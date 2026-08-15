Cá nhân bắt đáy mua ròng gần 1.300 tỷ đồng phiên cuối tuần

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.279,0 tỷ đồng phiên cuối tuần, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 934,7 tỷ đồng.

Áp lực bán tháo tiếp tục diễn ra trên diện rộng trong phiên giao dịch cuối tuần. Đến hôm nay, không chỉ riêng nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu cũng đang có mức chiết khấu ngày càng sâu hơn.

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch đánh mất 36,55 điểm lùi về vùng giá 1.729,08 với độ rộng quá xấu có tới 257 mã giảm chỉ còn lại 67 cổ phiếu tăng. Chỉ còn lại ít ỏi các cổ phiếu tiêu biểu giữ được sắc xanh như TCB, VCI, GMD, MVN, MSR, PNJ trong khi đó sắc đủ bao phủ toàn sàn.

Ngân hàng ghi nhận mức độ sát thương nặng hơn so với hôm qua, đặc biệt là ở nhóm vốn hóa lớn nhà nước như VCB, BID, CTG trong khi nhóm tư nhân khác cũng bay màu nặng như LPB, VPB, SSB. Chứng khoán ảnh hưởng tiêu cực theo, TCX, SSI, VIX, HCM, VPX giảm trung bình 2-3%.

Ở bất động sản, cổ phiếu nhóm Vingroup vẫn là nhóm tác động tiêu cực nhất cho thị trường, VHM giảm hơn 5% thị giá, VIC và VRE giảm gần 3%, VPL giảm 3,51%. Chỉ tính riêng nhóm này đã lấy đi 19/36,55 điểm của cả thị trường chung.

Biên độ giảm ở nhóm Phi tài chính còn nặng hơn, đặc biệt là tiêu dùng bán lẻ và năng lượng. Nhiều cổ phiếu mất giá tới 3-4% như BSR, VGI, MSN, GVR...

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 20.400 tỷ đồng tương đương hôm qua, diễn biến dòng tiền cho thấy đã có lực cầu bắt đáy nhưng chưa đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài lại đẩy mạnh bán ròng 855,4 tỷ đồng trong phiên, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 853,0 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và Hàng cá nhân & Gia dụng. Các mã được mua ròng nhiều gồm TCB, GEX, PNJ, LPB, VNM, PVT, VSC, VIX, GEL và VCI.

Ngược lại, nhóm Bất động sản là nhóm bị bán ròng khớp lệnh chính. Các mã nằm trong nhóm bán ròng nhiều gồm VIC, VHM, SHB, MSN, VCB, ACB, STB, VPI và VJC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.279,0 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 934,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Các mã được mua ròng nhiều gồm VIC, VHM, MSN, SHB, VJC, VPB, STB, FPT, VIX và ACB.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm Bán lẻ, Xây dựng và Vật liệu. Các mã bị bán ròng nhiều gồm LPB, TCB, SSI, HDB, MWG, GEL, PNJ, VSC và HPG.

Khối tự doanh bán ròng 446,4 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh bán ròng 311,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là Điện, nước & Xăng dầu khí đốt và Bán lẻ. Các mã được mua ròng nhiều gồm GAS, NLG, VGC, MBB, MWG, CTG, ACB, SSI, VCB và IJC.

Ở chiều bán ròng, nhóm Thực phẩm và đồ uống là nhóm bị bán ròng nhiều nhất. Các mã được bán ròng gồm VHM, MSN, FPT, VIC, HPG, MCH, VPB, VNM, LPB và HDB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 45,5 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 229,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, với giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Du lịch và Giải trí. Các mã bị bán ròng nhiều gồm VIX, VJC, GEX, ACB, BAF, DXG, STB, VNM, VRE và TCB.

Trong khi đó, Bất động sản là nhóm có giá trị mua ròng lớn nhất. Các mã được mua ròng nhiều gồm VIC, VHM, LPB, HPG, HDB, SSI, MWG, VCB, MSN và GEL.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.444,2 tỷ đồng, tăng 33,0%, chiếm 16,6% tổng giá trị giao dịch.

Đáng chú ý, VJC có gần 5,9 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận, tương đương 764,1 tỷ đồng. Trong đó, các cá nhân trong nước trao tay nhau 688,7 tỷ đồng và mua từ tổ chức trong nước 75,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MWG có giá trị giao dịch thỏa thuận 348,9 tỷ đồng giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Các cổ phiếu HCM, PVD, VCI, ORS và HAH được các cá nhân trong nước trao tay nhau.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Dầu khí, Kho bãi, Vật liệu xây dựng, Tiện ích và Hàng cá nhân. Ngược lại, dòng tiền giảm ở Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ, Thiết bị điện, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Hàng không và Cao su.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.