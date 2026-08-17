Dòng tiền rời nhóm vốn hóa lớn, lực cầu trong nước "cân" lệnh xả của khối ngoại

VN-Index kết thúc tuần 33/2026 tại 1.729,08 điểm, giảm 38,98 điểm, tương đương 2,20%, so với tuần trước, qua đó ngắt chuỗi hai tuần hồi phục liên tiếp. Thanh khoản gần như đi ngang ở mức thấp.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đạt 14.813 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ 0,19% so với tuần trước và cao hơn 0,37% so với bình quân 5 tuần. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 15.864 tỷ đồng/phiên, giảm 0,19% so với tuần trước và thấp hơn 1,06% so với trung bình 5 tuần.

Diễn biến giảm điểm mạnh trong hai phiên cuối tuần trong bối cảnh thanh khoản thấp cho thấy thị trường đang chịu tác động của trạng thái dòng tiền yếu. Lực cầu mỏng khiến khả năng hấp thụ cung suy giảm, qua đó khuếch đại biên độ điều chỉnh của chỉ số khi áp lực bán gia tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.186,4 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh bán ròng 2.366,2 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khớp lệnh chính là Dịch vụ tài chính và Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Các mã được mua ròng nhiều gồm VIX, SSI, GEX, LPB, VNM, FRT, HDB, CTG, PVT và BID.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, Bất động sản là nhóm bị bán ròng chính. Các mã bị bán ròng nhiều gồm VHM, TCB, VIC, FPT, ACB, VRE, VPB, HPG và VCB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 503,2 tỷ đồng, trong đó mua ròng 663,6 tỷ đồng qua giao dịch khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là Bất động sản. Các mã được mua ròng nhiều gồm VHM, TCB, ACB, FPT, SHB, MSN, VRE, OCB, MSB và NVL.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 9/18 ngành, chủ yếu là Dịch vụ tài chính và Bán lẻ. Các mã bị bán ròng nhiều gồm SSI, MWG, LPB, VIX, VNM, VIC, HDB, BID và FRT.

Khối tự doanh mua ròng 1.020,3 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 949,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Bán lẻ. Các mã được mua ròng nhiều trong tuần gồm MWG, TCB, CTG, HPG, MBB, VPB, SSI, HDB, STB và VCB.

Ở chiều bán ròng, Thực phẩm và đồ uống là nhóm bị bán ròng nhiều nhất. Các cổ phiếu được bán ròng gồm VNM, MSN, MCH, VTP, GMD, OCB, MSB, HHV, FUEBFVND và VHM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 662,8 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 753,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, với giá trị lớn nhất thuộc nhóm Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều gồm ACB, GEX, VIX, NVL, OCB, KDH, CTG, STB, POW và FRT.

Trong khi đó, Bất động sản là nhóm có giá trị mua ròng lớn nhất. Các mã được mua ròng gồm VIC, SSI, FPT, GEE, VCI, MWG, TCX, DMX, NLG và BID.

Trong tuần 33/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền duy trì ở vùng đáy 10 tuần tại Ngân hàng, Công nghệ thông tin và Xây dựng; giảm ở Bất động sản, Thực phẩm, Thép, Bán lẻ, Chăn nuôi & Thủy sản; đồng thời hồi phục từ đáy 10 tuần ở Môi giới Chứng khoán và Thiết bị điện.

Môi giới Chứng khoán là nhóm cải thiện rõ nhất khi tỷ trọng giá trị giao dịch tăng từ 12,6% lên 16,28% và giá trị giao dịch tăng 27,9%, dù giá giảm nhẹ 0,6%. Hàng & Dịch vụ Công nghiệp cũng nổi bật khi tỷ trọng tăng lên 7,3%, giá trị giao dịch tăng 35,5% và giá tăng 1,3%, cho thấy sự đồng thuận tốt hơn giữa dòng tiền và diễn biến giá.

Với Dầu khí, thanh khoản gia tăng nhưng giá giảm mạnh, cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu. Tiện ích có diễn biến tích cực khi giá trị giao dịch tăng 7,6%, kéo tỷ trọng dòng tiền từ 1,7% lên 1,8%, đi kèm với giá tăng 7%.

Trong khi đó, Ngân hàng vẫn giữ tỷ trọng giao dịch lớn nhất thị trường ở mức 25,0%, gần như đi ngang so với tuần trước. Giá trị giao dịch giảm nhẹ 0,3% và chỉ số ngành giảm 0,6%, cho thấy dòng tiền tại nhóm này duy trì tương đối ổn định nhưng chưa tạo được động lực tăng giá.

Ở chiều ngược lại, Bất động sản suy yếu khi tỷ trọng giảm từ 23,2% xuống 20,7%, giá trị giao dịch giảm 11,4% và giá giảm mạnh 5,4%. Dòng tiền cũng giảm tại Công nghệ thông tin, Tài nguyên Cơ bản, chủ yếu là Thép, và Thực phẩm & Đồ uống. Trong đó, Công nghệ thông tin giảm 3,3% về giá và 21,9% về giá trị giao dịch.

Dòng tiền tuần 33 có xu hướng rời bớt các nhóm từng dẫn dắt như Bất động sản và Công nghệ thông tin, trong khi tập trung hơn vào Dịch vụ tài chính (Chứng khoán) và Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Riêng Ngân hàng vẫn duy trì vai trò là nhóm có tỷ trọng giao dịch lớn nhất nhưng diễn biến giá còn yếu.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền trong tuần 33/2026 có sự dịch chuyển rõ rệt khỏi nhóm vốn hóa lớn sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Tỷ trọng giao dịch của VN30 giảm mạnh xuống 58,4% từ 61,4% tuần trước, trong khi VNMID tăng lên 35,1% từ 32,5% và VNSML tăng nhẹ lên 4,4% từ 4,2%.

Về thanh khoản, VN30 là nhóm duy nhất suy giảm, với giá trị giao dịch bình quân giảm 5,0%, tương ứng khoảng -459,3 tỷ đồng/phiên. Ngược lại, thanh khoản VNMID tăng 7,7%, tương ứng +374,3 tỷ đồng/phiên, và VNSML tăng 5,6%, tương ứng +34,7 tỷ đồng/phiên. Điều này cho thấy hoạt động giao dịch có xu hướng dịch chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Diễn biến giá cũng cho thấy mức giảm của VN-Index chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn. VN30 giảm 1,79%, trong khi VNMID chỉ giảm 0,07% và VNSML giảm 0,10%.

Việc VN30 giảm mạnh hơn với thanh khoản suy yếu, trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ gần như đi ngang với thanh khoản cải thiện, cho thấy áp lực điều chỉnh của thị trường tuần qua mang tính tập trung hơn là lan tỏa, chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.