Giới chuyên gia nhận định áp lực giảm giá vàng còn lớn

Giá vàng thế giới tiếp tục trượt dốc khi khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (20/7) tại thị trường châu Á, do cuộc xung đột ở Vùng Vịnh một lần nữa đẩy giá dầu thô tăng cao...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Các nhà phân tích cho rằng áp lực giảm giá đối với kim loại quý vẫn còn lớn và tuần này sẽ cho thấy khả năng bám trụ của vàng ở mức giá chủ chốt 4.000 USD/oz có bền hay không.

Dù giảm khoảng 3% trong tuần vừa rồi, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất trong vòng 6 tuần trở lại đây, giá vàng vẫn duy trì được mức 4.000 USD/oz khi kết thúc tuần. Tuy nhiên, sức ép mất giá đối với vàng đang lớn lên cùng với sự leo thang của giá dầu khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran kéo dài. Trong tuần vừa rồi, khi hai bên tăng cường các cuộc tấn công và cảnh báo lẫn nhau, giá dầu đã tăng 12%.

Giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất. Môi trường lãi suất cao hơn lâu hơn không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Đầu giờ sáng nay, giá dầu Brent giao sau tại London tăng gần 2,7% so với chốt tuần vừa rồi, đạt hơn 90 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,4%, lên 84,5 USD/thùng.

Trong bối cảnh như vậy, mốc 4.000 USD/oz đang là mốc giá được các nhà phân tích theo dõi sát sao để đánh giá về khả năng cầm cự của giá vàng dưới áp lực đến từ mối lo lạm phát.

Trao đổi với trang Kitco News, Chủ tịch Chris Gaffney của ngân hàng đầu tư EverBank chỉ ra rằng trong vòng 4 tuần tính đến tuần vừa rồi, giá vàng đã có 4 lần giảm dưới ngưỡng 4.000 USD/oz nhưng cuối cùng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng này.

“Mức 4.000 USD/oz là một mốc tâm lý quan trọng đối với các nhà đầu tư cá nhân, và nếu mức giá này bị phá vỡ và vàng tiếp tục trượt giá, chúng ta có thể sẽ thấy một đợt điều chỉnh sâu trong ngắn hạn”, ông Gaffney nói. Ông cho rằng các số liệu quan trọng nhất tác động đến giá vàng trong thời gian tới sẽ là các con số lạm phát Mỹ.

“Nếu giá dầu không tăng mạnh thêm, và lạm phát Mỹ tiếp tục dịu đi, kỳ vọng Fed tăng lãi suất sẽ giảm bớt, và giá vàng sẽ được hỗ trợ”, ông nói.

Nhiều nhà phân tích cho rằng đợt điều chỉnh 30% của giá vàng kể từ mức cao nhất mọi thời đại thiết lập vào tháng 1 năm nay đã phản ánh một lượng lớn những yếu tố bất lợi, nhưng sự bất định kéo dài ở Trung Đông có thể khiến áp lực giảm giá vàng lớn thêm.

“Trong ngắn hạn, rủi ro chính là lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên, và kỳ vọng giảm lãi suất gần như không còn. Một lượng lớn thông tin bất lợi đã được phản ánh vào giá vàng, nhưng thị trường còn chưa phản ánh hết cú sốc lạm phát kéo dài hay khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ”, nhà phân tích kỹ thuật Waleed Said của công ty GivTrade nói ới Kitco News.

Dù vậy, ông Said vẫn tin rằng triển vọng tăng giá vàng trong dài hạn còn nguyên vẹn. “Đây chỉ là sự điều chỉnh, chưa phải là đứt gãy xu hướng dài hạn”, ông nói.

Ông Neil Welsh, trưởng bộ phận kim loại của công ty Britannia Global Markets, cho rằng diễn biến giá vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá dầu. “Nếu giá dầu tiếp tục tăng, áp lực lạm phát lớn hơn có thể buộc Fed duy trì môi trường lãi suất cao hơn lâu hơn. Để phá vỡ vòng xoáy áp lực giảm giá này đối với vàng, thị trường có thể cần tới một sự dịch chuyển mạnh mẽ trong số liệu kinh tế Mỹ để cân bằng lại mối lo lạm phát, hoặc một tín hiệu rõ ràng hơn cho thấy rằng các ngân hàng trung ương đang tiến đến gần cuối chu kỳ thắt chặt”, ông Welsh nhận xét.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM nhận định rằng do thị trường đang đặt cược nhiều vào khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 9, nên trong ngắn hạn, giá vàng nghiêng về khả năng giảm nhiều hơn là tăng.

“Với eo biển Hormuz lại đóng cửa, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng một lần nữa đẩy cao mối lo lạm phát, đưa tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Với việc thị trường đang đặt cược khả năng khoảng 56% vào khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, khả năng tăng giá của vàng bị giới hạn. Đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu cao hơn đang khiến cho một tài sản không mang lãi suất như vàng trở nên kém hấp dẫn hơn. Nếu mốc 4.000 USD/oz không thể duy trì, giá vàng sẽ trượt về 3.950 USD/oz và 3.900 USD/oz. Nếu mốc 4.000 USD/oz duy trì, mốc 4.100 USD/oz có thể sẽ được thiết lập trở lại”, ông Otunuga đánh giá.

Với quan điểm lạc quan hơn, chuyên gia Simon-Peter Massabni của trang XS.com cho rằng phần lớn tin tức bất lợi đối với giá vàng đã được phản ánh vào thị trường, nên ngay cả khi mốc 4.000 USD/oz không thể duy trì, dư địa giảm của giá vàng cũng chỉ ở mức độ hạn chế. “Vàng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ các yếu tố hỗ trợ quan trọng mang tính cấu trúc, bao gồm hoạt động mua ròng tiếp diễn của các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị còn lớn, nhu cầu phòng ngừa rủi ro khi nợ công tăng cao, và lạm phát trong dài hạn”, ông nói.

Nhưng ngay cả trong trường hợp mốc 4.000 USD/oz duy trì, các nhà phân tích cho rằng để giá vàng tăng, thị trường cần một tín hiệu rõ ràng hơn từ các ngân hàng trung ương rằng lãi suất sẽ không tăng ngay cả khi lạm phát cao dai dẳng.

“Bất kỳ dấu hiệu giảm tốc nào của kinh tế Mỹ hay sự suy yếu nào của lạm phát cũng đều có thể nhanh chóng khiến thị trường tăng đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất, mang tới lực hỗ trợ căn bản mới cho giá vàng. Từ góc độ kỹ thuật, vàng có vẻ đang ở trong một giai đoạn tích lũy, chuẩn bị cho một cơ hội phục hồi nếu xuất hiện các yếu tố tích cực rõ ràng”, ông Massabni nói.

Tuần này sẽ không có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, nên thị trường kim loại quý sẽ đặc biệt nhạy cảm với các tin tức địa chính trị từ Trung Đông. Sự kiện kinh tế lớn nhất của tuần là cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày thứ Năm. Giới chuyên gia dự báo ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này nhưng có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Lúc 7h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm gần 0,4% so với đóng cửa tuần trước tại New York, giao dịch ở mức 4.003 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trước đó, có lúc giá vàng sụt mạnh về vùng 3.980 USD/oz.

Giá bạc tăng 0,7%, giao dịch ở mức 56,5 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.080 đồng (mua vào) và 26.490 đồng (bán ra).