F88 chỉ bán được 50% tổng lượng cổ phiếu đăng ký

Công ty cổ phần Đầu tư F88 (mã F88-UPCoM) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo kế hoạch, F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến gần 1.564 tỷ đồng, từ ngày 6/7-27/7.

Sơ đồ giá cổ phiếu F88 trên TradingView.

Tuy nhiên, kết thúc đợt chào bán, F88 chỉ hoàn tất phân phối hơn 11 triệu cổ phiếu cho 540 nhà đầu tư, tương đương 50% lượng cổ phiếu đăng ký chào bán - trong đó, 5,86 triệu cổ phiếu được phân phối cho 535 nhà đầu tư trong nước và 5,14 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 5 nhà đầu tư nước ngoài. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 8-9/2026.

Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh và làm tròn và cổ phiếu không được phân phối hết đã bị hủy là 11.011.990 cổ phiếu.

Với giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu, F88 thu về gần 782 tỷ đồng. Đồng thời F88 tăng vốn điều lệ thêm 110,1 tỷ đồng lên mức 2.315,3 tỷ đồng.

Kết thúc đợt chào bán, F88 có tổng cộng 3.869 cổ đông gồm 3.751 cổ đông trong nước và 118 cổ đông nước ngoài. Hiện công ty có 6 cổ đông lớn - trong đó có 2 cá nhân là Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn và Thành viên HĐQT Ngô Quang Hưng.

Về kết quả kinh doanh, F88 ghi nhận kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 tích cực, với tổng doanh thu bao gồm thu nhập từ thu hồi nợ đạt 2,94 nghìn tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 545 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 2/2026, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 303 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước.