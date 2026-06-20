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Giá vàng nhẫn giảm tới 8,5 triệu đồng/lượng trong một tuần

M Mai Nhi

Trong tuần giao dịch (15 – 20/6), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt sụt giảm. Tuy nhiên, tổng mức giảm trong tuần của vàng nhẫn cao hơn so với vàng miếng SJC. Cá biệt, giá vàng nhẫn tại một doanh nghiệp giảm tới 8,5 triệu đồng/lượng, gần gấp đôi so với mặt bằng chung…

Giá vàng nhẫn giảm tới 8,5 triệu đồng/lượng trong một tuần
Giá vàng nhẫn giảm tới 8,5 triệu đồng/lượng trong một tuần

Mở cửa phiên cuối tuần (20/6), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh hồi phục nhẹ. Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, Công ty SJC, PNJ Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt neo giá mua vàng miếng ở mức 144,2 triệu đồng/lượng và giá bán đặt tại 147,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên.

Cả ba doanh nghiệp trên giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC sang phiên chiều, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (19/6).

Mức giá giao dịch 144,2 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đối với giá vàng miếng tại DOJI. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng lần lượt 1,7 triệu và 700 nghìn đồng/lượng.

Sau ba nhịp tăng liên tiếp trong phiên sáng, giá vàng miếng tại Mi Hồng tăng tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Tính đến 14 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại 145,3 triệu – 147 triệu đồng/lượng.

 Tính chung cả tuần, giá mua vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm từ 3,7 triệu – 4,5 triệu đồng/lượng còn giá bán giảm từ 3,3 triệu – 4,5 triệu đồng/lượng.

Đi ngược với xu hướng chung trên thị trường, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán nhưng giữ nguyên chiều mua đối với vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Cả hai doanh nghiệp cùng niêm yết giá vàng miếng tại 143,7 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sau khi giảm mạnh 3,5 triệu đồng/lượng khi chốt phiên 19/6, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm đứng im trong suốt phiên sáng nay. Thương hiệu này vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC tại 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng.

Trong nửa đầu tuần giao dịch (15 – 20/6), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn liên tục điều chỉnh tăng, có thời điểm giá bán chạm mốc 151,8 triệu đồng/lượng, cao nhất trong hai tuần. Tuy nhiên, sau nhịp chững lại, thị trường nhanh chóng đảo chiều đi xuống với mức giảm mạnh nhất lên tới hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ trong 1 phiên.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 20/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 20/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Nhịp hồi phục cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, diễn biến phân hoá ghi nhận rõ rệt hơn giữa các hệ thống kinh doanh lớn và tổng mức giảm trong tuần cũng cao hơn so với vàng miếng SJC.

Dù không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên nhưng chốt tuần, giá vàng nhẫn tại ba doanh nghiệp trên vẫn sụt giảm mạnh. Tại Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá mua giảm lần lượt 5 triệu đồng và 4,5 triệu đồng/lượng trong khi giá bán giảm nhẹ hơn là 4,5 triệu và 4 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm ghi nhận mức giảm trong tuần mạnh nhất lên tới 8,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán đối với vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo trong phiên sáng nay. Doanh nghiệp này neo giá bán vàng nhẫn tại 147 triệu đồng/lượng nhưng giá mua đặt tại 143,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn Phú Quý 9999 duy trì ổn định ở mức 143 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 19/6. Tính đến 14 giờ, Phú Quý vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. 

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm 2,5 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua, giá giao dịch vàng miếng tại Ngọc Thẩm cũng chững lại ở cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giữ nguyên ở ngưỡng 135 triệu – 138,5 triệu đồng/lượng.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 20/6 so với 15/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 20/6 so với 15/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay đảo chiều tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với phiên 19/6.

Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 144,1 triệu – 147,1 triệu đồng/lượng và giữ nguyên sang phiên chiều. Tuy nhiên so với giá chốt phiên đầu tuần (15/6), giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 3,8 triệu đồng/lượng trong khi giá bán giảm 3,3 triệu đồng/lượng.

PNJ neo giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 144,2 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 19/6. Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, thuộc nhóm giá cao nhất thị trường.

Mức giá giao dịch 144,2 triệu – 147,2 triệu cũng được DOJI duy trì ổn định đối với vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng sang phiên chiều. Giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bánso với giá chốt phiên 19/6.

So với giá chốt phiên 15/6, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm 3,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong khi giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI giảm lần lượt 4,3 triệu đồng/lượng và 3,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng lần lượt 1,2 triệu đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này niêm yết ở mức 143,7 triệu – 147triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. 

Lúc 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Tính chung cả tuần, giá vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này vẫn giảm 4,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên hôm qua (19/6), hợp đồng giá vàng giao ngay giảm 1,38% so với giá chốt phiên 18/6, lùi xuống mốc 4151,7 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 13,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động ở mức 12,8 triệu – 13,5 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ bằng 30% so với các doanh nghiệp trên thị trường là 4,8 triệu đồng/lượng.

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