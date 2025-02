Dòng tiền bất ngờ hụt hơi, VN-Index đột phá thất bại

Thanh khoản chiều nay đột nhiên sụt giảm đáng kể, trong đó rổ VN30 giảm giao dịch tới 39% so với buổi sáng, khiến các nhóm blue-chips may mắn không tụt quá nhiều. VN-Index kết phiên một lần nữa thất bại trong nỗ lực đột phá qua cản 1280 điểm, nhưng cơ hội vẫn mở rộng.

Chỉ số đóng cửa dừng tại mốc 1278,14 điểm, tăng nhẹ 5,4 điểm tương đương +0,43%. Mức chốt này hầu như không đổi so với thời điểm cuối phiên sáng, nhưng diễn biến chiều nay có thêm một nhịp lùi xuống sát tham chiếu, phản ánh áp lực bán có tín hiệu tăng.

Nhóm VN30 chiều nay khá yếu, thống kê cho thấy 14 cổ phiếu đã tụt giá so với phiên sáng, 9 mã có cải thiện. VN30-Index vẫn tăng 0,25% với 22 mã xanh và 6 mã đỏ, nhưng sức mạnh ở nhóm trụ là kém. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất có khả năng nâng đỡ chỉ số thì duy nhất HPG tăng 1,53% là đáng kể. Dù tới 9 cổ phiếu trong nhóm này đóng cửa trong sắc xanh nhưng biên độ tăng nhỏ. Việc duy trì được độ cao cho chỉ số đã là một thành công.

Ở nhịp trượt giảm sâu nhất chiều nay VN-Index thậm chí co hẹp biên độ lại chỉ còn tăng hơn 3 điểm so với tham chiếu. Sức cầu yếu là nguyên nhân chính khi rổ VN30 chỉ giao dịch được khoảng 1.928 tỷ đồng buổi chiều, giảm tới 39% so với phiên sáng. Duy nhất 5 mã trong nhóm VN30 đạt thanh khoản trên 100 tỷ chiều nay là FPT, HPG, MWG, SSI và STB. Trong số này cũng chỉ có HPG và MWG là nhích giá cao hơn buổi sáng.

Thanh khoản đột nhiên giảm mạnh ở các blue-chips là diễn biến bất lợi. Sáng nay thị trường rất hào hứng khi xuất hiện giao dịch sôi động ở nhiều mã, trong đó có ngân hàng. Nếu VN-Index muốn đột phá qua ngưỡng kháng cự 1280 điểm thì nhất thiết phải có sức mạnh của blue-chips. Nhóm này lại thường có lượng cổ phiếu lưu hành lớn nên để giá tăng cần rất nhiều tiền. Giao dịch giảm là một biểu hiện của dòng tiền chưa sẵn sàng.

Dĩ nhiên thị trường không phải lúc nào cũng có thể đánh giá qua diễn biến chỉ số. Vẫn có nhiều cổ phiếu tăng mạnh mẽ bất kể VN-Index có vượt qua ngưỡng 1280 điểm hay không. Chiều nay rổ VN30 chứng kiến BVH tăng bùng nổ. Cổ phiếu này chốt phiên sáng đã khá tốt với mức tăng 2,8% và chiều nay phi thẳng lên giá kịch trần, tương đương tăng thêm 4% nữa. Thanh khoản BVH cũng đạt kỷ lục 4 tháng với 125,3 tỷ đồng và giá lên cao nhất kể từ tháng 4/2022. Cả loạt cổ phiếu bảo hiểm khác cũng rực rỡ: MIG tăng 4,4%, VNR tăng 4%, BMI tăng 3,81%, BIC tăng 3,03%, PRE tăng 2,56%, PTI tăng 2,23%, PVI tăng 2,14%, PGI tăng 1,55%.

Sắc xanh vẫn áp đảo hoàn toàn trong phiên hôm nay.

Hiện tượng hụt hơi của các bue-chips cũng tác động phần nào đến nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, khiến độ phân hóa ở các nhóm này rõ hơn. Một số mã tăng nóng gần đây đã quay đầu giảm như khoáng sản. Tuy vậy độ rộng sàn HoSE cuối ngày vẫn rất tốt với 293 mã tăng/162 mã giảm. Trong số tăng vẫn có tới gần 100 mã tăng hơn 1%, với VN30 đóng góp 4 mã, còn lại toàn các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Sự phân hóa sức mạnh xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành, từ bất động sản tới chứng khoán hay đầu tư công, xây dựng… HAC, VIX, CSI, SHS, HSB… vẫn còn mạnh nhưng HCM, SSI, VND, MBS… rất đuối. Bất động sản có VRE, DIG, DXG, TCH thu hút dòng tiền mạnh và giá tăng tốt nhưng số quay đầu đỏ cũng không ít. Nhìn chung sự phân hóa này là do dòng tiền vận động xoay vòng, không phải cổ phiếu nào cũng có sức bền như nhau, hoặc luôn xuất hiện những phiên chững lại, điều chỉnh trên đường tăng. Tổng thể gần 100 cổ phiếu khỏe nhất hôm nay vẫn chiếm 28,3% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Ngược lại, chỉ có 40 cổ phiếu giảm hơn 1% và tập trung chưa tới 5% thanh khoản sàn.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua giảm bán và mức ròng là +76,5 tỷ đồng. Sự xoay chiều này khiến hôm nay mức bán ròng chỉ còn 142 tỷ ở HoSE là phiên bán ròng nhẹ nhất trong 2 tuần gần đây. Các cổ phiếu được mua ròng mạnh là VCI +106 tỷ, HPG +94,4 tỷ, FPT +43,4 tỷ, NVL +38,9 tỷ, VCG +26,5 tỷ, EIB +26 tỷ, BVH +23,9 tỷ, GEX +22,5 tỷ. Phía bán ròng có MWG -66,8 tỷ, GMD -63,4 tỷ, VNM -42,1 tỷ, NLG -37,5 tỷ, PNJ -34,2 tỷ, VCB -30 tỷ, VRE -29,9 tỷ, HCM -27,6 tỷ, DOG -26,4 tỷ, FRT -24,3 tỷ, CSV -24 tỷ.