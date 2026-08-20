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Giá vàng trong nước ngược chiều vàng thế giới

M Mai Nhi

Trong phiên 20/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 3,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tương đương 2,31% so với giá chốt phiên 19/8. Đối với vàng nhẫn, giá giao dịch tăng 2,5 triệu – 3,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng giao ngay nằm trong xu hướng giảm, với hơn 0,7%...

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 3,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Ảnh: SJC
Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 3,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Ảnh: SJC

Cập nhật diễn biến thị trường, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công SJC bật tăng 3,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua (19/8) ngay khi mở cửa phiên, neo tại 143,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, sát giờ đóng cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 2 nhịp liên tiếp với tổng mức giảm là 500 nghìn đồng/lượng. Công ty SJC niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 3,3 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đồng loạt bật tăng 3,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tương ứng 2,31% so với phiên hôm qua. Đây là ngưỡng điều chỉnh tăng cao nhất kể từ giữa tháng 6/2026.

Tính đến 14 giờ, ngưỡng giá giao dịch mức 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng cũng đồng loạt được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, tăng 3,3triệu đồng/lượng đối với. ả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, biên độ tăng giá vàng miếng SJC giữa các doanh nghiệp khiêm tốn hơn so với khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này vẫn nằm ở ngưỡng thấp hơn khoảng 2 triệu đồng so với mặt bằng chung.

Với 2 nhịp tăng đan xen 2 nhịp giảm trong phiên sáng, giá vàng miếng tại Mi Hồng tăng lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 2,3 triệu đồng/lượng với chiều bán. Tính đến 14 giờ, Mi Hồng neo giá mua vàng miếng SJC tại ngưỡng 143 triệu còng giá bán là 144,5 triệu đồng/lượng.

Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 140,5 triệu – 144 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định sang phiên chiều.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 20/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 20/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Diễn biến tăng cũng đồng loạt ghi nhận trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Tuy nhiên, khác với biên độ tăng đồng đều giữa các đơn vị kinh doanh vàng miếng, mức tăng giá vàng nhẫn dao động từ 2,5 triệu – 3,3 triệu đồng/lượng, tuỳ chính sách mỗi doanh nghiệp.

Công ty SJC, PNJ và Phú Quý là ba doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mạnh nhất trên thị trường và sát biên độ với giá vàng miếng SJC. Tuy nhiên, giá mua, bán vàng nhẫn vẫn thấp hơn so với giá vàng miếng SJC từ 100 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng.

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC bật tăng gần 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 19/8, đặt giá giao dịch tại 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Chỉ sau hơn 3 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm nhẹ 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.Thương hiệu này neogiá mua, bán tại ngưỡng 142,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi.

Tương tự giá mua, bán vàng nhẫn tròn tại Phú Quý cũng bật tăng 3,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn đóng cửa phiên sáng đảo chiều giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng, đặt giá mua, bán tại ngưỡng 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định sang phiên chiều, tăng tổng cộng 3,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán

Tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng cũng tăng 3,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 142,4 triệu – 145,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 20/8 so với 19/8 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 20/8 so với 19/8 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp  và tính toán

DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp tăng giá vàng nhẫn thấp hơn so với mặt bằng chung nhưng giá bán vẫn cao hơn so với giá vàng miếng SJC khoảng 1 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây là ba doanh nghiệp ghi nhận chênh lệch giá mua, bán cao nhất, ở mức 4 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên sáng, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo và nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng ở mức 143 triệu – 147 triệu đồng/lượng.

Tính đến 14 giờ, hai doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 19/8, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng đặt giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại ngưỡng 143 triệu – 147 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì ổn định sang phiên chiều. So với giá chốt phiên 19/8, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này tăng lần lượt 2,8 triệu đồng/lượng và 2,9 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là doanh nghiệp điều chỉnh giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 135 triệu – 139 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên, tăng tổng cộng 2,5 triệu đồng/lượng. So với ba doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này thấp hơn 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường thế giới, tính đến 14 giờ ngày 20/8 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao giảm 0,72%, quay lên ngưỡng 4.485,8 USD/oz. Diễn biến vàng trong nước trái chiều so với  thị trường vàng thế giới.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới ở ngưỡng phổ biến ở ngưỡng 2,09 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn vẫn neo cao hơn vàng thế giới, chênh lệch dao động từ 1,59 triệu – 3,09 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn vẫn thấp hơn vàng thế giới khoảng 4,91 triệu đồng/lượng.

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