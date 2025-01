Dòng tiền dâng cao, thị trường tăng tích cực, VN-Index chạm sát 1250 điểm

Giao dịch phiên chiều nay cởi mở hơn buổi sáng đáng kể với sự chủ động từ bên cầm tiền. Lực cầu nâng giá giúp cổ phiếu cải thiện, nhất là trong nhóm blue-chips, từ đó đẩy VN-Index leo dốc.

Chỉ số kết phiên ở mức 1249,11 điểm, tăng 6,75 điểm tương đương +0,54% so với tham chiếu. So với mức tăng hầu như không đáng kể buổi sáng (+0,42 điểm), diễn biến chiều nay đã khởi sắc hơn nhiều. Độ rộng chỉ số cuối ngày cũng tới 272 mã tăng/123 mã giảm (chốt phiên sáng là 180 mã tăng/158 mã giảm).

Thống kê cho thấy rổ VN30 chiều có tới 21 cổ phiếu tăng giá so với thời điểm chốt phiên sáng, chỉ 7 mã tụt giá. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã mạnh lên khá rõ: CTG thoát khỏi tham chiếu, bật tăng 1,09%; FPT “bốc cao” thêm 0,95% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 1,71%. HPG cũng đảo chiều thành công, từ mức giảm 0,57% buổi sáng thành đóng cửa tăng 0,76%, tương đương riêng chiều nay tăng 1,34%. TCB bật tăng 2,31%... BID, STB, HDB, VIB chiều nay cũng ấn tượng.

Đi cùng diễn biến giá lên này là thanh khoản chảy vào rổ VN30 tốt hơn hẳn, đạt 2.474 tỷ đồng, tăng 144% so với giao dịch buổi sáng. Dĩ nhiên con số tuyệt đối này vẫn không có gì là nhiều, nhưng khi đem lại hiệu ứng phục hồi giá tốt như vậy tức là áp lực bán cũng nhỏ. VN30-Index đóng cửa tăng 0,78% với 20 mã tăng/7 mã giảm, trong đó 6 mã tăng hơn 1%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, mặt bằng giá cũng được nâng lên khá nhiều. Đầu tiên là độ rộng thay đổi tích cực như mới đề cập ở trên. Thứ hai là số lượng cổ phiếu tăng mạnh hơn 1% lúc đóng cửa cũng tới 98 mã so với 62 mã buổi sáng. Thứ ba là nhóm tăng giá mạnh nhất này chiếm tới 41,1% tổng giá trị khớp lệnh của sàn, vượt trội so với mức 24,8% buổi sáng.

Nói cách khác, hiệu ứng mua chủ động đẩy giá lên đã giúp cổ phiếu tăng và những mã tập trung được dòng tiền tăng rất tốt. FPT, HDB, TCB, CTG là những trụ thanh khoản cao. Ngoài ra HAH, CTD, PVD, VTP, FRT, CMG… cũng là những cổ phiếu tầm trung giao dịch sôi động.

Các cổ phiếu thanh khoản tốt nhất hôm nay chủ đạo vẫn tăng giá.

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay cũng tăng gần 79% so với phiên sáng, đạt 5.261 tỷ đồng, cao nhất 5 phiên chiều gần đây. Dù vậy tính chung cả ngày, giao dịch vẫn kém xa mức bình quân. Cụ thể, HoSE chỉ khớp thành công hơn 8.206 tỷ đồng, giảm 13% so với hôm qua và thấp hơn khoảng 11% so với trung bình tuần trước. Mặt khác, dòng tiền cải thiện ở rổ VN30 chiều nay nhưng tính chung vẫn chưa thay đổi rõ rệt. Rổ blue-chips này chỉ chiếm 42,5% giá trị sàn và vẫn giảm 23% so với hôm qua. Nhóm tăng thanh khoản tốt nhất vẫn là Smallcap, đạt gần 1.351 tỷ đồng, tăng 21%, cao nhất 8 phiên. Những mã xuất sắc trong nhóm smallcap là HAH tăng 1,56% thanh khoản 143,7 tỷ đồng; DBD tăng 2,82% với 58,3 tỷ; CTI tăng 6,59% với 50,6 tỷ; ELC tăng 6,91% với 48,9 tỷ; KSB tăng 1,6% với 46,2 tỷ; TTA tăng 6,61% với 43,3 tỷ; VOS tăng 1,53% với 40,4 tỷ; TRC tăng 6,93% với 33,6 tỷ… Chỉ số VNSmallcap chốt phiên tăng 0,87%, mạnh nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa sàn HoSE.

Với sự tập trung dòng tiền cao và đẩy giá tốt ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng vốn nóng vẫn đang tận dụng cơ hội biên độ lớn để kiếm ăn tại đây. Thực tế trong tuần qua khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá vượt trội, cả chục mã tăng hơn 10% chỉ trong vòng 5 phiên như CTI tăng 16,84%, TYA tăng 16,67%, VRC tăng 15,6%, KHP tăng 13,4%, TRC tăng 11,62%... dĩ nhiên thanh khoản cũng là vấn đề, nhưng với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, biên độ tăng như vậy là rất mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay thực hiện nhiều lô thỏa thuận lớn và cân bằng. Cụ thể, khối này mua vào 1.421,9 tỷ đồng, tăng 4,8 lần phiên sáng và bán ra 1.522 tỷ đồng, gấp 2,3 lần. Mức ròng tương ứng là 100,1 tỷ đồng trong khi phiên sáng bán ròng 376,4 tỷ. FPT bị bán nhiều nhất -140,9 tỷ đồng ròng, STB -64,6 tỷ, VCB -57,6 tỷ, FRT -33,5 tỷ, CTG -33,3 tỷ, BSR -26 tỷ, DGC -23,8 tỷ, SAB -22 tỷ..