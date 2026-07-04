Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn leo lên mốc cao nhất 3 tuần

Giá bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 151,4 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 3 tuần gần đây. Tính chung cả tuần (29/6 – 4/7), giá mua vàng miếng tăng từ 3 - 4,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng từ 3 - 4 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên cuối tuần (4/7), giá giao dịch vàng SJC tại hầu hết các hệ thống lớn bất ngờ đứng im sau khi bật tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (3/7).
Cập nhật thị trường, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 151,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại cả bốn doanh nghiệp trên đều duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.
Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 151,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại hai doanh nghiệp này niêm yết lần lượt ở mức 147,5 triệu và 148 triệu đồng/lượng.
Giá bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 151,4 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 3 tuần gần đây. Tính chung cả tuần (29/6 – 4/7), giá mua vàng miếng tăng từ 3 - 4,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng từ 3 - 4 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, diễn biến phân hóa ghi nhận rõ nét giữa các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC.
Tại Mi Hồng, giá mua vàng miếng SJC giữ nguyên trong khi giá bán giảm 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 3/7. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại 149 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng.
Đi ngược với xu hướng chung trên thị trường, sau khi giảm mạnh 500 nghìn đồng/lượng khi chốt phiên 3/7, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm bật tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng nay. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại 147 triệu – 150 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong nửa đầu tuần giao dịch (29/6 - 1/7), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tại các hệ thống lớn duy trì xu hướng giảm. Tuy nhiên, nhờ hai phiên phục hồi mạnh vào cuối tuần (2 - 3/7), giá vàng trong nước đảo chiều và chốt tuần trong xu hướng tăng.
Diễn biến bất động cũng là xu hướng chung trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên sáng nay.
Bảo Tín Mạnh Hải tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán đối với vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo trong phiên sáng nay.
Trong phiên sáng 4/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến vẫn duy trì ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 3,9 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn 9999, chênh lệch giá mua, bán tại Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm cao hơn so với vàng miếng ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.
Doanh nghiệp này neo giá bán vàng nhẫn chốt phiên sáng tại ngưỡng 147,5 triệu đồng/lượng nhưng giá mua đặt tại 151 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên đầu tuần (29/6), giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 3,7 triệu đồng/lượng và giá bán tăng 3,2 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay không đổi đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với phiên 3/7. Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 148,3 triệu – 151,3 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng.
Tập đoàn DOJI và PNJ đều niêm yết giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và bán vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 148,4 triệu – 151,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Đây là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thuộc nhóm cao nhất thị trường.
Tính chung cả tuần, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ba doanh nghiệp SJC, DOJI và PNJ đều bật tăng 3,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên, Phú Quý vẫn duy trì ổn định giá vàng nhẫn Phú Quý 9999 ở mức 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 3/7. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 29/6, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong tuần qua (29/6 – 4/7). Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này vẫn neo ở mức 147,5 triệu – 151 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua, giá giao dịch vàng miếng tại Ngọc Thẩm cũng chững lại ở cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng nay.
Giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giữ nguyên ở ngưỡng 135,5 triệu – 139,5 triệu đồng/lượng. Dù không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nhưng chốt tuần, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này vẫn tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên hôm qua (3/7), hợp đồng giá vàng giao ngay tăng 1,15% so với giá chốt phiên 2/7, tiến lên mốc 4.170,3 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 16,99 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động ở mức 16,59 triệu – 16,99 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này vẫn chỉ bằng 25% so với các doanh nghiệp trên thị trường là 4,59 triệu đồng/lượng.
Khu vực sản xuất kinh doanh tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong thu ngân sách 6 tháng đầu năm khi đóng góp gần 55% tổng thu. Nhờ đó, tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước vượt 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ, tạo nền tảng tích cực cho nhiệm vụ thu ngân sách cả năm…
Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan tịch thu hơn 11.400 vụ với trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 9.926,2 tỷ đồng và thu nộp ngân sách hơn 611 tỷ đồng cho thấy diễn biến phức tạp và xu hướng gia tăng của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua...
Từ Mỹ đến châu Âu và Nam Mỹ, tiền mã hóa không còn chỉ là tài sản đầu tư hay công nghệ tài chính mới nổi, mà đang ngày càng tác động mạnh đến vận động hành lang, quá trình xây dựng chính sách và nguồn tài chính của giới chính trị trên toàn cầu…
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Kho bạc Nhà nước vẫn bảo đảm điều hành ngân sách khi tổng thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 60% dự toán. Ở chiều chi, các khoản chi ngân sách vẫn kiểm soát chặt chẽ, trong đó chi thường xuyên đạt khoảng 38,4% dự toán, tạo dư địa cho các nhiệm vụ điều hành thời gian tới…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...