Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu giảm chóng mặt

Các báo cáo tài chính khả quan và cú giảm hơn 5% của giá dầu nhờ niềm lạc quan rằng eo biển Hormuz sắp được mở cửa trở lại giữ vai trò là những động lực chính cho giá cổ phiếu tăng trong phiên này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên rực rỡ vào ngày thứ Ba (4/8), với hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones cùng lập kỷ lục mới.

Các báo cáo tài chính khả quan và cú giảm hơn 5% của giá dầu nhờ niềm lạc quan rằng eo biển Hormuz sắp được mở cửa trở lại giữ vai trò là những động lực chính cho giá cổ phiếu tăng trong phiên này.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 1,79%, đạt mức cao chưa từng thấy 7.736,52 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6, thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ lập kỷ lục đóng cửa.

Chỉ số Nasdaq tăng 2,59%, chốt ở mức 26.584,99 điểm. Trong kết quả tăng này của Nasdaq, cú tăng 29% của cổ phiếu công ty Palantir Technologies có đóng góp lớn.

Chỉ số Dow Jones tăng 907,47 điểm, tương đương tăng 1,71%, đạt 54.085,88 điểm. Phiên lập kỷ lục thứ hai liên tiếp của chỉ số blue-chip được thúc đẩy nhiều bởi mức tăng 5% ở cổ phiếu Caterpillar.

Diễn biến chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu là nhóm công nghệ tăng mạnh nhất trong phiên này, với mức tăng 4%. Tuy nhiên, mức tăng vững cũng được ghi nhận ở các nhóm cổ phiếu khác, như nhóm tài chính tăng 0,9% nhờ mức tăng hơn 2% của cổ phiếu Goldman Sachs. Các nhóm công nghiệp và nguyên vật liệu thô cũng tăng gần 2% mỗi nhóm.

Cổ phiếu Palantir có phiên tăng điểm mạnh nhất trong hơn 2 năm qua, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 vượt xa kỳ vọng. CEO Alex Karp của Palantir gọi kết quả này là "phi thường" và cho biết đó là nhờ nhu cầu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của các chính phủ.

Nhóm cổ phiếu ngành chip cũng tăng giá, nối tiếp đà phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh hồi tháng 7. Trong đó, Micron Technology tăng hơn 7% còn Marvell Technology tăng gần 13%.

Caterpillar là mã tăng mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones sau khi báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 khả quan hơn dự kiến và nâng dự báo tăng trưởng doanh thu. "Gã khổng lồ" ngành công nghiệp này ghi nhận nhu cầu lớn đối với các loại máy móc, thiết bị trong bối cảnh hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ AI đang được đẩy mạnh. Công ty cũng cho biết chi phí thuế quan dự kiến cho cả năm sẽ nằm ở mức thấp trong khung dự báo trước đó.

Sau khi lập kỷ lục trong phiên ngày thứ Hai, đưa vốn hóa công ty lần đầu tiên vượt ngưỡng 3 nghìn tỷ USD, cổ phiếu Amazon giảm 2% trong phiên ngày thứ Ba. Sự đảo chiều này diễn ra sau khi có tin nhà sáng lập Jeff Bezos của Amazon nộp hồ sơ để bán ra số cổ phiếu trị giá khoảng 4 tỷ USD.

Cho tới thời điểm hiện tại, đây là một mùa báo cáo tài chính khả quan ở Phố Wall. Trong số các công ty thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 84% đưa ra mức lợi nhuận tốt hơn so với kỳ vọng - theo dữ liệu từ FactSet.

“Khi chứng kiến thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh trong ba phiên vừa qua, chẳng ai nghĩ thế giới đang gặp phải vấn đề gì. Ngay cả cổ phiếu bán dẫn cũng đang phục hồi sau đợt bán tháo tháng 7, sau khi một số công ty công nghệ lớn có mức đầu tư cao vào trí tuệ nhân tạo (AI) dẹp bỏ được mối lo ngại về việc liệu các kế hoạch đầu tư trung tâm dữ liệu của họ có bào mòn dòng tiền hay không. Và hiện tại, các báo cáo tài chính quý 2 nói chung chưa hề gây thất vọng”, chiến lược gia Thierry Wizman của ngân hàng đầu tư Macquarie nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London trượt 5,3%, đóng cửa ở mức 79,36 USD/thùng, thấp nhất từ hôm 13/7. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 5,7%, đóng cửa ở mức 75,77 USD/thùng, cũng là mức thấp nhất 3 tuần.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu lao dốc sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói Mỹ và Iran có thể đạt một thỏa thuận trong ngày thứ Ba hoặc thứ Tư để mở cửa lại eo biển Hormuz cho tàu bè thương mại tự do đi lại.

“Chúng tôi đang thảo luận với phía Iran. Có khả năng chúng tôi sẽ đạt một thỏa thuận trong ngày hôm nay hoặc ngày mai để mở cửa eo biển và tiến tới một vị thế bình thường hơn trong cuộc xung đột này”, ông Bessent nói với hãng tin CNBC. Ông cho biết thêm “sẽ có tự do đi lại” khi được hỏi về việc liệu Iran có thể thu phí đi qua eo biển Hormuz hay không.

Trước đó, giới chức Qatar - quốc gia giữ vai trò trung gian trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran - cho biết nỗ lực để đạt một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tranh vẫn đang được đẩy mạnh. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Qatar nói rằng Tiểu vương của Qatar và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về các biện pháp giảm căng thẳng và dung hòa quan điểm của Mỹ với Iran.

Ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại công ty môi giới XS.com, nhận định triển vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đã giúp giảm bớt phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu. "Nếu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đạt được tiến triển đáng kể, thị trường có thể tiếp giảm đặt cược vào sự gián đoạn nguồn cung, qua đó giảm thêm phần bù rủi ro địa chính trị hiện đang có trong giá dầu”, ông nói với hãng tin Reuters, đồng thời cho rằng thị trường dầu mỏ sẽ vẫn rất nhạy cảm với các diễn biến chính trị.

Tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải 1/5 lượng dầu thô và khí đốt toàn cầu trước khi chiến tranh nổ ra - đã buộc các quốc gia Trung Đông phải cắt giảm mạnh sản lượng dầu. Công ty dầu khí quốc doanh Aramco của Saudi Arabia cho biết thế giới đã mất hơn 2,6 tỷ thùng dầu kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2.

Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ nhận định: "Hoạt động xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh vẫn chịu áp lực, vì lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz chỉ cải thiện đôi chút so với mức thấp kỷ lục trước đó. Tình trạng gián đoạn xuất khẩu vẫn tiếp diễn khi các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền gây cản trở dòng chảy hàng hóa."

Vào đầu tuần này, hoạt động vận tải biển tại các tuyến đường thủy huyết mạch ở Vùng Vịnh là Bab el-Mandeb và eo biển Hormuz vẫn chưa có gì tiến triển - Reuters cho biết.

Trong bối cảnh đó, ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu thô Brent sẽ dao động trong khoảng 80 - 90 USD/thùng cho đến khi thực sự có một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran, hoặc căng thẳng leo thang lên một ngưỡng mới.