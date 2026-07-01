Giá nhiên liệu giảm, đường sắt giảm giá tàu 10%

Tin từ Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, chương trình giảm giá áp dụng đối với các đoàn tàu thống nhất mang ký hiệu SE trên tuyến Bắc – Nam, tương ứng mức giảm từ 110.000-280.000 đồng/vé tùy loại chỗ.
Cụ thể, trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang, các đoàn tàu SNT1, SNT2, SNT4 và SNT5 được giảm từ 70.000-160.000 đồng/vé.
Đối với tuyến Hà Nội – Vinh, tàu NA1 và NA2 giảm từ 50.000-80.000 đồng/vé đối với khoang 4 giường. Bên cạnh đó, chương trình cũng áp dụng cho khoang 6 giường trên tàu NA1 khởi hành vào thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần, cũng như tàu NA2 khởi hành vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật.
Chính sách giảm giá áp dụng đối với các chuyến tàu xuất phát từ ngày 1/7 đến hết ngày 16/8/2026.
Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh giá vé được thực hiện trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm và Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp chủ động rà soát, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp với biến động chi phí đầu vào nhằm chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng, đồng thời góp phần hỗ trợ kiểm soát lạm phát.
Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết việc giảm giá vé được triển khai trên cơ sở chi phí đầu vào thuận lợi hơn, đồng thời thể hiện mong muốn đồng hành cùng hành khách trong dịp cao điểm hè. Doanh nghiệp kỳ vọng chính sách này sẽ góp phần giảm chi phí đi lại cho người dân, đồng thời khuyến khích nhiều hành khách lựa chọn vận tải đường sắt nhờ lợi thế an toàn, thuận tiện và tiết kiệm.
Trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước giảm, Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ tương ứng với biến động chi phí đầu vào nhằm chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng và góp phần kiểm soát lạm phát. Hưởng ứng chủ trương này, ngành Đường sắt quyết định giảm giá vé nhiều đoàn tàu khách trong dịp cao điểm hè, giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại và khuyến khích sử dụng vận tải đường sắt.
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