Fitch Ratings lần đầu xếp hạng HDBank, ghi nhận nền tảng tài chính vững mạnh top đầu Việt Nam

Cụ thể, HDBank được xếp hạng Nhà phát hành nợ dài hạn ở mức BB- với Triển vọng “Ổn định”. Trong đó, xếp hạng Nhà phát hành nợ dài hạn bằng nội tệ cũng như ngoại tệ đều được đánh giá ở mức BB-. Đáng chú ý, Đánh giá Năng lực Nội tại của HDBank ở mức bb-, mức cao nhất mà Fitch dành cho các ngân hàng Việt Nam.
Đối chiếu theo quy đổi tương đương giữa các thang xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức xếp hạng quốc tế, mức BB- mà Fitch vừa dành cho HDBank cao hơn một bậc so với mức xếp hạng B1 được đưa ra trước đó bởi cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's, tiếp tục phản ánh những bước tiến vững chắc về năng lực tài chính và chất lượng tín dụng của nhà băng này.
Theo Fitch Ratings, các mức xếp hạng phản ánh khả năng sinh lời cao, nguồn vốn huy động ổn định và vị thế ngày càng vững mạnh của HDBank trong ngành ngân hàng Việt Nam. Tổ chức này cũng đánh giá triển vọng tăng trưởng tích cực của nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ngành ngân hàng trong thời gian tới.
Fitch Ratings ghi nhận HDBank duy trì đà tăng trưởng mạnh về quy mô tài sản và tín dụng trong những năm gần đây, đồng thời không ngừng mở rộng hiện diện tại các phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Theo đánh giá của tổ chức này, khả năng sinh lời của HDBank tiếp tục ở mức tốt so với nhiều ngân hàng khác, được hỗ trợ bởi biên lãi ròng và hiệu quả hoạt động cao.
Đáng chú ý, Fitch Ratings kỳ vọng năng lực vốn của HDBank sẽ tiếp tục được nâng cao, từ mức cao dẫn đầu thị trường hiện nay, thông qua các kế hoạch tăng vốn đã được cổ đông thông qua, giúp tăng bộ đệm tài chính sẵn sàng ứng phó mọi rủi ro đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Việc lần đầu được Fitch Ratings xếp hạng cao với Triển vọng “Ổn định không” chỉ ghi nhận nền tảng tài chính vững mạnh và chất lượng quản trị theo các chuẩn mực quốc tế tốt nhất của HDBank, mà còn tạo thêm cơ sở để ngân hàng mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế, đa dạng hóa nguồn vốn và giảm chi phí huy động vốn.
Trước đó, vào tháng 04/2026, Moody’s đã nâng Triển vọng xếp hạng tín nhiệm của HDBank từ “Ổn định” lên “Tích cực”, với đánh giá cao về năng lực tài chính, chất lượng tài sản và triển vọng phát triển của ngân hàng.
Kết thúc quý 01/2026, HDBank tiếp tục giữ vững quỹ đạo tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. ROE tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 24,29%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt đến 16,2%, gấp hơn hai lần mức tối thiểu 8% theo quy định.
Tại thời điểm 31/03/2026, tổng tài sản của HDBank đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm trước. Tổng dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Tổng huy động vốn vượt 880 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9%; trong đó tiền gửi của khách hàng vượt 725 nghìn tỷ đồng tăng 11,9%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được giữ ở mức dưới 75%; đồng thời, các tỷ lệ thanh khoản quan trọng như tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) đều duy trì trên 100%, cao hơn mức yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel III.
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