Giá vàng trong nước bật tăng, chênh lệch với giá vàng thế giới chỉ còn 520 nghìn đồng mỗi lượng

Kết thúc phiên 21/8, giá bán vàng miếng SJC trong nước tiếp tục tăng từ 1 triệu – 3 triệu đồng/lượng, tuỳ từng thương hiệu. Giá vàng trong nước về sát giá vàng thế giới, chỉ còn phổ biến 520 nghìn đồng/lượng, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, đã bao gồm thuế, phí...

Chênh lệch giá vàng trong nước về sát vàng thế giới. Ảnh: Duy Linh

Giá vàng trong nước nối tiếp đà tăng mạnh trong phiên hôm qua (20/8). Các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC điều chỉnh tăng giá giao dịch hai lần liên tiếp trong phiên hôm nay.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công SJC bật tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua, niêm yết tại ngưỡng 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, tính đến 16 giờ, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại ngưỡng 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến khi đóng cửa phiên.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý chốt phiên cũng đồng loạt neo 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong 2 phiên liên tiếp (20 – 21/8), tổng mức tăng đối với giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến ở ngưỡng 4,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, biên độ tăng trong 2 phiên dao động từ 3,5 triệu – 4,3 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng miếng SJC chỉ tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng (mua – bán) giữ nguyên trong suốt phiên hôm nay.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn ghi nhận mức tăng mạnh hơn so với mặt bằng chung tại khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, giá bán phổ biến vẫn neo ở ngưỡng thấp.

Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gấp 3 lần so với ngưỡng chung, với 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng. Đây là doanh nghiệp neo giá bán vàng miếng SJC thấp nhất thị trường.

Mi Hồng là doanh nghiệp ghi nhận tới 6 nhịp tăng liên tiếp trong suốt phiên 21/8. Kết phiên, doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 145 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 21/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Đà tăng giá cũng đồng loạt được ghi nhận trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”. Bám sát đà tăng trên thị tường vàng miếng SJC, biên độ tăng giá vàng nhẫn giữa các doanh nghiệp cũng phổ biến neo ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp tăng đột biến giá vàng nhẫn trong phiên hôm nay.

Ngọc Thẩm là doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mạnh nhất trên thị trường trong phiên hôm nay.

Đóng cửa phiên, Ngọc Thẩm neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 137 triệu – 141 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng. Dù ghi nhận biên độ tăng cao nhất nhưng giá giao dịch vàng nhẫn vẫn cạnh tranh nhất, thấp hơn mặt bằng chung tới 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong ngày 21/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tăng phổ biến 0,6% so với phiên giao dịch hôm qua (20/8). Mức tăng này chỉ bằng 30% so với đà tăng của giá vàng thế giới với 1,68%

Trong khi đó, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp thuộc nhóm niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng cao nhất trên thị trường.

Đóng cửa phiên sáng, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo và nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng ở mức 143,6 triệu – 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sang phiên chiều, giá vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 144 triệu – 148 triệu đồng/lượng (mua – bán) và giữ nguyên đến hết phiên. So với giá chốt phiên 20/8, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn chốt phiên tại ngưỡng 144,1 triệu – 148,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 20/8.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 21/8 so với 20/8 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC tiếp tục tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 20/8, niêm yết giá mua, bán tại 143,1 triệu – 146,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng.

Tính đến 16 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 143,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên. Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng trong phiên hôm nay.

Tương tự giá mua, bán vàng nhẫn tròn tại Phú Quý cũng ghi nhận hai nhịp tăng liên tiếp trong phiên hôm nay. Giá vàng nhẫn tại thương hiệu này đóng cửa phiên sáng tăng 600 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán tại ngưỡng 143,6 triệu – 146,6 triệu đồng/lượng.

Bước sang phiên chiều, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng nhẫn chốt phiên ở ngưỡng 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng.

Cùng chung biên độ tăng trên, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng bật tăng 1 triệu đồng/lượng. Chốt phiên, thương hiệu này neo giá giao dịch vàng nhẫn tại 143,4 triệu – 146,9 triệu đồng/lượng (mua – bán).