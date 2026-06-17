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Đồng yên vẫn yếu dù BOJ nâng lãi suất

An Huy

17/06/2026, 10:39

Dù USD suy yếu, đồng yên Nhật vẫn đang mất giá so với USD, trượt sâu hơn xuống dưới ngưỡng có thể khiến Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Đồng USD suy yếu trong phiên sáng nay (17/4), trong lúc giới đầu tư toàn cầu chờ quyết định lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh. Trong khi đó, đồng yên Nhật vẫn yếu so với USD dù vào ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác - bao gồm euro, yên Nhật, bảng Anh, đôla Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sỹ - giảm nhẹ so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, dao động trên ngưỡng 99,5 điểm.

Chỉ số này đã giảm hơn 0,4% trong 5 phiên trở lại đây, chủ yếu do vai trò kênh đầu tư an toàn của bạc xanh yếu đi sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, cũng như việc giá dầu giảm nhanh khiến USD mất đi lợi thế có được nhờ việc Mỹ là một quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng trước khi Fed công bố kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày 16-17/6 vào buổi chiều ngày 17/6 theo giờ Mỹ. Theo dự báo, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp này, nhưng thị trường đang chờ xem Fed sẽ phát tín hiệu ra sao về đường đi của lãi suất trong nửa cuối năm 2026.

“Fed có thể sẽ phát tín hiệu về một lập trường trung tính về chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Ông Warsh sẽ nhận được những câu hỏi dồn dập về việc ông dự kiến sẽ chèo lái Fed như thế nào theo chiều hướng mà ông đã dự định trong những năm qua. Giờ mới chỉ là thời gian đầu ông Warsh làm chủ tịch Fed, và ông ấy có thể vẫn đang xem thái độ của các thành viên trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC). Ông ấy có thể sẽ muốn tránh đưa ra bất kỳ tuyên bố nào nếu như chưa tạo được sự đồng thuận trong Fed”, nhà quản lý danh mục Erik Weisman của công ty MFS Investment Management nhận định với hãng tin Reuters.

Dù USD suy yếu, đồng yên vẫn đang mất giá so với USD, trượt sâu hơn xuống dưới ngưỡng 160 yên đổi 1 USD - mức tỷ giá được cho là có thể khiến Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Giới phân tích cho rằng động thái tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên 1%, mức cao nhất 31 năm, của BOJ vào ngày 16/6 không có nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ tỷ giá đồng yên bởi quyết định này không nằm ngoài dự báo trước đó của thị trường.

Tỷ giá của yên so với USD dao động quanh ngưỡng 160,4 yên đổi 1 USD, khiến các nhà giao dịch tiếp tục cảnh giác về khả năng nhà chức trách ở Tokyo bán ra USD để vực dậy đồng nội tệ.

Việc BOJ tăng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 1995 được đánh giá là một bước tiến lớn trong tiến trình bình thường hóa chính sách tiền tệ. Cùng với đó, BOJ phát tín hiệu sẽ thắt chặt hơn nữa để ứng phó với áp lực lạm phát - một hệ quả của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh. Dù vậy, các nhà hoạch định chính sách của BOJ hầu như không đưa ra manh mối nào về thời điểm mà họ dự định có đợt tăng lãi suất tiếp theo.

“Nội dung cuộc họp báo của BOJ có một số tín hiệu lạc quan về triển vọng nền kinh tế Nhật Bản, nhưng không giúp thị trường sáng tỏ hơn về thời điểm mà BOJ có thể có đợt tăng lãi suất tiếp theo. Quyết định lãi suất lần này của BOJ là rất quan trọng, nhưng cuộc họp của BOJ vẫn bị cuộc họp của Fed làm cho lu mờ”, chiến lược gia Jane Foley của ngân hàng Rabobank nhận xét.

Trước khi quyết định lãi suất của BOJ được đưa ra, đồng yên đã có lúc tăng giá lên mức 160,05 yên đổi 1 USD. Sau đó, đồng tiền này lại chuyển sang trạng thái suy yếu.

Ở mức hiện tại, đồng yên gần như đã để mất hết thành quả hồi phục sau khi Nhật Bản có đợt can thiệp lớn vào thị trường ngoại hối vào cuối tháng 4, đầu tháng 5.

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Từ khóa:

BOJ chính sách tiền tệ lãi suất ngân hàng trung ương Nhật bản thế giới Yên nhật

Chủ đề:

Biến động đồng Yên Nhật

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