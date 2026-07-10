Không áp dụng mức lương hưu thấp nhất bằng mức tham chiếu với chủ hộ kinh doanh

Góp ý vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ và Sở Nội vụ Tuyên Quang phản ánh những vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động là chủ hộ kinh doanh cá thể, có thời tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2025 (đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có thời gian là chủ hộ kinh doanh) đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
Tại điều khoản chuyển tiếp của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đã quy định một số đối tượng đã tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (trước 1/7/2025), mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên, thì mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu.
Trong khi đó, Nghị quyết số 78/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quy định, ghi nhận thời gian chủ hộ kinh doanh đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày 1/7/2025 để làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Do vậy, các địa phương đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nhóm chủ hộ kinh doanh cá thể đã được ghi nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày 1/7/2025, mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên, thì mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu.
Lý do là chủ hộ kinh doanh cá thể có thời tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7/2025 đã được ghi nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhưng nội dung này chưa được quy định chi tiết dẫn đến khó khăn trong quá trình xác định chế độ hưởng cho người lao động.
Giải trình nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Việc cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm đối tượng này trong thời gian qua là chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm đó, dẫn đến việc thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về căn cứ đóng và mức đóng.
Đến Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đã quy định mức lương hưu thấp nhất bằng mức tham chiếu, nhưng chỉ áp dụng cho các nhóm đối tượng đã được pháp luật quy định rõ ràng, có sự quản lý chặt chẽ về tiền lương làm căn cứ đóng, như cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động có hợp đồng lao động.
Mặc dù Nghị quyết số 78/2025/UBTVQH15 đã cho phép ghi nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày 1/7/2025 của chủ hộ kinh doanh để làm căn cứ giải quyết chế độ, nhưng đây thực chất là giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo quyền lợi về thời gian đóng cho người lao động, không đồng nghĩa với việc đồng nhất hoàn toàn về tiêu chuẩn hưởng lương hưu tối thiểu với các đối tượng tuân thủ đúng quy định từ đầu.
Theo Bộ Nội vụ, nếu áp dụng mức lương hưu thấp nhất bằng mức tham chiếu cho nhóm này, sẽ gây ra sự mất cân đối giữa mức đóng thực tế (vốn có thể được đóng ở mức rất thấp do không kiểm soát được trước đây) và mức hưởng.
Đồng thời, tạo ra sự thiếu công bằng với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc các nhóm lao động khác, không phù hợp với nguyên tắc bảo hiểm xã hội, đó là mức hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội; có chia sẻ giữa những người tham gia.
Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với nhiều nhóm đối tượng, trong đó có chủ hộ kinh doanh cá thể. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể là 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Về căn cứ đóng, Luật quy định chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu, và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.
Do đó, mức đóng của chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội hàng tháng là 25% tiền lương. Chủ hộ có thể lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần tùy theo nhu cầu.
Về mức tham chiếu, khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại luật này bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở đó. Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng, tương ứng mức tham chiếu bằng mức này.
Thực hiện phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến nay, các địa phương đã sáp nhập 1.955 cơ sở giáo dục, giải thể 1.017 cơ sở. Tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm hơn 5.800 cơ sở, góp phần tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ...
Cơ quan điều tra kiến nghị lãnh đạo có thẩm quyền báo cáo Quốc hội sửa đổi Bộ Luật hình sự để hạn chế việc tội phạm lợi dụng giám định tâm thần nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự...
Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu không chỉ xây dựng những bệnh viện hiện đại, mà cần hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ. Trong đó, mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân...
Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ giúp vơi đi nỗi mong ngóng của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn là minh chứng sinh động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn và trách nhiệm của dân tộc Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả...
Theo định hướng, việc sắp xếp, điều chỉnh, tổ chức lại cấp xã, phường không phải là một đợt sắp xếp đồng loạt, mà tùy vào điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa bàn, từng địa phương...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...