Khẩn trương trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư để trình Quốc hội xem xét...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 17/6/2026 kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Theo đó, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến dự án.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án hiện chậm khoảng 8 - 10 tháng so với yêu cầu tại Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 13/5/2025 của Chính phủ.

Theo đánh giá của Chính phủ, việc triển khai chậm xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đây là dự án đường sắt có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại và lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Bên cạnh đó, năng lực, kinh nghiệm triển khai còn hạn chế, dự án có sự tham gia của các đối tác nước ngoài và đòi hỏi quá trình nghiên cứu phải được thực hiện bài bản, tuân thủ chặt chẽ các quy trình kỹ thuật.

Để bảo đảm tiến độ tổng thể đã được Quốc hội phê duyệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng trong quá trình triển khai dự án; xử lý công việc theo đúng thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm và không để các vướng mắc kéo dài do thiếu phối hợp giữa các cơ quan.

Các địa phương có tuyến đường sắt đi qua được yêu cầu khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi Bộ Xây dựng bàn giao hồ sơ và mốc giới giải phóng mặt bằng.

Đối với việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành sớm có ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2025/NĐ-CP và Nghị định số 67/2026/NĐ-CP liên quan đến thiết kế kỹ thuật tổng thể. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét ban hành trước ngày 15/7/2026.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp không thường lệ theo nội dung Chính phủ đã đăng ký.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, Bộ Xây dựng phải nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt đối với các nội dung về điều chỉnh hạng mục đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn.

Đối với tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ đơn giá, định mức và các khoản chi phí; làm rõ nguyên nhân tăng chi phí do thay đổi khối lượng hay thay đổi đơn giá, định mức, bảo đảm tính đúng, tính đủ và kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư.

Bộ Xây dựng cũng được giao rà soát toàn diện hiệu quả đầu tư của dự án theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn theo quy định.

Về tiến độ triển khai dự án, Bộ Xây dựng được yêu cầu khẩn trương báo cáo theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 28-TB/VPTW ngày 22/3/2026 và chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 1395/VPCP-CN ngày 1/4/2026.