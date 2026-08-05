Kinh tế châu Âu thiệt hại lớn vì cháy rừng và nắng nóng

Châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng do cháy rừng và nắng nóng gây ra...

Cháy rừng gần thủ đô Athens của Hy Lạp hôm 31/7 - Ảnh: Anadolu/DW.

Theo ước tính của tờ báo Financial Times, thiệt hại kinh tế từ các thảm họa này đã vượt quá 3 tỷ euro, tương đương 3,51 tỷ USD, trong năm nay.

Trong 2 tháng đầu tiên của mùa cháy rừng năm nay ở châu Âu, gần 500.000 hecta đất phá hủy. Chi phí phục hồi cho 5 quốc gia khu vực eurozone bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt cháy rừng này, gồm Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Romania, đã lên tới con số khoảng 3,1 tỷ euro, cao hơn mức thiệt hại trung bình hàng năm do cháy rừng gây ra theo ước tính của Ủy ban châu Âu (EC) là 2,5 tỷ euro (2,9 tỷ USD) đối với toàn bộ Liên minh châu Âu (EU).

Các ước tính này dựa trên phương pháp của EC và các tính toán tương tự được chính phủ Pháp sử dụng. Con số thiệt hại trên đo lường chi phí phục hồi đất bị cháy về trạng thái ban đầu, bao gồm tái trồng rừng và bảo trì dài hạn, với chi phí thay đổi tùy thuộc vào loại rừng, lớp phủ đất và độ tuổi của thảm thực vật.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng thiệt hại kinh tế thực tế sẽ cao hơn đáng kể. Theo Financial Times, các yêu cầu bảo hiểm cho nhà cửa và doanh nghiệp bị hư hại vẫn đang được xử lý, trong khi nông dân tiếp tục đánh giá thiệt hại mùa màng. Ngành du lịch, vốn bận rộn nhất vào mùa hè, cũng đã chịu sự gián đoạn trên diện rộng.

Các tổn thất dài hạn khác sẽ bao gồm việc tăng phí bảo hiểm, giảm lượng khách du lịch, tăng chi tiêu công cho nguồn lực chữa cháy và thách thức ngày càng lớn trong việc bảo hiểm tài sản ở các khu vực có nguy cơ cao. Các ước tính hiện tại cũng chưa bao gồm các vụ cháy rừng mới nhất ở Hy Lạp, nơi chính quyền mới bắt đầu đánh giá thiệt hại tài sản để xác định bồi thường cho cư dân bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, châu Âu cũng đang đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng, dẫn đến những thách thức kinh tế mới. Mực nước giảm ở các sông Rhine và Danube đã làm gián đoạn vận chuyển hàng hóa và hoạt động công nghiệp, ảnh hưởng đến các công ty hóa chất lớn của Đức như BASF, Covestro và Evonik, có cơ sở sản xuất nằm dọc theo sông Rhine.

Mực nước thấp lịch sử của sông Danube cũng đang đe dọa nguồn cung năng lượng. Nhà máy điện hạt nhân của Hungary, nơi sản xuất gần một nửa điện năng của đất nước, theo dự kiến sẽ phải ngừng hoạt động do thiếu nước làm mát. Romania đã tạm ngừng hoạt động một trong hai lò phản ứng tại nhà máy hạt nhân Cernavoda vì lý do tương tự.

Bà Sarah Meier, một chuyên gia kinh tế khí hậu tại tổ chức ETH Zurich, nói với Financial Times rằng tác động tài chính của các vụ cháy năm nay có thể lớn hơn nhiều so với các ước tính trước đó. Nghiên cứu trước đây của bà cho thấy cháy rừng đã làm giảm GDP ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy và Hy Lạp trung bình 2,1 tỷ euro mỗi năm trong thời gian từ năm 2011 đến 2018. "Nếu các vụ cháy lan đến các thành phố, thiệt hại sẽ còn lớn hơn nhiều”, bà Meier nói.

Vùng Gironde của Pháp, nơi có các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng lớn, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các vụ cháy rừng buộc các công ty như Safran, Dassault Aviation và ArianeGroup phải tạm ngừng sản xuất và sơ tán nhân viên.

Ngành nông nghiệp của khu vực cũng chịu thiệt hại. Các vườn nho Bordeaux phần lớn tránh được thiệt hại trực tiếp từ lửa, nhưng vẫn có lo ngại rằng khói có thể ảnh hưởng đến chất lượng nho và vụ thu hoạch rượu sắp tới. Các trang trại nuôi hàu ở lưu vực Arcachon không tránh khỏi bị ảnh hưởng, trong khi du lịch - chiếm khoảng bảy phần trăm nền kinh tế của Gironde - tiếp tục đối mặt với sự gián đoạn đáng kể.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Gironde, khoảng 40.000 doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các vụ cháy. Đến ngày 30/7, gần 19.500 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoàn toàn, trong khi từ 120.000 đến 150.000 công nhân đã được đưa vào chế độ làm việc giảm giờ được nhà nước hỗ trợ.

Cháy rừng đã phá hủy nhiều nhà cửa ở Tây Ban Nha - Ảnh: Europa Press/DW.

Tại Tây Ban Nha, các vụ cháy rừng lan rộng đến cách Madrid 50 km, phá hủy nhà cửa, tòa nhà thương mại và phương tiện ở một số cộng đồng nông thôn. Liên đoàn Nông dân và Chăn nuôi nhỏ, đại diện cho các nông dân quy mô nhỏ, ước tính rằng khoảng 18.500 hecta đất nông nghiệp sản xuất, chủ yếu là đồng cỏ chăn thả, đã bị hư hại.

Mức độ tàn phá do cháy rừng gây ra ở châu Âu là lớn và rộng, nhưng các nhà kinh tế tin rằng ít có khả năng các thảm họa sẽ làm giảm đáng kể số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của các quốc gia.

Ông Ioannis Kountouris, phó giáo sư tại trường Imperial College London, lưu ý rằng nhiều chi phí kinh tế quan trọng hiếm khi được đưa vào các ước tính chính thức, bao gồm cả việc lượng bệnh nhân phải nhập viện do khói và ô nhiễm không khí tăng lên.

Ông Andrew Kenningham, nhà kinh tế trưởng về châu Âu tại công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics, cho biết rằng các thảm họa tự nhiên thường ban đầu làm giảm hoạt động kinh tế, nhưng chi tiêu tái thiết do chính phủ tài trợ và các khoản thanh toán bảo hiểm có thể tạm thời hỗ trợ GDP.

Tuy nhiên, bà Meier cảnh báo không nên coi đây là tiến bộ kinh tế thực sự. "Đây không phải là sự tăng trưởng kinh tế mà chúng ta mong muốn,mà chỉ là thay thế lượng những tài sản đã bị phá hủy”, bà nói.