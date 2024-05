Du lịch Hội An tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với khách inbound

Mới đây, tạp chí Time Out của Anh đã đề xuất danh sách 13 điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới để du lịch vào tháng 7, trong đó đô thị cổ Hội An của Việt Nam xếp ở vị trí thứ 7.

Tháng 7 là tháng dành cho những kỳ nghỉ tuyệt vời, là tháng của mùa hè, của tự do, nhiệt độ ấm áp và nhiều lễ hội hấp dẫn, độc đáo. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để khách du lịch ở khắp mọi nơi trên thế giới bắt đầu những cuộc hành trình xuyên quốc gia, Time Out nhận xét.

ĐIỂM ĐẾN CỦA MÙA HÈ

Tạp chí này cũng gợi ý: “Đặc biệt, nếu đến vào những ngày rằm 14, 15 âm lịch, đừng quên tham gia Lễ hội hoa đăng Hội An để chiêm ngưỡng hàng trăm chiếc đèn lồng thắp sáng trên cao và tự tay thả những chiếc đèn hoa đăng nhỏ lung linh mang theo ước nguyện trôi nhẹ nhàng trên dòng sông Hoài thơ mộng”.

Khi biết Time Out đưa ra bình chọn này, ông Nguyễn Xuân Hải Giám đốc lữ hành La Palanche Voyages đưa ra bình luận: “Tôi hơi ngạc nhiên về đề xuất này của Time Out, vì mùa hè và tháng 7 tại Anh là một trong những mùa đẹp nhất. Tuy nhiên, cũng không phải là phi lý khi họ gợi ý tới Hội An vào thời gian này nếu đến Việt Nam, vì tháng 7 là tháng nóng và nhiều mưa nhất ở Hà Nội và TP.HCM”.

Biển An Bàng ấm áp là nơi được du khách Châu Âu ưa thích.

Hội An là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất được khách du lịch phương Tây, đặc biệt là nhóm khách châu Âu, yêu thích và lựa chọn cho kỳ nghỉ của mình. Những bãi biển như Cù Lao Chàm, biển An Bàng, biển Cửa Đại, biển Hà My đều là những địa điểm thường xuyên lọt vào danh sách các bãi biển nhiệt đới lý tưởng cho mùa hè.

Thực tế, không ai kiểm đếm được mỗi năm phố cổ Hội An nhận được bao nhiêu danh hiệu, giải thưởng. Đặc biệt, hầu hết các danh hiệu, giải thưởng này đều do các tổ chức quốc tế mà đa phần là các tạp chí, tổ chức ở châu Âu, Úc, Mỹ… bình chọn. Các chuyên gia du lịch lý giải, đó là do du lịch Hội An rất khác với những điểm đến các nơi. Từ văn hóa, đời sống, tính cách người dân Hội An cho tới các di tích, di sản, quy mô diện tích hành chính Hội An, các sản phẩm du lịch…

Dù chỉ có hơn 1.300 ngôi nhà cổ nhưng quần thể di sản và con người sinh sống trong phố cổ là một không gian đặc biệt, độc đáo. Cùng với đó là đồng quê, bãi biển nằm liền khối tạo nên ba nhóm sản phẩm chính: trải nghiệm tham quan di sản trong khu phố cổ, du lịch làng nghề và trải nghiệm đồng quê. Không dừng ở đó, chính những lựa chọn và mong muốn trải nghiệm từ du khách chính đã định hướng để chính quyền địa phương và người dân Hội An liên tục tạo ra những sản phẩm mới.

THÍ ĐIỂM ĐÓN KHÁCH LƯU TRÚ TRONG NHÀ DÂN VÙNG LÕI

Mới đây, ông Tống Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn hóa thông tin Hội An cho biết, chính quyền địa phương đã triển khai thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ Hội An. Theo đó, người dân có thể đón khách vào nhà ăn, ở cùng. Những nhà được thí điểm đón khách lưu trú là nhà trong kiệt (sâu trong hẻm), hẻm khu vực I và những khu vực tiệm cận, liền kề với khu vực I; nhà mặt tiền khu vực I, IIA khu phố cổ.

Để được tham gia thí điểm, mỗi hộ dân phải là chủ nhà, cư dân bản địa Hội An sinh sống thực tế tại địa phương, là gia đình văn hóa tiêu biểu và có uy tín trong cộng đồng tại địa phương. Khi tham gia đón khách lưu trú thí điểm, các hộ dân sẽ phải thông tin các hình thức và nội dung, thời gian sinh hoạt, hoạt động tại gia đình để thuận tiện cho khách trải nghiệm và tham gia.

Những ngôi nhà cổ là địa điểm lưu trú hấp dẫn du khách.

Từ trước tới nay, trong khu vực I trung tâm phố cổ không tổ chức dịch vụ lưu trú mà dành cho buôn bán, tham quan. Nếu mô hình thí điểm thành công và được phê duyệt, Hội An sẽ có thêm sản phẩm du lịch mới nhằm tăng khách trải nghiệm, khám phá đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân thành phố Hội An cho du khách.

Là một đơn vị lữ hành chuyên đón dòng khách châu Âu, ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc công ty lữ hành La Palanche Voyages, cho biết việc cho du khách lưu trú tại nhà dân là một ý tưởng tuyệt vời và rất được du khách phương Tây ưa chuộng. “Du khách họ không lấy nhà dân làm hơi hưởng thụ mà coi đó là không gian trải nghiệm," ông Hải nói.

"Cách đây chục năm, khi mô hình homestay mới du nhập vào Việt Nam, khách của tôi đã rất yêu thích trải nghiệm ở các homestay bản Lác ở Mai Châu. Xu hướng đi du lịch hiện nay là đi theo các nhóm nhỏ với bạn bè hoặc gia đình, vì vậy nhu cầu trải nghiệm của họ cao hơn và homestay là mô hình cư trú rất phù hợp. Đặc biệt là lại được lưu trú ở trong những ngôi nhà ở trung tâm phố cổ thì lại càng tuyệt vời. Hiện Hội An chỉ có duy nhất khách sạn Vĩnh Hưng nằm ở Trung tâm, và đó là khách sạn được khách phương Tây ưa thích nhất”.

“Nếu Hội an thí điểm thành công mô hình cho khách lưu trú tại nhà trong phố cổ, chắc chắn tôi sẽ đưa sản phẩm này vào tour cuối năm của tôi”, ông Hải khẳng định. Tuy nhiên, ông Hải cũng cho rằng các ngôi nhà ở vùng lõi của Hội An là những ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm, do vậy chính quyền cũng cần đặt ra các điều kiện cụ thể để bảo tồn, giữ gìn di sản.

Theo thống kê, phố cổ Hội An có hơn 1.000 nhà, di tích cổ. Trong đó khoảng 10% do nhà nước quản lý; 20% do tập thể sở hữu gồm nhà thờ tộc và hội quán, nhà lưu niệm dòng họ. 70% còn lại do tư nhân sở hữu, trong đó 30% của người gốc Hội An, 40% được chuyển nhượng cho người ngoại tỉnh.