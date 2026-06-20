Giá vàng giảm tuần thứ ba liên tiếp

Tuần này, giá vàng có tuần giảm thứ ba liên tiếp, nhưng quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã mua ròng trở lại.
Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 53,7 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,3%, còn 4.156,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay giảm 0,86 USD/oz, tương đương giảm 1,3%, còn 64,96 USD/oz.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau không có giá chốt của phiên này do sàn đóng cửa nghỉ lễ Juneteenth. Vào cuối giờ chiều, giá vàng giao sau giảm 1,4%, còn 4.186,5 USD/oz.
Phiên này tiếp tục chứng kiến giá vàng dao động trong biên độ rộng, với giá vàng giao ngay có lúc giảm về vùng 4.120 USD/oz, thấp nhất trong hơn 1 tuần, có lúc đạt hơn 4.213 USD/oz, tương đương phạm vi gần 100 USD/oz. Tuy nhiên, sức ép giảm giá là điều thấy rõ, khi nhà đầu tư chưa thể thoát khỏi tâm trạng lo lắng sau khi Fed phát đi những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ trong cuộc họp tuần này.
Dự báo lãi suất mà Fed đưa ra trong cuộc họp cho thấy có gần một nửa số thành viên trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cho rằng Fed cần phải tăng lãi suất ít nhất 1 lần trong năm nay. Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng thể hiện lập trường cứng rắn khi nói nhiều về vấn đề “ổn định giá cả”.
Kỳ vọng lãi suất Fed dịch chuyển theo chiều hướng cứng rắn hơn đã đưa đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong tuần này, gây áp lực giảm lên giá vàng.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm nhẹ trong phiên ngày thứ Sáu, với mức giảm 0,1%, còn 100,76 điểm. Cả tuần, chỉ số tăng hơn 1%, và trong phiên ngày thứ Năm, chỉ số đạt mức cao nhất trong 1 năm trở lại đây.
Hôm thứ Tư, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn có độ nhạy cảm cao với triển vọng ngắn hạn của lãi suất Fed, tăng hơn 16 điểm cơ bản, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất sau một cuộc họp của Fed kể từ tháng 3/2008.
Cả tuần này, giá vàng giao ngay giảm 1,5%, nối tiếp xu hướng giảm của hai tuần trước. Các nhà phân tích kỹ thuật cho biết giá kim loại quý này đã ở dưới ngưỡng trung bình 200 ngày kể từ hôm 5/6 đến nay.
“Giá vàng đang đối mặt với rủi ro suy giảm sâu hơn vào thị trường giá xuống dưới mốc 4.000 USD/oz, bởi kim loại quý tiếp tục ở trong một môi trường bất lợi. Kỳ vọng lãi suất Fed cao hơn lâu hơn vừa không có lợi cho những tài sản không mang lãi suất như vàng, vừa có lợi cho đồng USD”, nhà phân tích cấp cao Nikos Tzabouras của trang Tradu.com nhận định với hãng tin Reuters.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 70% Fed có một đợt tăng lãi suất trong thời gian từ nay đến tháng 9.
Ông Tzabouras nhấn mạnh rằng “hướng đi sắp tới của giá vàng sẽ tùy thuộc vào diễn biến trong đàm phán Mỹ - Iran, số liệu lạm phát mới của Mỹ được công bố vào tuần tới, và định giá của thị trường về triển vọng lãi suất Fed”.
Mỹ và Iran dù đã đạt thỏa thuận hòa bình sơ bộ, song tiến trình đi tới một nền hòa bình lâu dài vẫn còn khá mong manh. Ngày 19/6, Thụy Sỹ cho biết cuộc đàm phán của các quan chức Mỹ và Iran dự kiến diễn ra ở Geneva vào cùng ngày sẽ không được tiến hành như kế hoạch và Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã hủy chuyến công du tới Thụy Sỹ.
Nhưng trong một diễn biến tích cực khác, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Israel và Hezbollah đã nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ 13h GMT ngày 19/6.
Cùng với đó, số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bắt đầu tăng mạnh trở lại khi Mỹ và Iran thực thi thỏa thuận hòa bình sơ bộ. Giới đầu tư kỳ vọng việc dòng chảy năng lượng từ Trung Đông được nối lại sẽ đẩy giá dầu giảm, giải tỏa áp lực lạm phát, qua đó làm giảm sức ép tăng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương bao gồm cả Fed.
Trong dự báo mới cập nhật, ngân hàng Goldman Sachs kỳ vọng giá vàng có thể đạt mức 4.900 USD/oz trong thời gian từ nay đến cuối năm, giảm từ mức dự báo 5.400 USD/oz trước đó. Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, các yếu tố cấu trúc của giá vàng vẫn tích cực và trong trung hạn, giá vàng nghiêng về khả năng tăng, nhưng trong ngắn hạn, rủi ro giảm đang lớn hơn.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 7 tấn vàng trong tuần này, đảo ngược xu hướng bán ròng của mấy tuần trước, nâng khối lượng nắm giữ 1.020,4 tấn vàng.
Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 132,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.
Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 26.090 đồng (mua vào) và 26.440 đồng (bán ra), tương ứng giảm 2 đồng và tăng 28 đồng so với mức đóng cửa tuần trước.
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