Dự án mở rộng nhà máy bia Carlsberg 3.400 tỷ đồng tại Huế sắp vận hành

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Quý Phương vừa có buổi làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bia Carlsberg Việt Nam để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ triển khai dự án mở rộng nhà máy tại Khu công nghiệp Phú Bài.

Theo báo cáo từ doanh nghiệp, hiện nay Nhà máy bia Huế đang trong giai đoạn hoàn thiện dây chuyền nâng công suất từ 410 triệu lít/năm lên 600 triệu lít/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và đang trong quá trình chạy thử. Nếu không có biến động lớn, dây chuyền mở rộng sẽ chính thức vận hành vào tháng 9/2025.

Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là một trong những nhà máy bia có công nghệ hiện đại nhất Việt Nam, nâng cao năng lực sản xuất và tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến đồ uống tại khu vực miền Trung.

Đại diện Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành bia tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Tổng sản lượng tiêu thụ của doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 133 triệu lít, giảm so với cùng kỳ năm trước do sức mua sụt giảm, xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh và cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường trong nước.

Mặc dù vậy, doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định việc làm cho hơn 1.600 lao động và nộp ngân sách hơn 1.500 tỷ đồng. Con số này được đánh giá là ấn tượng trong bối cảnh nhiều ngành hàng khác đang chịu tác động mạnh mẽ từ suy giảm kinh tế và thay đổi hành vi tiêu dùng hậu đại dịch.

Toàn cảnh buổi làm việc

Carlsberg Việt Nam bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để dây chuyền mở rộng được vận hành đúng tiến độ. Doanh nghiệp cũng kiến nghị hỗ trợ trong công tác xúc tiến tiêu thụ các dòng sản phẩm bia truyền thống, tăng cường kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là các sản phẩm bia thủ công không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng tới uy tín thương hiệu.

Carlsberg Việt Nam cũng đề xuất phối hợp triển khai thêm các sự kiện văn hóa - cộng đồng nhằm quảng bá sản phẩm gắn với hình ảnh đặc trưng của Huế. Đây là định hướng không chỉ mang lại hiệu quả truyền thông cho doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao giá trị văn hóa bản địa, thu hút du khách và tạo dựng sự kết nối sâu rộng giữa công nghiệp – dịch vụ - du lịch.

Phó Chủ tịch thành phố Huế đề nghị Carlsberg Việt Nam tiếp tục nghiên cứu các mô hình phân phối và tiêu thụ gắn với đặc trưng địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Theo đó, doanh nghiệp cần tích cực tham gia sâu hơn vào các chuỗi sự kiện tiêu biểu của thành phố như Festival Huế, Lễ hội Áo dài, Đêm Hoàng cung… nhằm tăng hiệu ứng cộng hưởng thương hiệu và tạo ấn tượng mạnh với du khách trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng lưu ý doanh nghiệp cần chú trọng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động trong quá trình mở rộng sản xuất.