Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn chậm tiến độ

Dù mặt bằng và nguồn vật liệu cơ bản đã được đáp ứng, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn chưa đạt tiến độ đề ra. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến.

Ngày 16/6, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Dự án có tổng chiều dài 98,73km, trong đó đoạn qua thành phố Huế dài 62,72km. Công trình được triển khai từ ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao được 53,51/59,15ha, đạt 84,3%. Phần diện tích còn lại chủ yếu vướng mắc liên quan đến 48 hộ dân thuộc diện tái định cư trên địa bàn thành phố Huế.

Về thi công, giá trị sản lượng thực hiện đạt hơn 928 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 4.349 tỷ đồng, tương đương khoảng 21,4%. Các hạng mục đang được triển khai gồm cọc khoan nhồi, hầm chui, cống hộp, đúc và lắp dầm, huy động vật liệu, đúc cấu kiện bê tông và đào đắp nền đường.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết tình hình tai nạn giao thông tại khu vực nút giao giữa đường Văn Thánh và đường tránh Huế đang diễn biến phức tạp.

Theo lãnh đạo thành phố, khi nút giao kết nối vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn và nút giao ĐT.12B tại Km72+370 đi vào hoạt động, lưu lượng phương tiện qua khu vực này được dự báo sẽ tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước thực tế đó, UBND thành phố Huế kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và đơn vị tư vấn nghiên cứu điều chỉnh phương án thiết kế nút giao ĐT.12B với đường tránh Huế từ nút giao đồng mức sang nút giao khác mức. Địa phương đề nghị sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai đồng bộ cùng dự án cao tốc.

Nút giao tỉnh lộ 12B nằm tại km 72+370 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, phường Kim Long, thành phố Huế đang triển khai thi công

Kiểm tra thực địa, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá tiến độ dự án hiện chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Theo Thứ trưởng, dự án chỉ có thời gian thi công trong vòng 12 tháng và phải hoàn thành vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, khối lượng thi công chính trên công trường còn thấp, tỷ lệ giải ngân vốn chưa đạt kỳ vọng.

Thứ trưởng nhấn mạnh, mặt bằng và nguồn vật liệu cơ bản đã đáp ứng nhu cầu thi công của các nhà thầu. Do đó, không có lý do để dự án chậm tiến độ.

Trong điều kiện thời tiết tại Huế đang thuận lợi, các đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp để bù đắp khối lượng còn thiếu. Nếu không tận dụng tốt giai đoạn mùa khô, khi bước vào mùa mưa, nguy cơ chậm tiến độ sẽ càng lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn yêu cầu chủ đầu tư làm việc trực tiếp với các nhà thầu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tiến độ, chủ đầu tư phải xem xét cắt chuyển khối lượng cho các đơn vị khác trong liên danh để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã tham dự cuộc họp Hội đồng xem xét chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình cầu vượt sông Hương (cầu Nguyễn Hoàng) và nút giao hai đầu cầu thuộc dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đề nghị Hội đồng xem xét chấp thuận kết quả nghiệm thu để sớm đưa công trình vào khai thác chính thức, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.