F88 chỉ bán được 50% tổng lượng cổ phiếu đăng ký

Tuy nhiên, kết thúc đợt chào bán, F88 chỉ hoàn tất phân phối hơn 11 triệu cổ phiếu cho 540 nhà đầu tư, tương đương 50% lượng cổ phiếu đăng ký chào bán - trong đó, 5,86 triệu cổ phiếu được phân phối cho 535 nhà đầu tư trong nước và 5,14 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 5 nhà đầu tư nước ngoài. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 8-9/2026.
Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh và làm tròn và cổ phiếu không được phân phối hết đã bị hủy là 11.011.990 cổ phiếu.
Với giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu, F88 thu về gần 782 tỷ đồng. Đồng thời F88 tăng vốn điều lệ thêm 110,1 tỷ đồng lên mức 2.315,3 tỷ đồng.
Kết thúc đợt chào bán, F88 có tổng cộng 3.869 cổ đông gồm 3.751 cổ đông trong nước và 118 cổ đông nước ngoài. Hiện công ty có 6 cổ đông lớn - trong đó có 2 cá nhân là Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn và Thành viên HĐQT Ngô Quang Hưng.
Về kết quả kinh doanh, F88 ghi nhận kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 tích cực, với tổng doanh thu bao gồm thu nhập từ thu hồi nợ đạt 2,94 nghìn tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 545 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 2/2026, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 303 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước.
PLX công bố tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán gần 23,29 triệu cổ phiếu, với mục đích nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần COMA 18 (mã CIG-HOSE) với tổng số tiền phạt là 425 triệu đồng.
TDH cho biết tính đến thời điểm hiện tại, các biện pháp ngăn chặn việc chuyển dịch, thế chấp tài sản áp dụng đối với Thuduc House đã chính thức được tháo gỡ và chấm dứt hiệu lực trên cơ sở thi hành Bản án.
Lô trái phiếu mã PC1H2227002 gồm 9.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 900 tỷ đồng, được phát hành ngày 19/5/2022, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 19/5/2027.
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu (tương đương 4,997% vốn điều lệ sau đợt chào bán). Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100. Cổ phiếu được phân phối thông qua đại lý chỉ định là CTCP Chứng khoán OCBS.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.
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