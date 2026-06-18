Đồng yên sụt xuống mức thấp nhất 2 năm sau quyết định lãi suất của Fed
Đức Anh
18/06/2026, 09:36
Giới đầu tư đang theo dõi sát sao khả năng nhà chức trách Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yên, sau khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 7/2024...
Trong phiên ngày thứ Tư (17/6), đồng yên có lúc giảm 0,2%,
xuống 160,8 yên đổi 1 USD. Đến sáng thứ Năm (18/6), đồng tiền này giao dịch
quanh mức 160,7 yên đổi 1 USD.
Áp lực lên đồng yên gia tăng sau khi USD tăng giá mạnh trong
phiên giao dịch qua đêm. Nguyên nhân là sau cuộc họp chính sách mới nhất, Cục Dự
trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn,
khiến giới giao dịch tăng đặt cược vào khả năng Fed có thể nâng lãi suất trong
năm nay.
“Cuộc họp của Fed cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ đang
nghiêng về lập trường cứng rắn hơn. Tín hiệu này khiến đồng USD tăng giá, qua
đó gây thêm sức ép lên đồng yên và đẩy đồng tiền Nhật Bản xuống vùng giá mà thị
trường bắt đầu tính đến khả năng nhà chức trách can thiệp”, ông Andrew Hazlett,
nhà giao dịch ngoại hối tại Monex Inc., nhận định với hãng tin Bloomberg.
Theo các nhà phân tích, giới đầu tư vẫn lo ngại BOJ chưa
tăng lãi suất đủ nhanh để kiểm soát lạm phát và giảm sức ép lên đồng yên. Lo ngại
này vẫn tồn tại dù ngân hàng trung ương Nhật Bản hôm thứ Ba (16/6) đã nâng lãi
suất chuẩn lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm.
Trong cuộc họp báo sau đó, Phó thống đốc BOJ Shinichi Uchida
cho biết tỷ giá là yếu tố quan trọng, nhưng không phải mục tiêu chính sách của
ngân hàng trung ương.
Dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng BOJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất
trong thời gian tới. Các hợp đồng hoán đổi lãi suất qua đêm cho thấy nhà đầu tư
đang đặt cược khoảng 80% khả năng BOJ sẽ có thêm một đợt nâng lãi suất trước cuối
năm.
Quan điểm này cũng tương đồng với dự báo của giới chuyên
gia. Theo khảo sát của Bloomberg, khoảng 90% trong số 44 nhà kinh tế được hỏi
cho rằng BOJ sẽ nâng lãi suất chuẩn trước hoặc tại cuộc họp tháng 12.
Đồng yên vẫn tiếp tục giảm dù Chính phủ Nhật Bản vừa thực hiện
đợt can thiệp kỷ lục vào thị trường ngoại hối. Trong giai đoạn từ ngày 28/4 đến
27/5, nhà chức trách nước này đã chi 11,73 nghìn tỷ yên, tương đương 73,6 tỷ
USD, để hỗ trợ đồng nội tệ.
Theo dữ liệu về dự trữ ngoại hối của Bộ Tài chính Nhật Bản,
nguồn lực cho đợt can thiệp này nhiều khả năng đến từ việc bán một phần chứng
khoán nước ngoài mà Nhật Bản đang nắm giữ, bao gồm trái phiếu kho bạc Mỹ.
“Thị trường đang và cần tiếp tục theo dõi sát khả năng Bộ
Tài chính Nhật Bản hành động”, ông Brian Daingerfield, Giám đốc chiến lược ngoại
hối G10 tại công ty NatWest Markets, nhận định. G10 là nhóm 10 đồng tiền giao dịch
nhiều nhất, gồm đôla Mỹ, euro, yên Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sỹ, đôla Canada,
krona Thụy Điển, krone Na Uy, đôla Australia và đôla New Zealand.
Theo ông Daingerfield, các đợt can thiệp trước đây của Nhật
Bản thường xảy ra khi thị trường chịu tác động từ những sự kiện rủi ro cụ thể.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama gần đây khẳng
định nhà chức trách sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào nếu biến động trên thị
trường ngoại hối trở nên cần thiết phải can thiệp. Tuy nhiên, một số chiến lược
gia cho rằng mức giảm hiện nay của đồng yên chưa đủ nghiêm trọng để Nhật Bản phải
triển khai một đợt can thiệp mới.
“Hoàn toàn không có lý do nào đủ thuyết phục để Nhật Bản can
thiệp vào lúc này. Tôi cho rằng Bộ Tài chính hiện không ở tình huống có thể tính đến một động thái như vậy. Trên thực tế, đồng yên vẫn tăng giá so với nhiều
đồng tiền khác. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở sự suy yếu chung của đồng
yên, mà chủ yếu phản ánh việc đồng USD quá mạnh”, ông Daingerfield nhận định.
Áp lực lớn nhất đối với đồng yên vẫn đến từ chênh lệch lãi
suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Ngoài ra, giá dầu duy trì ở mức cao do xung đột Mỹ
- Iran cũng gây bất lợi cho Nhật Bản, bởi nước này phụ thuộc nhiều vào dầu thô
nhập khẩu, trong khi dầu được giao dịch bằng đồng USD.
Dù Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm mở lại eo biển
Hormuz, đồng yên gần như không được hỗ trợ đáng kể từ diễn biến này. Trái lại,
các nhà đầu cơ tiếp tục tăng đặt cược vào khả năng đồng tiền này giảm giá. Quy
mô các vị thế này hiện đã lên mức cao nhất trong 9 năm, cho thấy giao dịch
carry trade bằng đồng yên đang quay trở lại, bất chấp nguy cơ Nhật Bản can thiệp
vào thị trường ngoại hối.
Trong giao dịch carry trade, nhà đầu tư vay đồng yên với chi
phí thấp, sau đó chuyển sang đầu tư vào những tài sản hoặc đồng tiền có lợi suất
cao hơn ở các thị trường khác.
Nếu đồng yên tiếp tục mất giá, ngưỡng đáng chú ý tiếp theo sẽ
là 161,95 yên đổi 1 USD. Nếu vượt qua mốc này, đồng yên sẽ xuống mức yếu nhất
so với đồng USD kể từ tháng 12/1986.
Đồng yên vẫn yếu dù BOJ nâng lãi suất
10:39, 17/06/2026
Nhật Bản: Bất chấp nỗ lực can thiệp từ Chính phủ, đồng yên vẫn suy yếu
18:10, 02/06/2026
Nhật Bản bơm kỷ lục gần 74 tỷ USD để hỗ trợ đồng yên
IEA: Thế giới sắp chuyển từ cú sốc nguồn cung dầu sang thừa mứa dầu?
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ chuyển sang trạng thái thừa cung trong năm 2027, sau khi phục hồi từ cú sốc gián đoạn cung ứng do việc eo biển Hormuz đóng cửa gây ra...
Mỹ âm thầm để cơ chế miễn trừ trừng phạt dầu Nga hết hiệu lực
Trả lời phóng viên bên lề cuộc gặp thượng đỉnh G7 tại Pháp, ông Trump không nói rõ liệu Mỹ có tái áp đặt trừng phạt đối với dầu Nga hay không. Ông chỉ cho biết Washington “đang xem xét việc đó” và tiếp tục theo dõi đà giảm của giá dầu...
Giới đầu tư đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD
Đặt cược vào sự mạnh lên của đồng USD trên thị trường tương lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2018, đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm...
“Vùng đất của những người nông dân hạnh phúc”: Vì sao đồng cỏ ở Áo luôn xanh hơn?
Áo được xem là một trong những hình mẫu thành công của châu Âu trong việc duy trì sức sống cho nông thôn và thu hút thế hệ trẻ gắn bó với nghề nông. Sự kết hợp giữa các trang trại gia đình, chính sách hỗ trợ hiệu quả, đào tạo nghề bài bản và chuỗi tiêu thụ địa phương đang góp phần tạo nên một nền nông nghiệp bền vững cùng những cộng đồng nông thôn năng động…
5 kết quả đáng chú ý của thượng đỉnh G7 tại Pháp
Trong 3 ngày từ 15-17/6, các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhóm họp tại Évian-les-Bains, Pháp, để thảo luận về loạt vấn đề cấp bách, từ chiến sự Ukraine, tình hình Trung Đông cho tới các thách thức kinh tế và công nghệ toàn cầu...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: