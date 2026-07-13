Australia, Nga và Nam Phi là những quốc gia sở hữu trữ lượng vàng, bạc và bạch kim lớn nhất thế giới...

Kim loại quý là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên giá trị nhất thế giới. Không chỉ được sử dụng như tài sản tài chính, các kim loại này còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Vàng chủ yếu được coi là công cụ lưu giữ giá trị và tài sản trú ẩn an toàn. Trong khi đó, bạc và nhóm kim loại bạch kim được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, thiết bị điện tử và các công nghệ năng lượng sạch.

Đồ họa dưới đây so sánh những quốc gia sở hữu trữ lượng lớn nhất đối với các kim loại chiến lược này. Số liệu được lấy từ báo cáo Tóm tắt hàng hóa khoảng sản 2026 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trong đó trữ lượng được hiểu là lượng tài nguyên có thể khai thác hiệu quả về mặt kinh tế trong điều kiện hiện nay.

Tổng tỷ lệ có thể không bằng 100% do làm tròn.

Australia sở hữu trữ lượng vàng lớn nhất thế giới, với khoảng 13.000 tấn, tương đương gần 1/5 tổng trữ lượng toàn cầu. Nga đứng thứ hai với 12.000 tấn. Nam Phi, từng là trung tâm thống trị ngành khai thác vàng thế giới, xếp thứ ba nhưng có khoảng cách khá xa so với hai quốc gia dẫn đầu.

Australia và Nga hiện nắm giữ gần 40% trữ lượng vàng đã được xác định trên thế giới. Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương đẩy mạnh tích lũy vàng và hàm lượng kim loại quý trong quặng tại nhiều mỏ ngày càng giảm, nguồn trữ lượng này đang trở thành một tài sản chiến lược có giá trị lâu dài đối với các nền kinh tế.

Về bạc, Peru đứng đầu thế giới về trữ lượng với 110.000 tấn. Tiếp theo là Nga và Australia, với quy mô trữ lượng tương đối gần nhau.

Khác với vàng, trữ lượng bạc không tập trung quá lớn tại một quốc gia duy nhất. 5 quốc gia đứng đầu nắm giữ khoảng 2/3 tổng trữ lượng toàn cầu, cho thấy nguồn tài nguyên này có mức độ phân bố địa lý rộng hơn.

Bạc là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử và nhiều sản phẩm công nghiệp. Do đó, vai trò của trữ lượng bạc ngày càng gia tăng khi nhu cầu đối với năng lượng sạch và công nghệ điện tử tiếp tục tăng lên.

So với vàng và bạc, trữ lượng nhóm kim loại bạch kim tập trung cao hơn nhiều. Nam Phi nắm khoảng 83% tổng trữ lượng toàn cầu, bỏ xa tất cả các quốc gia còn lại và giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung những kim loại này.

Ngoài Nam Phi và Nga, trữ lượng nhóm kim loại bạch kim tại phần còn lại của thế giới tương đối hạn chế. Mức độ tập trung lớn khiến nguồn cung toàn cầu dễ bị ảnh hưởng khi hoạt động khai thác hoặc xuất khẩu tại một số quốc gia sản xuất chủ chốt bị gián đoạn.

Nhóm kim loại bạch kim gồm bạch kim, palladium, rhodium, iridium, osmium và ruthenium. Những kim loại này được sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác của ô tô, thiết bị điện tử, trang sức, thiết bị y tế và pin nhiên liệu hydro.