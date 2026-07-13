Dù tăng mạnh nhất thế giới, chứng khoán Hàn Quốc vẫn có định giá thấp kỷ lục

Dù tăng mạnh từ đầu năm, chứng khoán Hàn Quốc vẫn đang được định giá ở mức thấp kỷ lục, khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng nhanh hơn giá cổ phiếu...

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Sau khi tăng nóng và liên tiếp lập đỉnh trong tháng 6, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã quay đầu giảm mạnh. Tính đến phiên 8/7, chỉ số Kospi mất hơn 20% so với mức đóng cửa cao kỷ lục vào cuối tháng 6, chính thức rơi vào vùng thị trường giá xuống (bear market). Tuy vậy, chỉ số này vẫn tăng khoảng 80% từ đầu năm và thuộc nhóm tăng mạnh nhất thế giới.

CƠ HỘI MUA VÀO?

Đợt điều chỉnh càng làm nổi bật một nghịch lý: giá cổ phiếu giảm sâu, trong khi dự báo lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục được nâng lên, kéo định giá của thị trường xuống mức thấp kỷ lục.

Lợi nhuận tăng vọt của hai tập đoàn chip nhớ Samsung Electronics và SK Hynix đã kéo hệ số giá trên lợi nhuận dự phóng của chỉ số Kospi xuống còn 6,4 lần, thấp hơn cả mức ghi nhận trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Làn sóng bán tháo trong những ngày gần đây bắt nguồn từ những nghi ngờ mới về triển vọng của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix chịu áp lực bán mạnh, kéo Kospi giảm sâu và khiến định giá của thị trường tiếp tục bị thu hẹp.

Câu hỏi đối với nhà đầu tư là liệu mức định giá thấp kỷ lục này có mở ra cơ hội mua vào, hay cho thấy thị trường đang bắt đầu tính đến khả năng thời kỳ bùng nổ của ngành chip nhớ sẽ kết thúc.

“Có nên mua hay không thực sự phụ thuộc vào danh mục của từng nhà đầu tư. Với những người chưa nắm giữ nhiều cổ phiếu này, đây là thời điểm rất tốt để bổ sung yếu tố tăng trưởng gắn với chủ đề AI vào danh mục. Lợi nhuận của các doanh nghiệp chip nhớ Hàn Quốc hiện rất vững chắc và được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao”, ông Francis Tan, chiến lược gia trưởng khu vực châu Á tại Indosuez Wealth có trụ sở ở Singapore, nhận định với hãng tin Bloomberg.

Khác với phần lớn các thị trường giá lên (bull market), đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc ít đến từ việc nhà đầu tư chấp nhận trả mức định giá cao hơn, mà chủ yếu nhờ lợi nhuận doanh nghiệp tăng nhanh và vượt xa dự báo.

Dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc Kospi đã được nâng lên trong 17 tháng liên tiếp, chuỗi điều chỉnh tăng dài nhất trong hơn 9 năm. Giá chip nhớ tăng vọt là yếu tố chính thúc đẩy xu hướng này, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu chạy đua xây dựng hạ tầng AI.

Dù vừa trải qua đợt điều chỉnh mạnh, Kospi vẫn tăng tốt hơn phần lớn các thị trường chứng khoán khác trên thế giới kể từ đầu năm. Tuy nhiên, định giá của chỉ số này vẫn thấp hơn đáng kể so với các thị trường có tỷ trọng cổ phiếu bán dẫn lớn. Hiện hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) của Kospi chỉ bằng khoảng 1/3 so với chỉ số Taiex của Đài Loan.

LO NGẠI VỀ TÍNH CHU KỲ CỦA LỢI NHUẬN

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc, với quy mô khoảng 4,3 nghìn tỷ USD, từ lâu đã được biết đến với mức định giá thấp, thường được gọi là “Korea Discount”, hay mức chiết khấu của thị trường Hàn Quốc.

Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có các vấn đề về quản trị doanh nghiệp và tính chu kỳ cao trong lợi nhuận của Samsung và SK Hynix. Hai doanh nghiệp này hiện chiếm hơn một nửa tỷ trọng của chỉ số Kospi.

Một số chuyên gia cho rằng AI đang tạo ra mô hình nhu cầu mới, có thể giúp ngành chip nhớ thoát khỏi chu kỳ tăng trưởng nóng rồi suy giảm như trước đây. Tuy nhiên, P/E thấp của Kospi cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn chưa tin rằng sự thay đổi này sẽ kéo dài.

“Hàn Quốc cần chứng minh rằng siêu chu kỳ chip nhớ vẫn còn dư địa tiếp diễn”, bà Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo Markets, nhận định. Theo bà, chỉ riêng việc cổ phiếu có định giá thấp chưa đủ để nhà đầu tư quyết định mua vào.

“Tôi lo rằng trong quý 3, dù nhiều tập đoàn điện toán đám mây quy mô lớn vẫn sẽ tiếp tục chi mạnh, nhưng đồng thời bắt đầu nói nhiều hơn về việc tối ưu hóa chi phí. Đây là tín hiệu bất lợi đối với ngành chip nhớ, bởi điều đó cho thấy giá cao đang bắt đầu làm suy yếu nhu cầu”, bà Chanana chỉ ra.

Dù vậy, triển vọng lợi nhuận trong ngắn hạn của các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục được nâng lên. Lợi nhuận dự phóng trên mỗi cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc Kospi đã tăng khoảng 170% từ đầu năm nay, mức tăng theo năm lớn nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2006.

“Thị trường Hàn Quốc chưa từng chứng kiến động lực tăng trưởng lợi nhuận bùng nổ và mạnh mẽ đến vậy”, ông Jason Minsang Kam, giám đốc bộ phận quản lý cổ phiếu chủ động tại Kyobo Life Insurance ở Seoul, nhận định.

Tuy nhiên, ông Kam vẫn thận trọng trước tình trạng “biến động cực đoan” của thị trường. Ông khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời tránh cổ phiếu của các nhà sản xuất chip Hàn Quốc do lợi nhuận của nhóm này có tính chu kỳ cao.

Đà tăng giá chip nhớ, yếu tố đang thúc đẩy lợi nhuận các nhà sản xuất, được dự báo có thể kéo dài thêm khoảng một năm. Tuy nhiên, việc Samsung và SK Hynix tăng công suất để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung cũng làm dấy lên lo ngại rằng biên lợi nhuận sẽ suy giảm khi nhu cầu chững lại, như thường xảy ra trong các chu kỳ trước.

CÁC THƯỚC ĐO ĐỊNH GIÁ KHÁC

Ngoài triển vọng lợi nhuận, nhà đầu tư còn có những lý do khác để mua cổ phiếu Hàn Quốc. Một trong số đó là việc SK Hynix niêm yết tại Mỹ được kỳ vọng giúp doanh nghiệp thu hẹp khoảng cách định giá với đối thủ Mỹ Micron Technology.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào cổ phiếu chip nhớ Hàn Quốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các nhà sản xuất Hàn Quốc đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ những doanh nghiệp Trung Quốc như ChangXin Memory Technologies, trong khi cổ phiếu bán dẫn biến động mạnh.

Do khó đánh giá chính xác triển vọng lợi nhuận của ngành chip nhớ, một số nhà đầu tư cho rằng các chỉ số khác ngoài P/E có thể phản ánh định giá phù hợp hơn.

Xét theo những thước đo này, lập luận rằng chứng khoán Hàn Quốc đang rất rẻ trở nên kém thuyết phục hơn. Hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) của Kospi đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mức 2 lần vào năm nay.

Còn ông Keith Bortoluzzi, CEO công ty Impactfull Partners có trụ sở tại Singapore, cho rằng cổ phiếu Samsung và SK Hynix không còn hấp dẫn rõ ràng về mặt định giá nếu xét theo hệ số PEG, chỉ số so sánh P/E với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

“Giá cổ phiếu các công ty này có thể đi ngang trong 6 tháng tới, nhưng khó tăng thêm đáng kể”, ông Bortoluzzi nhận định.