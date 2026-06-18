Đồng yên sụt xuống mức thấp nhất 2 năm sau quyết định lãi suất của Fed

Giới đầu tư đang theo dõi sát sao khả năng nhà chức trách Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yên, sau khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 7/2024...

Trong phiên ngày thứ Tư (17/6), đồng yên có lúc giảm 0,2%, xuống 160,8 yên đổi 1 USD. Đến sáng thứ Năm (18/6), đồng tiền này giao dịch quanh mức 160,7 yên đổi 1 USD.

Áp lực lên đồng yên gia tăng sau khi USD tăng giá mạnh trong phiên giao dịch qua đêm. Nguyên nhân là sau cuộc họp chính sách mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn, khiến giới giao dịch tăng đặt cược vào khả năng Fed có thể nâng lãi suất trong năm nay.

“Cuộc họp của Fed cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ đang nghiêng về lập trường cứng rắn hơn. Tín hiệu này khiến đồng USD tăng giá, qua đó gây thêm sức ép lên đồng yên và đẩy đồng tiền Nhật Bản xuống vùng giá mà thị trường bắt đầu tính đến khả năng nhà chức trách can thiệp”, ông Andrew Hazlett, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex Inc., nhận định với hãng tin Bloomberg.

Theo các nhà phân tích, giới đầu tư vẫn lo ngại BOJ chưa tăng lãi suất đủ nhanh để kiểm soát lạm phát và giảm sức ép lên đồng yên. Lo ngại này vẫn tồn tại dù ngân hàng trung ương Nhật Bản hôm thứ Ba (16/6) đã nâng lãi suất chuẩn lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm.

Trong cuộc họp báo sau đó, Phó thống đốc BOJ Shinichi Uchida cho biết tỷ giá là yếu tố quan trọng, nhưng không phải mục tiêu chính sách của ngân hàng trung ương.

Dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng BOJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Các hợp đồng hoán đổi lãi suất qua đêm cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược khoảng 80% khả năng BOJ sẽ có thêm một đợt nâng lãi suất trước cuối năm.

Quan điểm này cũng tương đồng với dự báo của giới chuyên gia. Theo khảo sát của Bloomberg, khoảng 90% trong số 44 nhà kinh tế được hỏi cho rằng BOJ sẽ nâng lãi suất chuẩn trước hoặc tại cuộc họp tháng 12.

Đồng yên vẫn tiếp tục giảm dù Chính phủ Nhật Bản vừa thực hiện đợt can thiệp kỷ lục vào thị trường ngoại hối. Trong giai đoạn từ ngày 28/4 đến 27/5, nhà chức trách nước này đã chi 11,73 nghìn tỷ yên, tương đương 73,6 tỷ USD, để hỗ trợ đồng nội tệ.

Theo dữ liệu về dự trữ ngoại hối của Bộ Tài chính Nhật Bản, nguồn lực cho đợt can thiệp này nhiều khả năng đến từ việc bán một phần chứng khoán nước ngoài mà Nhật Bản đang nắm giữ, bao gồm trái phiếu kho bạc Mỹ.

“Thị trường đang và cần tiếp tục theo dõi sát khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản hành động”, ông Brian Daingerfield, Giám đốc chiến lược ngoại hối G10 tại công ty NatWest Markets, nhận định. G10 là nhóm 10 đồng tiền giao dịch nhiều nhất, gồm đôla Mỹ, euro, yên Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sỹ, đôla Canada, krona Thụy Điển, krone Na Uy, đôla Australia và đôla New Zealand.

Theo ông Daingerfield, các đợt can thiệp trước đây của Nhật Bản thường xảy ra khi thị trường chịu tác động từ những sự kiện rủi ro cụ thể.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama gần đây khẳng định nhà chức trách sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào nếu biến động trên thị trường ngoại hối trở nên cần thiết phải can thiệp. Tuy nhiên, một số chiến lược gia cho rằng mức giảm hiện nay của đồng yên chưa đủ nghiêm trọng để Nhật Bản phải triển khai một đợt can thiệp mới.

“Hoàn toàn không có lý do nào đủ thuyết phục để Nhật Bản can thiệp vào lúc này. Tôi cho rằng Bộ Tài chính hiện không ở tình huống có thể tính đến một động thái như vậy. Trên thực tế, đồng yên vẫn tăng giá so với nhiều đồng tiền khác. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở sự suy yếu chung của đồng yên, mà chủ yếu phản ánh việc đồng USD quá mạnh”, ông Daingerfield nhận định.

Áp lực lớn nhất đối với đồng yên vẫn đến từ chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Ngoài ra, giá dầu duy trì ở mức cao do xung đột Mỹ - Iran cũng gây bất lợi cho Nhật Bản, bởi nước này phụ thuộc nhiều vào dầu thô nhập khẩu, trong khi dầu được giao dịch bằng đồng USD.

Dù Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng yên gần như không được hỗ trợ đáng kể từ diễn biến này. Trái lại, các nhà đầu cơ tiếp tục tăng đặt cược vào khả năng đồng tiền này giảm giá. Quy mô các vị thế này hiện đã lên mức cao nhất trong 9 năm, cho thấy giao dịch carry trade bằng đồng yên đang quay trở lại, bất chấp nguy cơ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Trong giao dịch carry trade, nhà đầu tư vay đồng yên với chi phí thấp, sau đó chuyển sang đầu tư vào những tài sản hoặc đồng tiền có lợi suất cao hơn ở các thị trường khác.

Nếu đồng yên tiếp tục mất giá, ngưỡng đáng chú ý tiếp theo sẽ là 161,95 yên đổi 1 USD. Nếu vượt qua mốc này, đồng yên sẽ xuống mức yếu nhất so với đồng USD kể từ tháng 12/1986.