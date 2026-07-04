Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn leo lên mốc cao nhất 3 tuần

Trong phiên sáng 4/7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt đi ngang. Giá bán vàng nhẫn dao động quanh ngưỡng 151 triệu – 151,4 triệu đồng/lượng, tùy doanh nghiệp. Trong khi giá vàng miếng SJC phổ biến neo tại 151,4 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 3 tuần...

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt đi ngang

Mở cửa phiên cuối tuần (4/7), giá giao dịch vàng SJC tại hầu hết các hệ thống lớn bất ngờ đứng im sau khi bật tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (3/7).

Cập nhật thị trường, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 151,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại cả bốn doanh nghiệp trên đều duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 151,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại hai doanh nghiệp này niêm yết lần lượt ở mức 147,5 triệu và 148 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 151,4 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 3 tuần gần đây. Tính chung cả tuần (29/6 – 4/7), giá mua vàng miếng tăng từ 3 - 4,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng từ 3 - 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, diễn biến phân hóa ghi nhận rõ nét giữa các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC.

Tại Mi Hồng, giá mua vàng miếng SJC giữ nguyên trong khi giá bán giảm 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 3/7. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại 149 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng.

Đi ngược với xu hướng chung trên thị trường, sau khi giảm mạnh 500 nghìn đồng/lượng khi chốt phiên 3/7, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm bật tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng nay. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại 147 triệu – 150 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nửa đầu tuần giao dịch (29/6 - 1/7), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tại các hệ thống lớn duy trì xu hướng giảm. Tuy nhiên, nhờ hai phiên phục hồi mạnh vào cuối tuần (2 - 3/7), giá vàng trong nước đảo chiều và chốt tuần trong xu hướng tăng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong tuần 29/6 - 4/7. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Diễn biến bất động cũng là xu hướng chung trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán đối với vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo trong phiên sáng nay.

Trong phiên sáng 4/7, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến vẫn duy trì ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch cao nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 3,9 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn 9999, chênh lệch giá mua, bán tại Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm cao hơn so với vàng miếng ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Doanh nghiệp này neo giá bán vàng nhẫn chốt phiên sáng tại ngưỡng 147,5 triệu đồng/lượng nhưng giá mua đặt tại 151 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên đầu tuần (29/6), giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 3,7 triệu đồng/lượng và giá bán tăng 3,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay không đổi đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với phiên 3/7. Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 148,3 triệu – 151,3 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Tập đoàn DOJI và PNJ đều niêm yết giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và bán vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 148,4 triệu – 151,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Đây là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Tính chung cả tuần, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ba doanh nghiệp SJC, DOJI và PNJ đều bật tăng 3,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên, Phú Quý vẫn duy trì ổn định giá vàng nhẫn Phú Quý 9999 ở mức 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 3/7. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 29/6, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý tăng 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 4/7 so với 29/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong tuần qua (29/6 – 4/7). Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này vẫn neo ở mức 147,5 triệu – 151 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua, giá giao dịch vàng miếng tại Ngọc Thẩm cũng chững lại ở cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng nay.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giữ nguyên ở ngưỡng 135,5 triệu – 139,5 triệu đồng/lượng. Dù không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nhưng chốt tuần, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này vẫn tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.