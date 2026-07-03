Lạm phát Hàn Quốc cao nhất hơn 2 năm

Số liệu lạm phát mới càng củng cố lập trường thiên về thắt chặt chính sách của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) trước cuộc họp ngày 16/7...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Lạm phát tiêu dùng tại Hàn Quốc trong tháng 6 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2023, đúng như dự báo của giới chuyên gia. Số liệu này củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ tiếp tục theo dõi sát sức ép lạm phát trong nền kinh tế.

TỐC ĐỘ TĂNG NHANH NHẤT HƠN 2 NĂM

Ngày thứ Năm (2/7), dữ liệu từ Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tại nước này tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3,1% của tháng 5. Con số này phù hợp với ước tính trung vị của các chuyên gia kinh tế trong khảo sát của hãng tin Bloomberg.

Lạm phát lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, duy trì ở mức 2,5%. Điều này cho thấy ngay cả khi loại bỏ các nhóm giá biến động mạnh, sức ép lạm phát trong nền kinh tế Hàn Quốc vẫn dai dẳng.

Số liệu mới càng củng cố lập trường thiên về thắt chặt chính sách của BOK trước cuộc họp ngày 16/7. Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Hàn Quốc cho rằng lạm phát còn cao, tăng trưởng kinh tế vẫn bền bỉ, đồng won suy yếu và giá nhà tăng mạnh đang tạo thêm cơ sở cho việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Thống đốc BOK Shin Hyun Song cũng nhiều lần cảnh báo rằng sức nóng từ xuất khẩu bán dẫn đang bắt đầu lan tỏa sang tiêu dùng, tiền lương và đầu tư. Diễn biến này làm tăng nguy cơ lạm phát bám rễ sâu hơn trong nền kinh tế.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần nhất của BOK cho thấy các thành viên Hội đồng Chính sách Tiền tệ đang tập trung tranh luận về thời điểm tăng lãi suất, thay vì tập trung vào việc xác định xem có cần tăng hay không. Trước đó, 2 thành viên hội đồng ủng hộ tăng lãi suất ngay lập tức.

Theo ông Jeeho Yoon, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng BNP Paribas, một số yếu tố có thể giúp giảm bớt áp lực lạm phát chung, gồm việc Chính phủ Hàn Quốc gần đây hạ giá nhiên liệu theo cơ chế trần giá, phụ phí nhiên liệu hàng không giảm nhờ giá nhiên liệu bay đi xuống, và giá tour du lịch trọn gói không còn cao như trước.

“Tuy nhiên, ngay cả khi quỹ đạo lạm phát có vẻ đang ổn định, BOK nhiều khả năng vẫn duy trì lập trường cứng rắn nếu cơ quan này tiếp tục cho rằng mức lạm phát hiện tại vẫn cao”, ông Yoon nhận định với hãng tin Bloomberg.

NỖI LO LẠM PHÁT TỪ NGÀNH CHIP

Dữ liệu lạm phát được công bố sau khi Hàn Quốc ghi nhận thêm một tháng xuất khẩu bùng nổ. Trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu bán dẫn của nước này tăng gần gấp 3 lần, giúp tăng trưởng xuất khẩu sau khi điều chỉnh theo số ngày làm việc tăng lên gần 60%. Diễn biến này củng cố kỳ vọng rằng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc nhờ lĩnh vực con chip và trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn được duy trì, bất chấp những bất ổn địa chính trị.

Các số liệu này cũng được công bố chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Lee Jae Myung công bố kế hoạch điều phối ít nhất 1.350 nghìn tỷ won, tương đương 880 tỷ USD, vốn đầu tư của doanh nghiệp vào các nhà máy sản xuất bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI. Giới chức cho rằng sáng kiến này sẽ củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ của Hàn Quốc, trong khi dòng vốn đầu tư bổ sung được dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vốn đã mạnh trong lĩnh vực con chip.

Đà tăng của CPI trong tháng 6 tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm giao thông, với mức tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm giải trí và văn hóa tăng 5,4%. Giá thực phẩm và lưu trú, cũng như hàng hóa và dịch vụ gia đình, cùng tăng 2,7%. Ở các nhóm khác, mức tăng giá tiêu dùng nhìn chung ở mức tương đối vừa phải. Chi phí liên lạc tăng 0,5%, trong khi giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 2%.

Dù phần lớn đà tăng lạm phát hiện nay vẫn phản ánh chi phí năng lượng ở mức cao, các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ theo dõi các dấu hiệu cho thấy nhu cầu từ sự bùng nổ của ngành bán dẫn đang lan rộng hơn sang giá dịch vụ và kỳ vọng lạm phát.

Ông Yoon cho rằng lạm phát lõi nhiều khả năng sẽ khó giảm hơn lạm phát toàn phần, do chỉ số này thường đi sau xu hướng giá chung. Theo ông, kết quả các cuộc đàm phán tiền lương gần đây của nhiều doanh nghiệp lớn sẽ là yếu tố then chốt.

“Số liệu mới củng cố khả năng BOK sẽ thắt chặt chính sách trước khi lạm phát tăng cao hơn. Chúng tôi dự báo BOK sẽ bắt đầu chu kỳ thắt chặt bằng một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 16/7. Sau đó, cơ quan này có thể tiếp tục tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10, rồi có thêm 2 đợt tăng lãi suất trong năm tới. Điều này sẽ đưa lãi suất chính sách tại hàn Quốc lên 3,5% vào nửa đầu năm 2027, từ mức 2,5% hiện nay”, ông Hyosung Kwon, chuyên gia kinh tế của Bloomberg Economics, nhận định.

Trên thị trường ngoại hối, đồng won Hàn Quốc giảm về sát mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, dẫn đầu đà suy yếu của các đồng tiền châu Á. Áp lực đến từ USD mạnh lên, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ra cổ phiếu Hàn Quốc.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/7), có thời điểm đồng won giảm 0,6%, xuống mức 1.559,1 won đổi 1 USD. Trước đó, trong tháng trước, đồng tiền này từng giảm xuống 1.562,2 won đổi 1 USD, mức yếu nhất kể từ tháng 3/2009.

Cùng ngày trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,46 nghìn tỷ won, tương đương 938 triệu USD, cổ phiếu thuộc chỉ số Kospi. Đây có thể là phiên rút vốn thứ 8 liên tiếp khỏi thị trường này.

Trong phiên, chỉ số Kospi giảm mạnh do áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài và đà giảm của nhóm cổ phiếu con chip. Chỉ số này có lúc mất khoảng 3,9% trước khi đóng cửa với mức giảm 2,04% so với phiên trước. Sang phiên ngày thứ Năm, áp lực bán mạnh hơn khiến Kospi đóng cửa giảm 7,89%.