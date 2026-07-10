Đang tăng mạnh nhất thế giới, chứng khoán Hàn Quốc đột nhiên rơi vào “thị trường gấu”

Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Chứng khoán Hàn Quốc, vốn đang là thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới, đã bất ngờ rơi vào tình trạng thị trường đầu cơ giá xuống, hay còn gọi là "thị trường gấu" (bear market), chỉ sau vài tuần.

Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 8/7, xuống mức thấp hơn 20% so với mức cao kỷ lục thiết lập vào ngày 19/6, theo dữ liệu từ LSEG. Mức giảm như vậy đáp ứng định nghĩa thị trường giá xuống. Phiên ngày 9-10/7, Kospi hồi phục, nhưng sự sụt giảm trước đó vẫn khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy lo ngại.

Ông Manishi Raychaudhuri, CEO của công ty Emmer Capital, nhận định với hãng tin CNBC: "Sự sụt giảm gần đây của chứng khoán Hàn Quốc xuất phát từ mối hoài nghi gia tăng về AI từ phía các nhà đầu tư toàn cầu, cùng với sự tập trung quá mức của xu hướng tăng vào một số ít cổ phiếu.

Sự đảo chiều nhanh chóng này đã làm nổi bật một đặc điểm chính trong xu hướng tăng của chứng khoán Hàn Quốc trong năm nay, đó là sự phụ thuộc quá mức vào giao dịch AI. Các nhà sản xuất chip như Samsung Electronics và SK Hynix chiếm hơn một nửa giá trị vốn hóa của Kospi tại thời điểm tháng 6 vừa qua - theo dữ liệu từ công ty Emmer Capital. Sự phụ thuộc cực đoan này đã vừa có tác dụng thúc đẩy chỉ số, vừa khiến cho chỉ số dễ tổn thương hơn.

Ông Jung In Yun, người sáng lập công ty Fibonacci Asset Management Global, nhận định rằng sự điều chỉnh gần đây của thị trường chứng khoán Hàn Quốc chủ yếu do vị thế thị trường hơn là sự suy giảm trong các yếu tố căn bản. "Cổ phiếu Hàn Quốc đã trở thành một trong những giao dịch AI đông đúc nhất thế giới sau một đợt tăng trưởng rất mạnh, vì vậy không cần nhiều yếu tố tác động để kích hoạt việc chốt lời”, ông Jung nhận định.

Sự bất định toàn cầu gia tăng và mối lo ngại rằng lợi nhuận của các công ty niêm yết có thể tăng trưởng chậm lại cũng khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn. Dù vậy, ông Jung coi sự sụt giảm của Kospi là "một sự điều chỉnh lành mạnh hơn là một thay đổi cơ bản trong triển vọng thị trường”.

Ông Peter Kim, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại công ty KB Financial Group, cho rằng sự sụt giảm gần đây của chứng khoán Hàn Quốc cũng phản ánh một thay đổi rộng lớn hơn trong cách hoạt động của các thị trường hiện đại. Ông nói: "Việc biến tài chính thành trò chơi đã dẫn đến những biến động ít bị chi phối bởi các yếu tố cơ bản mà nhiều hơn bởi dòng tin tức và xu hướng”.

Các công ty có cổ phiếu bị bán mạnh nhất trong đợt này vẫn là những công ty báo cáo lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Đầu tuần này, Samsung đã báo cáo lợi nhuận quý 2 vượt xa dự báo nhờ giá con chip tiếp tục tăng mạnh. Dù vậy, cổ phiếu của gã khổng lồ chip này vẫn sụt giá mạnh trong phiên giao dịch cùng ngày do mối lo ngại liên quan đến chi tiêu cho AI.

Diễn biến giá cổ phiếu Samsung Electronics trong 5 năm qua. Đơn vị: won/cổ phiếu - Nguồn: Trading Economics.

Ông Jung của Fibonacci nhận xét: "Thị trường đang đặt câu hỏi về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hơn là tính bền vững của nhu cầu AI. Sự phân biệt này cho thấy chúng ta đang chứng kiến một sự điều chỉnh định giá cổ phiếu hơn là sự kết thúc của chu kỳ AI”.

Ông Rolf Bulk, trưởng bộ phận bán dẫn và hạ tầng tại công ty Futurum Group, nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ khi cho biết giá chip nhớ đã tăng từ 50-80% trong quý 2 năm nay và được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian từ nay tới cuối năm.

Theo ông Bulk, các yếu tố cơ bản hỗ trợ giá cổ phiếu các nhà sản xuất chip vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài nhiều năm và các hợp đồng dài hạn với khách hàng quy mô lớn.

Ông Kim của KB Financial Group cũng đồng ý rằng "các yếu tố cơ bản còn mạnh và triển vọng lợi nhuận dễ thấy đồng nghĩa rằng sự điều chỉnh hiện tại là một cơ hội cho những ai có thể chịu đựng được sự biến động trong ngắn hạn”.

Dù sụt giảm gần đây, Kospi vẫn tăng hơn 70% từ đầu năm đến nay, sau khi tăng hơn 75% trong năm ngoái.

Ông Jung của Fibonacci nhận xét: "Mặc dù sự biến động có thể tiếp diễn trong ngắn hạn, tôi tin rằng triển vọng trung hạn vẫn tích cực”. Một khi khẩu vị rủi ro toàn cầu ổn định, các nhà đầu tư nước ngoài có khả năng sẽ quay lại Hàn Quốc do vai trò trung tâm của nước này trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Tuy nhiên, thời điểm phục hồi bền vững của thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn khó dự đoán và sẽ phụ thuộc một phần vào điều kiện thị trường toàn cầu rộng hơn. Việc niêm yết cổ phiếu SK Hynix tại thị trường Mỹ vào ngày 10/7 cũng có thể mang tới một động lực ngắn hạn cho các cổ phiếu chip Hàn Quốc - theo ông Bulk.