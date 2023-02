Doanh thu khả quan của phòng vé châu Á

Theo tờ Hollywood Reporter, sau hơn 3 năm dịch bệnh, nền điện ảnh châu Á đã bắt đầu có những bước tiến sâu rộng và hồi phục doanh thu. Những tác phẩm nội địa chất lượng lần lượt ra mắt, cùng các “bom tấn” Hollywood liên tục được tung ra, đã góp phần đáng kể trong việc lôi kéo khán giả châu Á trở lại rạp.

NHỮNG KỶ LỤC MỚI CỦA RẠP CHIẾU PHIM

Phòng vé Trung Quốc đã bùng nổ trở lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Với 993,8 triệu USD sau 6 ngày, doanh thu phòng vé đã tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019, kỳ nghỉ cuối cùng trước đại dịch. Tết năm nay cũng dễ dàng vượt qua Tết Nguyên đán 2022, mang về 888,2 triệu USD.Trong đó, Mãn Giang Hồng, bộ phim hài thuộc thể loại xuyên không của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, dẫn đầu phòng vé với 465 triệu USD. Con số này đang tiếp tục tăng, dự kiến cán mốc 650 triệu USD trong tuần này.

Trong khi đó, Avatar: The Way of Water của James Cameron được kéo dài thời gian phát hành. Tác phẩm thu về 7,3 triệu USD trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nâng tổng doanh thu tại Trung Quốc lên 240,6 triệu USD.Sự trở lại mạnh mẽ của hầu hết hệ thống rạp chiếu phim là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy sự phục hồi kinh tế. Người tiêu dùng Trung Quốc đã và đang ồ ạt tới nhà hàng, địa điểm du lịch, giải trí.

Còn theo báo cáo sơ bộ từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), ngành công nghiệp điện ảnh nước này đã thu về khoảng 919 triệu USD trong năm 2022, tăng 98% so với năm 2021. Số lượt khán giả đến rạp cũng tăng 86%, lên mức 112,8 triệu lượt so với con số 60,53 triệu vào năm 2021. Đây là tín hiệu vô cùng khả quan cho các nhà làm phim xứ kim chi, trong 1 năm chịu nhiều biến động vì cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Tín hiệu khởi sắc cũng xuất hiện rõ nét ở Nhật Bản. Năm 2022, doanh thu phòng vé quốc gia này đã tăng 32% so với năm 2021, lên mức 1,64 tỉ USD; số lượt xem đạt mức 152 triệu. Yoshishige Shimatani - người đứng đầu Hiệp hội Các nhà sản xuất phim điện ảnh Nhật Bản - nhận định sự phục hồi này phần lớn nhờ các tác phẩm hoạt hình anime và những dự án bom tấn Hollywood.

Riêng với bộ phim Avatar: The Way of Water, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai thị trường quan trọng trong kế hoạch đạt doanh thu tỷ đô của James Cameron. Nhà làm phim người Canada chọn Hàn Quốc là nơi đầu tiên phát hành bộ phim toàn cầu. Trong buổi họp báo tại Seoul, ông nói: “Thị trường Hàn Quốc rất quan trọng!" Theo đánh giá của Variety, sự coi trọng này của James Cameron xuất phát từ hiệu ứng tích cực tại phòng vé hai quốc gia châu Á. Năm 2009, hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm khoảng 14% tổng doanh thu quốc tế của phần một (không tính thị trường Bắc Mỹ).

Tại Việt Nam, năm 2023 mở ra với nhiều thành tích của phim Việt, sau một năm 2022 thất bát. Phim Việt chiếu rạp dịp Tết đạt nhiều kỷ lục về doanh thu. Tổng doanh thu hai bộ phim Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 đã vượt mốc 500 tỷ đồng, nhiều ngày có hiện tượng “cháy vé”, , mang đến mùa bội thu cho phim Việt.

Vào trưa ngày 13/2, phía CJ HK Entertaiment đã chính thức xác nhận Nhà Bà Nữ thu về 434 tỷ đồng tính đến hết Chủ nhật 12/2, vượt qua Bố Già để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) sau 16 ngày công chiếu, đã chính thức vượt doanh thu 101 tỷ đồng và vẫn đang được duy trì số lượng suất chiếu ổn định tại rạp.

Các chuyên gia nhận định, các bộ phim Việt đem lại doanh thu cao là tín hiệu vui cho ngành điện ảnh Việt Nam năm 2023. “Nhìn vào doanh thu có thể thấy khán giả vẫn ủng hộ phim Việt. Sau hai năm đại dịch đầy khó khăn khiến khán giả không thể ra rạp thường xuyên, không có nhiều bộ phim hút khán giả ra rạp, Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 mang đến niềm tin, cú hích cho những người phát hành, nhà sản xuất phim”, nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt cho biết.

Hai phim Việt tiếp theo xác nhận ra rạp là Siêu lừa gặp siêu lầy - phim có sự tham gia của Anh Tú, Mạc Văn Khoa - khởi chiếu 24/3. Sau đó một tháng, Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng cũng ra rạp. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại với điện ảnh sau hai năm của “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa. Trong khi đó, từ nửa cuối tháng 4 đến cuối tháng 8 trong năm, nhiều “bom tấn” đình đám nước ngoài cũng sẽ ra mắt.

DIỄN VIÊN GỐC Á ĐƯỢC XƯỚNG TÊN

Sự phục hồi của nền điện ảnh châu Á không chỉ thể hiện ở doanh thu mà còn ở chất lượng các bộ phim. Mới đây, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) chính thức công bố danh sách đề cử giải Oscar 2023. Những cái tên xuất sắc của nền điện ảnh thế giới trong năm qua dưới góc nhìn chuyên gia đã dần lộ diện. Theo đó, hiếm có khi nào thị trường châu Á lại vươn lên mạnh mẽ như vậy. Tại Oscar năm nay, có tới 4 diễn viên gốc Á được xướng tên trong danh sách đề cử. Đó là Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Hồng Châu và Stephanie Hsu.

Diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy được xướng tên ở hạng mục nam phụ xuất sắc (Best Supporting Actor). Trả lời phỏng vấn truyền thông, anh tiết lộ đây là ước mơ của mình bấy lâu nay. “Thật tuyệt vời khi nó đã trở thành hiện thực. Đó là một vinh dự rất lớn”. Vanityfair cho rằng sẽ không mấy ngạc nhiên nếu anh giành chiến thắng năm nay. Nhiều khán giả và chuyên gia cũng đồng tình với quan điểm này. Bởi, màn nhập vai Waymond Wang của anh trong Everything Everywhere All at Once thực sự thuyết phục.

Bạn diễn của anh, Dương Tử Quỳnh, cũng được vinh danh ở hạng mục đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc (Best Actress). Bên cạnh minh tinh Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh được kỳ vọng giành chiến thắng Oscar 2023, đặc biệt từ fan châu Á. Nếu Dương Tử Quỳnh chiến thắng, cô cũng lập kỷ lục là diễn viên gốc Á đầu tiên đạt được thành tích này. Bởi trước nay, ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood nổi tiếng “chuộng” diễn viên da trắng hơn.

Bên cạnh Quan Kế Huy, một gương mặt gốc Việt khác đã làm nên kỳ tích tại lễ trao giải lần này. Đó là “bông hồng dại” Hồng Châu. 2022 có thể nói là một năm làm việc đầy chăm chỉ của cô khi tham gia tới 3 dự án điện ảnh, đó là Showing Up, The Whale và The Menu. Đặc biệt, vai diễn Liz trong The Whale giúp cái tên Hồng Châu xuất hiện trong danh sách đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Đối thủ của cô trong danh sách này, Stephanie Hsu, cũng là một diễn viên gốc Á.