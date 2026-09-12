SHS dự kiến phát hành gần 45 triệu cổ phiếu thưởng

Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng nói trên, số lượng cổ phiếu của SHS sẽ tăng lên khoảng 944 triệu, tương ứng đạt hơn 9.444 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu SHS trên TradingView.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) công bố quyết định HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SHS.

Theo đó, SHS dự kiến phát hành 44.973.111 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 5%, tương ứng tỷ lệ 100:5. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Hiện SHS có vốn điều lệ hơn 8.994,6 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng nói trên, số lượng cổ phiếu của SHS sẽ tăng lên khoảng 944 triệu tương ứng đạt hơn 9.444 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT SHS thông qua việc SHS chào bán và phát hành riêng lẻ trái phiếu SHS lần 2/2026. Cụ thể: SHS sẽ phát hành 5.000 trái phiếu và đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.Lãi suất 10,5%/năm

Mục đích của đợt phát hành dùng để thanh toán khoản vay Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB SHINSEI. Thời gian phát hành dự kiến từ quý 3/2026 cho đến hết thời hạn chào bán theo quy định.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, SHS ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm gần 338 tỷ đồng, từ hơn 645 tỷ đồng xuống còn gần 307,6 tỷ đồng. Nguyên nhân là do hoạt động tự doanh giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động giá trị hợp lý của danh mục tài sản tài chính FVTPL tại thời điểm cuối kỳ.