Đồng yên yếu có thể giúp lợi nhuận hoạt động của Toyota tăng thêm 3 tỷ USD

Đối với Toyota, mỗi lần đồng yên giảm giá 1 yên so với USD sẽ làm tăng lợi nhuận hoạt động thêm 50 tỷ yên...

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia.

Toyota nâng dự báo lợi nhuận ròng cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027 lên 3,25 nghìn tỷ yên, tương đương 20,6 tỷ USD, từ mức dự báo trước đó là 3 nghìn tỷ yên đưa ra vào tháng 5. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 16% so với kết quả của năm tài chính trước đó.

Trong báo cáo được công bố vào ngày 4/8, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản cho biết một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự điều chỉnh này là sự suy yếu của đồng yên Nhật.

Do đồng nội tệ mất giá, Toyota điều chỉnh dự báo doanh thu ròng tăng thêm 3 nghìn tỷ yên và lợi nhuận hoạt động tăng thêm 480 tỷ yên so với lần dự báo trước.

Hiện tại, công ty dự kiến doanh thu ròng đạt 54 nghìn tỷ yên, tăng 6,5% so với năm tài chính trước, trong khi lợi nhuận hoạt động dự kiến đạt 3,4 nghìn tỷ yên, giảm 9,7%.

Dự báo lợi nhuận ròng nói trên của Toyota vẫn thấp hơn so với kỳ vọng mới nhất của giới phân tích là 3,633 nghìn tỷ yên - theo khảo sát của QUICK, một công ty liên kết với tờ báo Nikkei Asia.

Toyota cho biết các giả định về tỷ giá hối đoái trong năm tài chính hiện tại là một trong những yếu tố góp phần vào việc điều chỉnh tăng 480 tỷ yên (tương đương 3 tỷ USD) trong dự báo lợi nhuận hoạt động của hãng. Công ty đã điều chỉnh kỳ vọng về tỷ giá đồng yên so với USD giảm từ 150 yên/USD về mức 160 yên/USD.

Về đồng euro, Toyota hiện giả định tỷ giá là 181 yên/euro, từ mức 180 yên/euro trước đó.

Hiện tại, tỷ giá đồng yên so với USD đang ở mức hơn 157,6 yên đổi 1 USD.

Đối với Toyota, mỗi lần đồng yên giảm giá 1 yên so với USD sẽ làm tăng lợi nhuận hoạt động thêm 50 tỷ yên, trong khi sự suy yếu tương tự so với đồng euro sẽ dẫn đến tăng thêm 10 tỷ yên lợi nhuận hoạt động cho hãng.

Toyota cũng nâng dự báo về doanh số bán xe trong năm tài chính này lên 9,7 triệu xe, tăng 100.000 xe so với dự báo trước đó. Con số này vượt qua tổng số 9,595 triệu xe bán được của năm tài chính trước. Công ty cho biết sự điều chỉnh này phản ánh nhu cầu vững chắc ở Bắc Mỹ và châu Âu, cũng như sự phục hồi trong doanh số bán hàng tại Trung Đông nhờ thiết lập các tuyến logistics thay thế đến khu vực này.

Tuy nhiên, Toyota cũng lưu ý rằng tác động của trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản vào tuần trước, hiện đang được đánh giá và chưa được tính vào dự báo của công ty.

Ngoài ra, Toyota công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu thông qua các giao dịch trên thị trường với giá trị lên tới 1 nghìn tỷ yên. Công ty dự định mua lại tối đa 500 triệu cổ phiếu, tương đương 4,22% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, không bao gồm cổ phiếu quỹ. Thời gian mua lại sẽ kéo dài trong vòng 1 năm kể từ ngày 4/8.

Báo cáo tài chính quý 2/2026 của Toyota cho thấy lợi nhuận ròng tăng 75,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,477 nghìn tỷ yên, tương đương 9,4 tỷ USD. Doanh thu ròng tăng 10,4% lên 13,5 nghìn tỷ yên, tương đương 85 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động giảm 8,8% xuống còn 1,06 nghìn tỷ yên.

Các kết quả này đều cao hơn so với dự báo của thị trường. Tuy nhiên, sau khi Toyota công bố kết quả kinh doanh vào chiều ngày 44/8, cổ phiếu của công ty đóng cửa với mức giảm 1,52%.