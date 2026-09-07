Trung Quốc tăng tốc tự chủ chip, DUV trở thành mắt xích chiến lược
TTrọng Hoàng
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Trước các biện pháp kiểm soát công nghệ của Mỹ và đồng minh, Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái bán dẫn trong nước. Công nghệ quang khắc DUV ngâm là một bước tiến quan trọng, dù nước này vẫn còn khoảng cách với EUV tiên tiến nhất…
Khi Trung Quốc công bố kế hoạch
“Made in China 2025” vào năm 2015 với tham vọng chuyển từ một nền kinh tế chủ
yếu sản xuất các sản phẩm giá trị thấp thành một cường quốc công nghệ cao, bán
dẫn là một trong những lĩnh vực được đặt ở vị trí trọng tâm.
Mỹ sau đó ngày càng sử dụng các
chính sách thương mại và hạn chế xuất khẩu để làm chậm bước tiến công nghệ của
Trung Quốc. Năm 2019, Huawei cùng các công ty liên quan bị đưa vào danh sách
hạn chế của Bộ Thương mại Mỹ, khiến doanh nghiệp này khó tiếp cận công nghệ và
thiết bị của Mỹ.
Ba năm sau, các biện pháp kiểm soát
được mở rộng sang toàn ngành bán dẫn, nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc thiết kế
và sản xuất các loại chip tiên tiến. Các quy định tiếp tục được Mỹ và đồng minh
điều chỉnh theo hướng ngày càng cụ thể và chặt chẽ hơn.
Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh đang lựa
chọn một chiến lược khác: đẩy nhanh xây dựng năng lực công nghệ trong nước và
giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.
DUV
- MẢNH GHÉP QUAN TRỌNG TRONG CHIẾN LƯỢC TỰ CHỦ CHIP
Để giảm phụ thuộc vào công nghệ nước
ngoài, Trung Quốc đang tăng tốc đầu tư vào toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn, từ
thiết kế chip, sản xuất, đóng gói đến thiết bị sản xuất.
Các doanh nghiệp lớn được phân công
theo những mắt xích khác nhau. Huawei tập trung vào thiết kế chip, trong khi
SMIC phát triển năng lực sản xuất theo mô hình foundry. Yangtze Memory
Technologies (YMTC) chuyên về bộ nhớ NAND flash, còn ChangXin Memory
Technologies (CXMT) là nhà sản xuất DRAM chủ lực của Trung Quốc.
Trong chiến lược đó, công nghệ
quang khắc cực tím sâu ngâm - immersion DUV đang thu hút sự chú ý.
Theo CNA, Trung Quốc được cho là đã
bắt đầu sản xuất hàng loạt các máy quang khắc immersion DUV do nước này tự phát
triển. Nếu tiếp tục được cải thiện, công nghệ này có thể giúp các nhà sản xuất
chip Trung Quốc tiến xa hơn so với những bộ xử lý như Kirin 9030 Pro.
Về nguyên lý, một con chip chứa hàng
tỷ bóng bán dẫn siêu nhỏ. Các đường kết nối giữa chúng truyền tín hiệu điện và
được hình thành qua nhiều lớp trên tấm wafer silicon.
Quang khắc là công đoạn sử dụng ánh
sáng để in những cấu trúc này lên wafer. Công nghệ DUV thông thường sử dụng ánh
sáng có bước sóng 193 nanomet để tạo ra các hoa văn trên wafer. Bước sóng càng
ngắn và khả năng kiểm soát ánh sáng càng chính xác thì các cấu trúc có thể được
tạo ra càng nhỏ, qua đó cho phép tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn trên cùng một
diện tích.
Với immersion DUV, ánh sáng 193
nanomet vẫn được sử dụng, nhưng một lớp nước tinh khiết rất mỏng được đặt giữa
thấu kính và wafer. Lớp nước này giúp tập trung ánh sáng tốt hơn, cho phép tạo
ra các cấu trúc nhỏ hơn. Đây là bước tiến đáng kể đối với Trung Quốc, nhưng DUV
ngâm vẫn chưa thể đưa nước này ngang hàng với công nghệ EUV.
Công nghệ quang khắc cực tím (EUV)
sử dụng ánh sáng có bước sóng chỉ 13,5 nanomet, cho phép tạo ra những cấu trúc
phức tạp hơn trên chip với ít công đoạn hơn. Điều này giúp giảm khả năng xảy ra
sai sót trong quá trình sản xuất.
Hiện ASML của Hà Lan là nhà sản xuất
duy nhất trên thế giới chế tạo máy quang khắc EUV. Do các hạn chế xuất khẩu, Mỹ
và các đồng minh có thể tiếp cận công nghệ này, trong khi Trung Quốc không được
phép tiếp cận.
Chuyên gia kinh tế và phân tích quan
hệ quốc tế Samirul Ariff Othman thuộc Global Asia Consultant nhận định
immersion DUV có thể giúp Trung Quốc “lấp một khoảng trống quan trọng” trong hệ
thống sản xuất bán dẫn, nhưng chưa thể thay thế EUV.
Theo ông, thách thức hiện nay không
còn đơn giản là Trung Quốc có thể chế tạo được một chiếc máy DUV hay không, mà
là có thể sản xuất chúng một cách ổn định, liên tục cải tiến và đạt tỷ lệ sản
phẩm đạt chuẩn đủ sức cạnh tranh hay không.
Một hạn chế khác là immersion DUV đòi
hỏi nhiều bước tạo mẫu và xử lý hơn EUV. Điều này làm tăng nguy cơ sai lệch
trong căn chỉnh, phát sinh lỗi và khiến tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn thấp hơn.
CUỘC
ĐUA CHIP KHÔNG CHỈ LÀ CUỘC ĐUA VỀ QUANG KHẮC
Dù quang khắc là một trong những nút
thắt công nghệ quan trọng nhất, đây chỉ là một công đoạn trong toàn bộ quá
trình sản xuất bán dẫn.
Hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu hiện
được phân chia theo những chuyên môn rất khác nhau.
Mỹ dẫn đầu về thiết kế chip. Theo dữ
liệu về thị phần doanh thu năm 2021 được CNA dẫn lại, các doanh nghiệp Mỹ như
Nvidia, Intel và Qualcomm chiếm 46% doanh thu thiết kế bán dẫn toàn cầu, cao
hơn gấp đôi đối thủ đứng thứ hai.
Hà Lan giữ vị trí đặc biệt nhờ ASML
và công nghệ EUV. Đài Loan với TSMC dẫn đầu về sản xuất chip cao cấp, trong khi
Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực bộ nhớ
DRAM.
Singapore tham gia vào nhiều mắt
xích của chuỗi cung ứng, từ sản xuất chip phổ thông đến chế tạo thiết bị.
Chuỗi sản xuất bán dẫn bắt đầu từ
các nguyên liệu như thạch anh. Nguyên liệu này được tinh chế, xử lý, nung chảy
và tạo thành những thỏi silicon có độ tinh khiết cực cao.
Mỹ và Đức là những nhà xuất khẩu lớn
các nguyên liệu như thạch anh độ tinh khiết cao, trong khi Trung Quốc và Nhật
Bản là những nước nhập khẩu ròng lớn.
Các thỏi silicon sau đó được cắt
thành những tấm wafer mỏng, trên đó các chip được chế tạo. TSMC của Đài Loan và
Samsung của Hàn Quốc hiện là những doanh nghiệp dẫn đầu về sản xuất chip tiên
tiến.
Sau công đoạn chế tạo, chip được cắt
khỏi wafer, đóng gói và kiểm thử. Phần lớn hoạt động này diễn ra tại khu vực
châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia,
Việt Nam và Philippines.
Những con chip sau đó được sử dụng
trong nhiều sản phẩm từ điện thoại thông minh, xe điện đến trung tâm dữ liệu và
thiết bị công nghiệp.
Trung Quốc là một trung tâm sản xuất
điện tử lớn của thế giới, trong khi Mỹ có thế mạnh đặc biệt về các loại chip
cao cấp phục vụ trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu. Điều này cho thấy ngay
cả khi Trung Quốc đạt được đột phá về DUV, nước này vẫn phải giải quyết nhiều
bài toán khác trong toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn.
CHUỖI GIÁ TRỊ BÁN DẪN TOÀN CẦU: Mỹ: dẫn đầu về thiết kế chip; Hà Lan: độc quyền sản xuất
máy quang khắc EUV thông qua ASML; Đài Loan: TSMC dẫn đầu về sản xuất
chip tiên tiến; Hàn Quốc: Samsung và SK Hynix giữ vai trò lớn trong chip
nhớ DRAM; Trung Quốc: sản xuất điện tử quy mô lớn, đồng thời mở rộng
năng lực thiết kế, sản xuất và thiết bị bán dẫn; Đông Nam Á: Singapore,
Malaysia, Việt Nam, Philippines tham gia nhiều công đoạn, đặc biệt là đóng gói,
kiểm thử và sản xuất.
TỪ
“ĐI THEO” ĐẾN XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI TỰ CHỦ
Theo chuyên gia kinh tế Geoffrey
Williams, Trung Quốc không còn đơn thuần là một quốc gia tụt hậu về công nghệ
hoặc chỉ sao chép công nghệ như trước đây. Trong nhiều thập kỷ, nước này đã đầu
tư mạnh vào hạ tầng nghiên cứu và phát triển, nguồn nhân lực và các viện nghiên
cứu, đồng thời thu hút các nhà nghiên cứu và học giả quốc tế tham gia vào các
nhóm công nghệ trong nước.
Nếu tiếp tục phải đối mặt với các
biện pháp hạn chế thương mại và trừng phạt, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp
tục phát triển các công nghệ thay thế của riêng mình.
Theo ông Williams, Trung Quốc hiện
đã có lợi thế trong nhiều lĩnh vực, trong đó có AI, đồng thời sở hữu một nền
tảng sản xuất quy mô lớn.
Neil Shah, đồng sáng lập kiêm Phó
chủ tịch Counterpoint Research, cho rằng một cách để đánh giá thành công của
Trung Quốc là nước này đã “đi rộng nhanh hơn đi sâu”. Ở các công nghệ sản xuất
chip thuộc các tiến trình trưởng thành, Trung Quốc đã có khả năng tác động đến
giá và gây sức ép lên biên lợi nhuận của toàn ngành.
Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu
của Mỹ đã làm chậm tiến bộ của Trung Quốc trong ngắn hạn ở phân khúc cao cấp,
đặc biệt là AI và các công nghệ sản xuất chip tiên tiến. Tuy nhiên, Bắc Kinh có
một lợi thế đáng kể: Trung Quốc có thể tiếp tục tài trợ cho ngành sản xuất chip
trong nước mà không phải chịu áp lực về hiệu quả đầu tư giống như các doanh
nghiệp thương mại thông thường.
Điều này khiến bài toán bán dẫn của
Trung Quốc không còn đơn thuần là một bài toán kinh doanh, mà trở thành một dự
án chiến lược về tự chủ công nghệ quốc gia. Đây cũng là điểm khác biệt lớn so
với các doanh nghiệp phương Tây, nơi mỗi khoản đầu tư thường phải chịu áp lực
lớn về lợi nhuận và hiệu quả tài chính.
KHOẢNG CÁCH VỚI EUV VẪN CÒN LỚN: Immersion
DUV: sử dụng ánh sáng 193 nanomet, có
thêm lớp nước tinh khiết giữa thấu kính và wafer để tăng khả năng hội tụ; EUV:
sử dụng ánh sáng 13,5 nanomet, cho phép tạo ra các cấu trúc phức tạp hơn với ít
công đoạn hơn; ASML: hiện là nhà sản xuất duy nhất máy quang khắc EUV; Thách
thức của Trung Quốc: không chỉ chế tạo được máy DUV mà còn phải sản xuất ổn
định ở quy mô lớn, liên tục cải tiến và đạt tỷ lệ chip đạt chuẩn cạnh tranh.
NGƯỜI
TIÊU DÙNG CÓ THỂ ĐƯỢC HƯỞNG LỢI?
Nếu các doanh nghiệp Trung Quốc có
thể đạt hiệu năng thực tế đủ sức cạnh tranh bằng những con đường công nghệ thay
thế, người tiêu dùng có thể là bên hưởng lợi. Lợi ích không chỉ đến từ khả năng
giá sản phẩm giảm mà còn từ sự đổi mới được thúc đẩy bởi cạnh tranh.
Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này
là nguy cơ phân mảnh công nghệ. Nếu các hạn chế thương mại và công nghệ tiếp
tục thúc đẩy Trung Quốc xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn riêng, thế giới có
thể hình thành hai hệ sinh thái bán dẫn ngày càng khó tương thích. Kịch bản này
có thể dẫn tới đầu tư trùng lặp, làm giảm lợi thế kinh tế nhờ quy mô và cuối
cùng khiến chi phí tăng lên.
Theo ông Samirul, người tiêu dùng vì
vậy có thể đồng thời trải nghiệm hai tác động trái chiều: cạnh tranh lớn hơn
trong từng khối công nghệ, nhưng hiệu quả thấp hơn trên toàn bộ nền kinh tế
toàn cầu.
Cuộc đua bán dẫn vì thế không còn
chỉ là cuộc cạnh tranh giữa những doanh nghiệp hay giữa các công nghệ riêng lẻ.
Đó đang trở thành cuộc cạnh tranh về khả năng kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái
công nghệ, từ thiết kế, vật liệu, thiết bị sản xuất đến chế tạo, đóng gói và
ứng dụng.
Với Trung Quốc, immersion DUV có thể
chưa phải là bước đột phá đủ để thu hẹp toàn bộ khoảng cách với những công nghệ
tiên tiến nhất. Nhưng nếu nước này có thể biến năng lực DUV thành sản xuất quy
mô lớn, ổn định và hiệu quả, đây sẽ là một mắt xích quan trọng trong chiến lược
giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài và xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn tự chủ
hơn.
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