 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục rót lượng vốn kỷ lục vào hạ tầng AI, bao gồm hoạt động thiết kế và mua chip. Bên cạnh quy mô đầu tư, thị trường cũng ngày càng quan tâm đến khả năng sinh lời từ các khoản chi tiêu khổng lồ này.

TSMC sản xuất con chip cho nhiều khách hàng lớn, trong đó có hãng thiết kế chip Nvidia của Mỹ, đồng thời gia công các dòng chip do Google tự phát triển. Vì vậy, doanh thu của công ty Đài Loan được xem là một chỉ báo quan trọng về nhu cầu chip của ngành công nghệ.

Ông Ben Barringer, Giám đốc nghiên cứu công nghệ tại Quilter Cheviot, cho biết TSMC dự báo doanh thu cả năm 2026 tăng hơn 40%. Mức tăng 44,7% trong tháng 7 cho thấy công ty đang khởi đầu quý 3 với tốc độ cao hơn dự báo cả năm.

“Kết quả tích cực này xác nhận nhu cầu con chip vẫn mạnh, đồng thời giảm bớt áp lực tăng trưởng đối với TSMC trong tháng 8 và tháng 9. Doanh thu trong hai tháng tới sẽ không cần tăng quá mạnh để công ty duy trì tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch”, ông Barringer nhận định với kênh CNBC.

Tuy nhiên, ông Barringer lưu ý nhu cầu con chip có thể thay đổi nhanh chóng và doanh thu hàng tháng của các hãng bán dẫn thường biến động đáng kể. Vì vậy, nhà đầu tư không nên đưa ra kết luận chỉ dựa trên kết quả của một tháng.

TSMC hiện đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để tăng công suất và được dự báo sẽ duy trì sản lượng con chip ở mức cao trong thời gian tới. TSMC đã nâng kế hoạch đầu tư trong năm nay lên 60-64 tỷ USD.

Công ty không đưa ra bình luận về số liệu doanh thu hàng tháng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý 2 công bố tháng trước cho thấy mảng điện toán hiệu năng cao, bao gồm doanh thu từ chip AI, chiếm 66% tổng doanh thu của công ty.

“Nhu cầu đối với chip phục vụ AI sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất cao”, ông C.C. Wei, Chủ tịch TSMC, nhận định.

Kết quả kinh doanh của TSMC giúp nhóm cổ phiếu bán dẫn châu Âu đồng loạt trong phiên ngày 10/8. Cổ phiếu ASML tăng hơn 2%, trong khi Infineon và STMicroelectronics cũng tăng giá.

Dù vậy, nhóm cổ phiếu bán dẫn gần đây chịu áp lực bán do thị trường lo ngại về quy mô đầu tư cho AI và khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư này. Chỉ số PHLX Semiconductor, theo dõi một nhóm cổ phiếu chip lớn, đã giảm khoảng 15% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 6.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm, chỉ số này vẫn tăng khoảng 72%. Trong khi đó, giá cổ phiếu TSMC tăng 50%.

Bên cạnh việc mở rộng năng lực sản xuất chip AI, TSMC còn tìm kiếm động lực tăng trưởng mới từ thị trường cảm biến hình ảnh. Cũng trong ngày 10/8, tờ báo Nikkei Asia đưa tin TSMC dự kiến đầu tư 6,3 tỷ USD xây dựng một nhà máy cảm biến hình ảnh tiên tiến tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.

Hai công ty đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về việc cùng phát triển và sản xuất thế hệ cảm biến hình ảnh mới, đồng thời đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt sớm nhất vào năm 2029.

Đây là bước đi hiếm hoi của TSMC, bởi hãng thường không liên kết sâu với một khách hàng cụ thể ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm do lo ngại ảnh hưởng đến mối quan hệ với các khách hàng khác.

Thỏa thuận được đưa ra khi thị trường điện thoại thông minh tăng trưởng chậm, trong khi TSMC và Sony chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ Samsung cùng các hãng sản xuất chip Trung Quốc. Hai công ty kỳ vọng việc hợp tác sẽ giúp phát triển các cảm biến hiệu năng cao phục vụ “AI vật lý”, tức công nghệ sử dụng AI để điều khiển robot, ô tô và các loại máy móc hoạt động trong thế giới thực.