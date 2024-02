Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên, trong nước giằng co mạnh

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/2), bất chấp một báo cáo nữa cho thấy lạm phát ở Mỹ cao hơn so với dự báo. Trong nước, giá vàng miếng giằng co mạnh trong vùng 78-79 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng duy trì đà tăng và chạm mốc kỷ lục 66 triệu đồng/lượng.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 9,2 USD/oz, tương đương tăng gần 0,5%, đạt 2.014,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Tuy nhiên, cả tuần này, giá vàng thế giới giảm khoảng 0,6% dưới sức ép đến từ tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ngày thứ Sáu với mức giảm nhẹ, còn gần 104,3 điểm. Tuy nhiên, chỉ số đã tăng gần 0,2% trong tuần này và tăng gần 1% trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Cũng trong phiên ngày thứ Sáu, lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm có lúc vượt mốc 4,7%, cao nhất kể từ tháng 12. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm nhảy lên mức 4,3% từ ngưỡng 4,26% của phiên trước.

Báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 1 do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy trong tháng 1, lạm phát giá hàng hoá tại cổng nhà máy là 0,3% so với tháng trước, thay vì 0,1% như dự báo mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng, PPI lõi tăng 0,5%, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 0,1%.

Trước đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào hôm thứ Ba tuần này cũng cho thấy mức tăng cao hơn so với kỳ vọng. Những điểm dữ liệu này dẫn tới mối lo rằng Fed phải đợi đến nửa sau của năm nay mới có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn gây áp lực mất giá lên vàng. Hôm thứ Ba tuần này, giá vàng đã giảm dưới mốc 2.000 USD/oz lần đầu tiên kể từ đầu năm, sau đó tái lập mốc giá quan trọng này trong phiên ngày thứ Năm. Dù xu thế tăng của giá vàng được duy trì trong phiên ngày thứ Sáu bất chấp số liệu PPI nóng hơn dự báo, giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục gặp trở ngại trong ngắn hạn.

Trưởng phân tích Everett Millman của công ty Gainesville Coins nói rằng do khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 3 đã gần như không còn, giá vàng sẽ khó vượt xa được mốc 2.000 USD/oz. Theo ông Millman, tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn đang khá mạnh, đồng nghĩa với lạm phát sẽ giảm chậm về mục tiêu 2% của Fed, và đó sẽ là một trở ngại đối với giá kim loại quý.

“Tôi dự báo giá vàng sẽ giảm thêm, về vùng 1.960-1.970 USD/oz”, vị chuyên gia nói.

Diễn biến giá vàng trong nước tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Gần đây, kỳ vọng của thị trường về thời điểm mà Fed có thể tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên đã lùi từ tháng 3 về tháng 6. Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 73% Fed giảm lãi suất vào tháng 6.

Phát biểu hôm thứ Năm tuần này, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, công Raphael Bostic nói cần có thêm thời gian để cân nhắc việc hạ lãi suất.

Duy trì xu hướng bán ròng vàng, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng trong phiên ngày thứ Sáu, với lượng bán ròng khoảng 1,1 tấn vàng, giảm nắm giữ còn hơn 837,9 tấn vàng. Tuần này, quỹ bán ròng hơn 4 tấn vàng, sau khi bán ròng 10 tấn vàng trong tuần trước.

Trong nước đầu giờ sáng nay (17/2), Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 76,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 78,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với cuối giờ chiều qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá. Tuy nhiên, nếu so đầu giờ sáng qua, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý hiện giảm tương ứng 500.000 đồng/lượng và 600.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 64,9 triệu đồng/lượng và 66 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 350.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 76,1 triệu đồng/lượng và 78,6 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 700.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vietcombank lúc hơn 9h sáng nay báo giá USD ở mức 24.310 đồng (mua vào) và 24.680 đồng (bán ra), tăng 60 đồng ở mỗi đầu giá so với đầu giờ sáng hôm qua.

Với tỷ giá này, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới tương đương 59,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán lẻ khoảng 18,5-18,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 6,1 triệu đồng/lượng.